Шавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрлар
Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг Андижон вилоятига ташрифи доирасида юз берган самимий ва халқчил ҳолат ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Президент вилоятдаги йирик саноат лойиҳалари ва расмий тадбирлардан сўнг, Андижон шаҳридаги 24/7 режимида узлуксиз ишловчи машҳур Амир Темур шоҳкўчасида оқшом вақти пиёда сайр қилиб, шаҳар аҳолиси билан бевосита, очиқ ва самимий мулоқотда бўлди. Кўча бўйлаб ҳаракатланиш асносида бир болакайнинг давлат раҳбари сари интилиб келиши ва Президентнинг уни ўз фарзандидек маҳкам бағрига босиб, жилмайиб суҳбат қуриши акс этган лаҳзалар йиғилганлар ва тармоқ кузатувчиларининг кўнглини тўлқинлантириб юборди.
Давлатимиз раҳбарининг болажонларга бўлган чексиз меҳри яна бир бор яққол намоён бўлган ушбу воқеликда ҳеч қандай расмиятчилик ва тўсиқларсиз очиқ муҳит ҳукм сурди: йўл-йўлакай кекса нуронийлар, онахонлар ва ёшлар билан суҳбатлашилди, халқнинг кайфияти ва турмуш шароити билан шахсан қизиқилди. Маҳаллий аҳоли вакиллари қўлларини кўксига қўйган ҳолда давлат раҳбарига миннатдорлик ва эҳтиром билдиришди.
Хўш, Андижон марказидаги 24/7 кўнгилочар ва савдо кўчаси шаҳар ҳаётини қандай ўзгартирди, Президентнинг одамлар орасига кириб бориши бошқарув тизимига қандай сигнал беради ва нима учун бундай кадрлар доимо трендга чиқади?
«24/7 кўча, қучоқ очиб келган болакай ва очиқ суҳбат»: Андижон оқшомининг 5 та асосий нуқтаси
Амир Темур шоҳкўчасидаги тарихий сайрдан энг муҳим ва эсда қоларли жиҳатлар:
Президент одамлар орасида: Шавкат Мирзиёев расмий кортежсиз, пиёда юриб, Андижон аҳли ва меҳмонлари билан юзма-юз самимий мулоқот қилди;
Юракни эритувчи лаҳза: Президент йўлда учраган болакайни бағрига босиб, унга меҳр кўрсатди ва ёш андижонлик билан самимий гаплашди;
24/7 туну кун фаолият: Сайр Андижон шаҳридаги туну кун (кечаю кундуз) аҳоли ва сайёҳларга хизмат кўрсатувчи гавжум Амир Темур шоҳкўчасида кечди;
Халқнинг самимий дуолари ва эҳтироми: Йўл бўйидаги кафе ва савдо нуқталарида бўлган юзлаб фуқаролар, айниқса кайвони онахонлар ва нуронийлар Президентни қўлларини кўксига қўйган ҳолда илиқ қарши олдилар;
Расмиятчиликсиз очиқ муҳит: Ҳеч қандай сунъий тайёргарликларсиз, реал кўча ҳаёти ва аҳолининг ҳақиқий кайфияти бевосита кўздан кечирилди.
Андижонда шаҳарсозлик ва давлат раҳбари мулоқоти: Параметрлар таҳлили
Амир Темур шоҳкўчасидаги ҳолат ва ташриф хусусиятлари кўрсаткичлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Амир Темур шоҳкўчасидаги реал ҳолат
Ҳодиса манзили
Андижон шаҳри, Амир Темур шоҳкўчаси
Фаолият режими
24/7 (куну тун узлуксиз ишловчи гастрономик ва хизмат кўрсатиш ҳудуди)
Мулоқот шакли
Пиёда сайр, бевосита одамлар билан очиқ ва самимий суҳбат
Энг таъсирли лавҳа
Президентнинг ёш болакайни бағрига босиши ва эркалаши
Аҳолининг реакцияси
Ҳурмат, табассум, қўлларни кўксига қўйиб миннатдорлик билдириш ва дуолар
Хавфсизлик ва муҳит
Расмиятчиликсиз, эркин ҳаракатланиш ва хавфсиз тунги муҳит
Ижтимоий ва сиёсий таҳлил: Нега давлат раҳбарининг одамлар орасига кириши муҳим аҳамиятга эга?
Жамоатчилик фаоллари ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:
«Халқ ичида бўлиш» принципининг реал ифодаси: Кабинетларда эмас, балки одамлар кундалик ҳаёт кечираётган оддий кўчаларда пиёда юриш раҳбарнинг жамият набзини ҳис қилишида энг самарали усул ҳисобланади; бу раҳбар ва халқ ўртасидаги ишонч ришталарини мустаҳкамлайди;
Болаларга бўлган меҳрнинг тарбиявий қудрати: Шавкат Мирзиёевнинг болаларга бўлган самимий эътибори ва оталик меҳри кўп марта кузатилган; болакайнинг ҳеч қандай тортинчоқликсиз Президентга интилиши ва кўрсатилган самимият жамиятда меҳр-оқибат ва инсонийлик қадриятларини оширади;
24/7 иқтисодиёти ва тунги ҳаёт хавфсизлиги: Амир Темур кўчаси каби ҳудудларнинг кечаю кундуз ишлаши шаҳар иқтисодиётига қўшимча даромад, ёшлар учун янги иш ўринлари ва сайёҳлар учун қулайлик демакдир; Президентнинг тунги вақтда ушбу кўчада бемалол сайр қилиши мамлакатда жамоат тартиби ва хавфсизлиги юқори даражада таъминланганини кўрсатади;
Ҳудудий раҳбарлар учун очиқ дарс: Вилоят ва шаҳар ҳокимларига ушбу сайр халқ билан доимо бир сафда бўлиш, қоғоздаги ҳисоботларга эмас, одамларнинг кўзидаги кайфиятга қараб иш тутиш кераклиги бўйича рамзий чақириқ бўлиб хизмат қилади.
Андижон кўчаларида тасвирга олинган бу лавҳалар давлат бошқарувининг инсон қадри ва оддий одамлар бахти учун хизмат қилаётганининг ёрқин тимсолига айланди.
Сизнингча, шаҳарларимизда 24/7 тартибидаги сайилгоҳ ва савдо кўчаларининг кўпайиши аҳоли турмуш тарзи ва маҳаллий тадбиркорликка қандай фойда келтирмоқда? Президентнинг андижонлик жажжи болакай билан самимий қучоқлашиши акс этган лаҳзалар сизда қандай таассурот уйғотди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қалбларни илитувчи ушбу самимий видеолавҳа таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…