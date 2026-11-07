Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимлари учун улкан имтиёзларни эълон қилди

·1·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимлари учун улкан имтиёзларни эълон қилди

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон тиббиёт ва фармацевтика ходимларини касб байрами билан қутлаб, соҳа вакилларини моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолишини таъкидлади.

Давлат раҳбари ўз табригида шифокорларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, маошларини ошириш ҳамда уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган кенг кўламли янги қарорлар ва имтиёзлар пакетини очиқлади.

Ойлик устамалар ва ҳамшираларга махсус тўловлар

Тиббиёт ходимларининг малакаси ва меҳнатига қараб қатор янги молиявий рағбатлантириш механизмлари жорий этилди:

  • Байрам пули: Давлат тиббиёт муассасалари ходимларига касб байрами муносабати билан ҳар йили меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорида (МҲЭКМ) бир марталик моддий рағбат пули берилади;

  • Олий маълумотли ҳамшираларга устама: Соҳада илк бор бакалавриатни тамомлаган ҳамшираларга 1,5 миллион сўм, магистратура босқичини битирган юқори малакали ҳамшираларга эса 2,5 миллион сўм миқдорида қўшимча ойлик устама тўланади;

  • Аккредитация бонуси: Миллий аккредитациядан муваффақиятли ўтган давлат шифохоналари ва поликлиникалари ходимларига лавозим маошининг 10 фоизи миқдорида доимий ойлик устама белгиланди.

Ипотека ва контракт тўлови: Ижтимоий қўллаб-қувватлаш пакети

Шифокорлар оилаларини уй-жой ва таълим билан таъминлаш бўйича мисли кўрилмаган чора-тадбирлар кучга кирди:

  • Ипотеканинг 25 фоизи қопланади: Ҳар йили соҳада фаол меҳнат қилаётган 500 нафар тажрибали тиббиёт ходимининг уй-жой ипотекаси бўйича бошланғич тўловининг 25 фоизи давлат томонидан тўлаб берилади;

  • Фарзандларнинг контракт тўлови: Камида 15 йиллик меҳнат стажига эга бўлган шифокор ва тиббиёт ходимлари фарзандларининг олий таълимдаги тўлов-контракт маблағининг 30 фоизи (белгиланган лимит доирасида) бюджетдан қопланади;

  • Бепул юқори технологик муолажалар: Тегишли иш стажига эга ходимларга давлат ҳисобидан юқори технологик тиббий хизматлар ва санаторийларга бепул имтиёзли йўлланмалар ажратилади.

49 триллион сўмлик бюджет ва тўлиқ рақамлаштириш

Давлат раҳбари соғлиқни сақлаш тизимининг инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича кўрсаткичларни ҳам очиқлади:

  • 7 баробар ўсиш: Сўнгги йилларда тиббиётга ажратилаётган йиллик маблағлар 7 баробарга ошиб, 2026 йилда рекорд даражадаги 49 триллион сўмга етди;

  • 38 миллион кишининг электрон картаси: DMED тизими орқали республиканинг 38 миллиондан ортиқ аҳолисининг ягона электрон тиббий картаси шакллантирилди;

  • Суғурта ва халқаро реестр: Йил охиригача давлат тиббий суғуртаси механизмлари барча ҳудудларда тўлиқ жорий этилади, 2027 йилдан бошлаб эса тиббиёт ва фармацевтика ходимларини халқаро стандартларга мувофиқ ягона давлат рўйхатидан ўтказиш тизими ишга туширилади.

Шавкат МирзиёевСоғлиқни сақлаш вазирлигиТиббиёт ходимлари куниТиббий суғурта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди27 октябр 16:22Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?2 ноябр 11:42Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)8 октябр 07:57Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди12 сентябр 14:37Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди