Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимлари учун улкан имтиёзларни эълон қилди
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон тиббиёт ва фармацевтика ходимларини касб байрами билан қутлаб, соҳа вакилларини моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолишини таъкидлади.
Давлат раҳбари ўз табригида шифокорларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, маошларини ошириш ҳамда уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган кенг кўламли янги қарорлар ва имтиёзлар пакетини очиқлади.
Ойлик устамалар ва ҳамшираларга махсус тўловлар
Тиббиёт ходимларининг малакаси ва меҳнатига қараб қатор янги молиявий рағбатлантириш механизмлари жорий этилди:
Байрам пули: Давлат тиббиёт муассасалари ходимларига касб байрами муносабати билан ҳар йили меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорида (МҲЭКМ) бир марталик моддий рағбат пули берилади;
Олий маълумотли ҳамшираларга устама: Соҳада илк бор бакалавриатни тамомлаган ҳамшираларга 1,5 миллион сўм, магистратура босқичини битирган юқори малакали ҳамшираларга эса 2,5 миллион сўм миқдорида қўшимча ойлик устама тўланади;
Аккредитация бонуси: Миллий аккредитациядан муваффақиятли ўтган давлат шифохоналари ва поликлиникалари ходимларига лавозим маошининг 10 фоизи миқдорида доимий ойлик устама белгиланди.
Ипотека ва контракт тўлови: Ижтимоий қўллаб-қувватлаш пакети
Шифокорлар оилаларини уй-жой ва таълим билан таъминлаш бўйича мисли кўрилмаган чора-тадбирлар кучга кирди:
Ипотеканинг 25 фоизи қопланади: Ҳар йили соҳада фаол меҳнат қилаётган 500 нафар тажрибали тиббиёт ходимининг уй-жой ипотекаси бўйича бошланғич тўловининг 25 фоизи давлат томонидан тўлаб берилади;
Фарзандларнинг контракт тўлови: Камида 15 йиллик меҳнат стажига эга бўлган шифокор ва тиббиёт ходимлари фарзандларининг олий таълимдаги тўлов-контракт маблағининг 30 фоизи (белгиланган лимит доирасида) бюджетдан қопланади;
Бепул юқори технологик муолажалар: Тегишли иш стажига эга ходимларга давлат ҳисобидан юқори технологик тиббий хизматлар ва санаторийларга бепул имтиёзли йўлланмалар ажратилади.
49 триллион сўмлик бюджет ва тўлиқ рақамлаштириш
Давлат раҳбари соғлиқни сақлаш тизимининг инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича кўрсаткичларни ҳам очиқлади:
7 баробар ўсиш: Сўнгги йилларда тиббиётга ажратилаётган йиллик маблағлар 7 баробарга ошиб, 2026 йилда рекорд даражадаги 49 триллион сўмга етди;
38 миллион кишининг электрон картаси: DMED тизими орқали республиканинг 38 миллиондан ортиқ аҳолисининг ягона электрон тиббий картаси шакллантирилди;
Суғурта ва халқаро реестр: Йил охиригача давлат тиббий суғуртаси механизмлари барча ҳудудларда тўлиқ жорий этилади, 2027 йилдан бошлаб эса тиббиёт ва фармацевтика ходимларини халқаро стандартларга мувофиқ ягона давлат рўйхатидан ўтказиш тизими ишга туширилади.
Изоҳлар 0
…