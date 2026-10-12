Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди.
- У илгари прокуратура, мажбурий ижро, фавқулодда вазиятлар ва ички ишлар тизимларида турли юқори лавозимларда фаолият юритган.
- Ботир Қудратхўжаевнинг Мудофаа вазирлигига раҳбар этиб тайинланиши ҳарбий тузилмаларни ислоҳ қилишда янги босқични бошлаб бериши ҳамда миллий армия салоҳиятини ошириши кутилмоқда.
Ўзбекистон хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартибот органлари тизимида кўп йиллардан буён фаолият юритиб келаётган, жамоатчилик орасида «Темир Ботир» номи билан танилган Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди.
Фуқаролик ва ҳарбий прокуратура, мажбурий ижро, фавқулодда вазиятлар ҳамда ички ишлар тизимларида энг юқори поғоналарни босиб ўтган ушбу универсал раҳбарнинг Мудофаа вазирлигига келиши ҳарбий тузилмаларни ислоҳ қилишда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
«Универсал кадр»: Ботир Қудратхўжаев босиб ўтган бетакрор хизмат йўли
Мудофаа соҳасининг янги раҳбари фаолияти давомида давлат аппаратининг энг мураккаб ва масъулиятли нуқталарида бенуқсон тажриба тўплаган:
Вилоятлар ва пойтахт прокуратураси раҳбари: 2014–2016 йилларда Сурхондарё вилояти прокурори, 2016–2017 йилларда Тошкент шаҳар прокурори, 2020–2022 йилларда эса Хоразм вилояти прокурори сифатида қонун устуворлигини таъминлашга бошчилик қилган;
МИБ тизимининг илк драйвери: 2017–2020 йилларда Бош прокуратура ҳузуридаги янги ташкил этилган Мажбурий ижро бюроси (МИБ) директори лавозимида хизмат қилган;
Ҳарбий соҳага қадам: 2022–2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ўринбосари – Ҳарбий прокурор сифатида қуролли кучлар интизоми ва тизимини ичкаридан чуқур ўрганган;
Вазирлик масъулияти: 2025–2026 йилларда Фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида фаолият кўрсатган;
Тезкор-қидирув бўғини раҳбари: 2026 йил 28 январдан бошлаб Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари – Тезкор-қидирув департаменти бошлиғи вазифасини бажариб келаётган эди.
Барча хавфсизлик тузилмаларини бошқарган ноёб раҳбар
Фуқаролик ва Ҳарбий прокуратура, МИБ, ФВВ, ИИВ тизимларининг барчасида юқори лавозимларда ишлаб, эндиликда мамлакат Мудофаа вазирлигига раҳбар этиб тайинланиш миллий кадрлар тарихида камдан-кам учрайдиган воқеликдир.
Қатъиятли бошқарув услуби ва муросасиз интизоми билан ажралиб турувчи янги вазирнинг мазкур лавозимга келиши миллий армия салоҳиятини, тезкор бошқарувни ва қўшинлар жанговар шайлигини янада юқори даражага кўтариши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…