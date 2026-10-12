Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди

·33·Ўзбекистон
Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди.
  • У илгари прокуратура, мажбурий ижро, фавқулодда вазиятлар ва ички ишлар тизимларида турли юқори лавозимларда фаолият юритган.
  • Ботир Қудратхўжаевнинг Мудофаа вазирлигига раҳбар этиб тайинланиши ҳарбий тузилмаларни ислоҳ қилишда янги босқични бошлаб бериши ҳамда миллий армия салоҳиятини ошириши кутилмоқда.

Ўзбекистон хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартибот органлари тизимида кўп йиллардан буён фаолият юритиб келаётган, жамоатчилик орасида «Темир Ботир» номи билан танилган Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинланди.

Фуқаролик ва ҳарбий прокуратура, мажбурий ижро, фавқулодда вазиятлар ҳамда ички ишлар тизимларида энг юқори поғоналарни босиб ўтган ушбу универсал раҳбарнинг Мудофаа вазирлигига келиши ҳарбий тузилмаларни ислоҳ қилишда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.

«Универсал кадр»: Ботир Қудратхўжаев босиб ўтган бетакрор хизмат йўли

Мудофаа соҳасининг янги раҳбари фаолияти давомида давлат аппаратининг энг мураккаб ва масъулиятли нуқталарида бенуқсон тажриба тўплаган:

  • Вилоятлар ва пойтахт прокуратураси раҳбари: 2014–2016 йилларда Сурхондарё вилояти прокурори, 2016–2017 йилларда Тошкент шаҳар прокурори, 2020–2022 йилларда эса Хоразм вилояти прокурори сифатида қонун устуворлигини таъминлашга бошчилик қилган;

  • МИБ тизимининг илк драйвери: 2017–2020 йилларда Бош прокуратура ҳузуридаги янги ташкил этилган Мажбурий ижро бюроси (МИБ) директори лавозимида хизмат қилган;

  • Ҳарбий соҳага қадам: 2022–2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ўринбосари – Ҳарбий прокурор сифатида қуролли кучлар интизоми ва тизимини ичкаридан чуқур ўрганган;

  • Вазирлик масъулияти: 2025–2026 йилларда Фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида фаолият кўрсатган;

  • Тезкор-қидирув бўғини раҳбари: 2026 йил 28 январдан бошлаб Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари – Тезкор-қидирув департаменти бошлиғи вазифасини бажариб келаётган эди.

Барча хавфсизлик тузилмаларини бошқарган ноёб раҳбар

Фуқаролик ва Ҳарбий прокуратура, МИБ, ФВВ, ИИВ тизимларининг барчасида юқори лавозимларда ишлаб, эндиликда мамлакат Мудофаа вазирлигига раҳбар этиб тайинланиш миллий кадрлар тарихида камдан-кам учрайдиган воқеликдир.

Қатъиятли бошқарув услуби ва муросасиз интизоми билан ажралиб турувчи янги вазирнинг мазкур лавозимга келиши миллий армия салоҳиятини, тезкор бошқарувни ва қўшинлар жанговар шайлигини янада юқори даражага кўтариши кутилмоқда.

Ботир ҚудратхўжаевТемир БотирЎзбекистон Мудофаа вазириМудофаа вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилдиЎзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилдиКеча 23:25Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиЭркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди9 октябр 19:38Ўзбекистонда ҳарбий прокурор лавозимига янги тайинлов бўлдиЎзбекистонда ҳарбий прокурор лавозимига янги тайинлов бўлди19 май 19:56Сирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажарадиСирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажарадиКеча 23:30Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотЭркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотКеча 22:072027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?2027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?Кеча 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)