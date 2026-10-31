Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?

·52·Ўзбекистон
Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида жамоат транспортидаги тирбандликларни камайтириш мақсадида метро поездларини беш вагонли таркибга ўтказиш ва автобуслар қатновини кўпайтириш бўйича янги чоралар белгиланди.
  • Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2026 йил 30 октябрдаги қарорига кўра, 20 ноябрга қадар асосий метро йўналишларида поездлар таркиби кенгайтирилади ва ҳаракат оралиғи қисқартирилади.

Тошкент шаҳрида жамоат транспортидаги тирбандлик ва йўловчилар гавжумлигини камайтириш мақсадида янги чоралар белгиланди. Энди метро поездлари беш вагонли қилинади, айрим автобус йўналишларида қатновлар кўпайтирилади, кечки рейслар эса узайтирилиши мумкин. Бу Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2026 йил 30 октябрдаги қарорида белгиланган.

Метро поездлари беш вагондан иборат бўлади

Қарорга мувофиқ, Тошкент метрополитени 20 ноябрга қадар «Чилонзор», «Ўзбекистон», «Юнусобод» ва ер усти ҳалқа йўналишларида поездларни беш вагонли таркибда шакллантириш ҳамда ҳаракат оралиғини қисқартириш чораларини ишлаб чиқиши керак.

Бунда йўловчилар энг кўп тўпланадиган вақтларга алоҳида эътибор қаратилади. Хусусан, эрталаб соат 07:30 дан 09:30 гача, кундузи 12:00 дан 14:00 гача ва кечқурун 17:00 дан 19:30 гача бўлган вақтлар тиғиз давр сифатида белгиланган.

Автобуслар оралиғи 3–5 дақиқагача қисқартирилади

Жамоат транспортидаги хизмат сифатини ошириш мақсадида автобуслар қатновини ҳам кўпайтириш режалаштирилган. 15 ноябрдан бошлаб эрталабки ва кечки тиғиз вақтларда асосий йўналишларга қўшимча автобуслар чиқариш чоралари ишлаб чиқилади.

Натижада айрим йўналишларда автобуслар оралиғини 3–5 дақиқагача камайтириш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, 20 декабрга қадар йўловчилар оқими юқори бўлган 25 та йўналишга катта сиғимли, бўғинли автобуслар жалб этилиши тавсия қилинган. Бунда Учтепа, Миробод, Сергели ва Янгиҳаёт туманларидаги асосий йўналишларга устувор аҳамият берилади.

20 та автобус йўналишида қатновлар тунги соатларгача узайтирилиши мумкин

Қарорда яна бир муҳим янгилик — 20 та автобус йўналишида ҳаракатни соат 23:00 гача давом эттириш масаласи кўриб чиқилган.

Ушбу рўйхатга 1-, 14-, 18-, 21-, 24-, 28-, 38-, 44-, 46-, 51-, 58-, 67-, 72-, 85-, 93-, 98-, 115-, 118-, 131- ва 147-сонли автобус йўналишлари киритилган.

Мазкур йўналишларда кечки вақтда автобуслар оралиғи 15–20 дақиқадан ошмаслиги, ҳаракат жадваллари эса бекатлар ва махсус рақамли иловаларда эълон қилиниши режалаштирилган. Бу имкониятни 1 декабрга қадар ўрганиш топширилган.

Автобус йўлакларида назорат кучайтирилади

1 ноябрдан бошлаб жамоат транспорти учун ажратилган «А» йўлакларида шахсий автомобилларнинг қоидабузарликларига қарши назорат ва рейдлар кучайтирилади.

Шунингдек, 15 декабрга қадар автобусларнинг олд қисмига йўл қоидалари бузилишини автоматик қайд этадиган камералар ўрнатиш ҳамда уларни ЙҲХБнинг ягона ахборот базасига улаш вазифаси белгиланган.

Ҳайдовчилар зиммасига ногиронлиги бўлган йўловчилар учун пандусни очиб бериш мажбурияти ҳам юкланади. Бу талабни бажармаган ҳайдовчиларга нисбатан интизомий чоралар қўлланилиши мумкин.

Тошкент метрополитениЖамоат транспортиТошкент шаҳар КенгашиАвтобус йўналишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкинТошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкин11 октябр 19:14Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Жанубий вокзалга боришга ҳожат қолмади: Чоштепа бекати йўловчиларга қандай қулайлик яратади?Жанубий вокзалга боришга ҳожат қолмади: Чоштепа бекати йўловчиларга қандай қулайлик яратади?29 октябр 23:24Тошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилдиТошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилди10 октябр 16:32Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди13 июл 12:05Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда10 сентябр 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули