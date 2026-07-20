Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади

·0·Авто
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади

Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган AvtoVAZ компанияси ўз тарихидаги энг кучли ва технологик модел — Lada Azimut гибрид кроссоверини яратиш устида ишламоқда. Компания раҳбари Максим Соколовнинг сўзларига кўра, жорий йилда янги моделнинг прототипини яратиш ва уни кенг кўламли синовлардан ўтказиш жараёнларига старт берилади. Бу лойиҳа нафақат бренд учун, балки бутун минтақа автомобил бозори учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Максим Соколов "Вести" телеканалига берган интервюсида таъкидлашича, Lada Azimut шунчаки назарий ғоя эмас, балки аниқ муддатлари белгиланган реал режадир. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, янги гибрид кроссовернинг умумий қуввати 500 от кучига етиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Lada бренди остида ишлаб чиқарилган барча аввалги моделлардан бир неча баробар юқори бўлиб, уни спорт кроссоверлари сегментига яқинлаштиради.

Техник хусусиятлар ва янги двигателлар

ixbt.com маълумотига кўра, Lada Azimut моделида AvtoVAZ томонидан яқинда тақдим этилган 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли янги двигателлардан фойдаланилади. Ушбу ички ёнув двигателлари электр моторлар билан биргаликда ягона гибрид тизимни ташкил этади. Мазкур куч агрегатлари келажакда бренднинг бошқа оммабоп моделлари, хусусан, Lada Vesta ва янги Lada Iskra автомобилларига ҳам ўрнатилиши режалаштирилган.

Компания раҳбарияти прототип синовларидан сўнг янги моделни серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қилади. Шунга қарамай, Максим Соколов Lada Azimutнинг оммавий ишлаб чиқарилиши жорий йилнинг куз ойларида бошланишини тасдиқлади. Бу эса лойиҳанинг тайёргарлик даражаси анча юқори эканлигидан далолат беради.

Хавфсизлик ва бозор истиқболлари

Яқинда AvtoVAZ мутахассислари Lada Azimut мажбурий сертификация доирасидаги краш-тестлардан муваффақиятли ўтганини эълон қилишди. Бу янги кроссовернинг хавфсизлик стандартлари замонавий талабларга жавоб беришини англатади. Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу юқори қувватли гибрид модел маҳаллий харидорларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин.

Лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Lada Azimut бренднинг нуфузини сезиларли даражада ошириши ва унга хитойлик рақобатчилар билан гибрид автомобиллар сегментида курашиш имконини бериши кутилмоқда. Ҳозирча автомобилнинг нархи ва тўлиқ комплектациялари ҳақида маълумотлар очиқланмаган, бироқ 500 от кучи ва гибрид технологияси уни бренднинг энг қиммат моделига айлантириши аниқ.

AvtoVAZLada AzimutГибрид автомобилКроссоверРоссия автосаноати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиТезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиБугун, 17:27Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларБугун, 15:53Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиБугун, 14:55Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси