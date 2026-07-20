Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган AvtoVAZ компанияси ўз тарихидаги энг кучли ва технологик модел — Lada Azimut гибрид кроссоверини яратиш устида ишламоқда. Компания раҳбари Максим Соколовнинг сўзларига кўра, жорий йилда янги моделнинг прототипини яратиш ва уни кенг кўламли синовлардан ўтказиш жараёнларига старт берилади. Бу лойиҳа нафақат бренд учун, балки бутун минтақа автомобил бозори учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Максим Соколов "Вести" телеканалига берган интервюсида таъкидлашича, Lada Azimut шунчаки назарий ғоя эмас, балки аниқ муддатлари белгиланган реал режадир. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, янги гибрид кроссовернинг умумий қуввати 500 от кучига етиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Lada бренди остида ишлаб чиқарилган барча аввалги моделлардан бир неча баробар юқори бўлиб, уни спорт кроссоверлари сегментига яқинлаштиради.
Техник хусусиятлар ва янги двигателларixbt.com маълумотига кўра, Lada Azimut моделида AvtoVAZ томонидан яқинда тақдим этилган 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли янги двигателлардан фойдаланилади. Ушбу ички ёнув двигателлари электр моторлар билан биргаликда ягона гибрид тизимни ташкил этади. Мазкур куч агрегатлари келажакда бренднинг бошқа оммабоп моделлари, хусусан, Lada Vesta ва янги Lada Iskra автомобилларига ҳам ўрнатилиши режалаштирилган.
Компания раҳбарияти прототип синовларидан сўнг янги моделни серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қилади. Шунга қарамай, Максим Соколов Lada Azimutнинг оммавий ишлаб чиқарилиши жорий йилнинг куз ойларида бошланишини тасдиқлади. Бу эса лойиҳанинг тайёргарлик даражаси анча юқори эканлигидан далолат беради.
Хавфсизлик ва бозор истиқболлариЯқинда AvtoVAZ мутахассислари Lada Azimut мажбурий сертификация доирасидаги краш-тестлардан муваффақиятли ўтганини эълон қилишди. Бу янги кроссовернинг хавфсизлик стандартлари замонавий талабларга жавоб беришини англатади. Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу юқори қувватли гибрид модел маҳаллий харидорларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин.
Лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Lada Azimut бренднинг нуфузини сезиларли даражада ошириши ва унга хитойлик рақобатчилар билан гибрид автомобиллар сегментида курашиш имконини бериши кутилмоқда. Ҳозирча автомобилнинг нархи ва тўлиқ комплектациялари ҳақида маълумотлар очиқланмаган, бироқ 500 от кучи ва гибрид технологияси уни бренднинг энг қиммат моделига айлантириши аниқ.
…