Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқда

·0·Авто
Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқда

Дунёнинг энг машҳур пикапларидан бири бўлган Toyota Hilux яқин орада гибрид (PHEV) двигателга эга бўлмайди. Toyota компанияси ушбу моделнинг гибрид версиясини ишлаб чиқариш режаларини ҳозирча тўхтатиб туришга қарор қилди, чунки мавжуд технологиялар пикапнинг асосий ишчи хусусиятларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Toyota Аустралиа маҳсулотларни режалаштириш бўлими раҳбари Рей Мандейнинг сўзларига кўра, компания рақобатчиларнинг гибрид пикаплар бозоридаги ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, Toyota ўз мижозлари кутган талабларга тўлиқ жавоб бермайдиган маҳсулотни бозорга чиқаришни истамаяпти. ixbt.com маълумотига кўра, асосий тўсиқ сифатида гибрид тизимининг оғирлиги кўрсатилмоқда.

Оғирлик ва юк кўтариш қобилияти ўртасидаги мувозанат

Гибрид қурилмалар, айниқса, қўшимча аккумуляторлар ва электр моторлар автомобилнинг умумий вазнини сезиларли даражада оширади. Бу эса пикаплар учун энг муҳим кўрсаткичлар — юк кўтариш ва оғир тиркамаларни шатакка олиш қобилиятига бевосита зарба беради. Ҳозирги дизел двигателли Toyota Hilux 1 тоннагача юк ташиш ва 3500 кг гача бўлган тиркамани тортиш имкониятига эга.

Рей Мандейнинг таъкидлашича, ҳозирги PHEV тизимлари оғир юк ташишга мўлжалланган автомобиллар учун ҳали мукаммал эмас. Агарда автомобилга оғир батареялар ўрнатилса, унинг фойдали юк кўтариш ҳажми камаяди, бу эса Hilux эгалари учун қабул қилиб бўлмас ҳолатдир. Компания муҳандислари автомобилнинг ишчи хусусиятларини қурбон қилмаган ҳолда электрлаштириш йўлларини изламоқда.

Зиддиятли ёндашув: Hilux BEV тажрибаси

Қизиғи шундаки, Toyota аллақачон тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган Hilux BEV прототипини тақдим этган. Ушбу модел гибрид версиядан ҳам оғирроқ бўлишига қарамай, у ишлаб чиқаришга тайёрланмоқда. Бироқ, электр версиянинг имкониятлари чекланган: у шатакка олиши мумкин бўлган вазн атиги 2000 кг ни ташкил этади, бу эса анъанавий дизел версиясидан деярли икки баравар камдир.

Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota Hilux ўзининг чидамлилиги ва йўлсиз шароитлардаги имкониятлари билан қадрланади. Маҳаллий истеъмолчилар учун пикапнинг тежамкорлигидан кўра, унинг оғир юкларни кўтара олиши ва сервис хизматининг соддалиги муҳимроқ ҳисобланади. Шу сабабли, Toyota'нинг консерватив ёндашуви минтақавий бозорлар учун мантиқий кўринади.

Рақобатчиларнинг ҳаракати

Toyota эҳтиёткорлик қилаётган бир пайтда, бошқа ишлаб чиқарувчилар гибрид пикаплар сегментини фаол эгаллашга уринмоқда. Бугунги кунда Hilux'нинг асосий рақобатчилари аллақачон ўз гибрид моделларини тақдим этган ёки анонс қилган:

  • Ford Ranger PHEV
  • BYD Шарк 6
  • GWM Каннон Алпҳа
  • Nissan Фронтиер Pro
  • Chery Стоккман
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Toyota бренди учун Hilux моделининг "ишчи от" сифатидаги обрўси ҳар қандай экологик трендлардан устун туради. Компания технологиялар автомобилнинг юк кўтариш қобилиятига зарар етказмайдиган даражага етишини кутишни афзал кўрмоқда.

ToyotaHiluxПикапАвтоГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Бугун, 11:45Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадЛе Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадБугун, 10:27Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаЯпония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаБугун, 04:50Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибДасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибБугун, 01:00Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Кеча, 17:23BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаКеча, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?