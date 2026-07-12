Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқда
Дунёнинг энг машҳур пикапларидан бири бўлган Toyota Hilux яқин орада гибрид (PHEV) двигателга эга бўлмайди. Toyota компанияси ушбу моделнинг гибрид версиясини ишлаб чиқариш режаларини ҳозирча тўхтатиб туришга қарор қилди, чунки мавжуд технологиялар пикапнинг асосий ишчи хусусиятларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Toyota Аустралиа маҳсулотларни режалаштириш бўлими раҳбари Рей Мандейнинг сўзларига кўра, компания рақобатчиларнинг гибрид пикаплар бозоридаги ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, Toyota ўз мижозлари кутган талабларга тўлиқ жавоб бермайдиган маҳсулотни бозорга чиқаришни истамаяпти. ixbt.com маълумотига кўра, асосий тўсиқ сифатида гибрид тизимининг оғирлиги кўрсатилмоқда.
Оғирлик ва юк кўтариш қобилияти ўртасидаги мувозанатГибрид қурилмалар, айниқса, қўшимча аккумуляторлар ва электр моторлар автомобилнинг умумий вазнини сезиларли даражада оширади. Бу эса пикаплар учун энг муҳим кўрсаткичлар — юк кўтариш ва оғир тиркамаларни шатакка олиш қобилиятига бевосита зарба беради. Ҳозирги дизел двигателли Toyota Hilux 1 тоннагача юк ташиш ва 3500 кг гача бўлган тиркамани тортиш имкониятига эга.
Рей Мандейнинг таъкидлашича, ҳозирги PHEV тизимлари оғир юк ташишга мўлжалланган автомобиллар учун ҳали мукаммал эмас. Агарда автомобилга оғир батареялар ўрнатилса, унинг фойдали юк кўтариш ҳажми камаяди, бу эса Hilux эгалари учун қабул қилиб бўлмас ҳолатдир. Компания муҳандислари автомобилнинг ишчи хусусиятларини қурбон қилмаган ҳолда электрлаштириш йўлларини изламоқда.
Зиддиятли ёндашув: Hilux BEV тажрибасиҚизиғи шундаки, Toyota аллақачон тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган Hilux BEV прототипини тақдим этган. Ушбу модел гибрид версиядан ҳам оғирроқ бўлишига қарамай, у ишлаб чиқаришга тайёрланмоқда. Бироқ, электр версиянинг имкониятлари чекланган: у шатакка олиши мумкин бўлган вазн атиги 2000 кг ни ташкил этади, бу эса анъанавий дизел версиясидан деярли икки баравар камдир.
Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota Hilux ўзининг чидамлилиги ва йўлсиз шароитлардаги имкониятлари билан қадрланади. Маҳаллий истеъмолчилар учун пикапнинг тежамкорлигидан кўра, унинг оғир юкларни кўтара олиши ва сервис хизматининг соддалиги муҳимроқ ҳисобланади. Шу сабабли, Toyota'нинг консерватив ёндашуви минтақавий бозорлар учун мантиқий кўринади.
Рақобатчиларнинг ҳаракатиToyota эҳтиёткорлик қилаётган бир пайтда, бошқа ишлаб чиқарувчилар гибрид пикаплар сегментини фаол эгаллашга уринмоқда. Бугунги кунда Hilux'нинг асосий рақобатчилари аллақачон ўз гибрид моделларини тақдим этган ёки анонс қилган:
- Ford Ranger PHEV
- BYD Шарк 6
- GWM Каннон Алпҳа
- Nissan Фронтиер Pro
- Chery Стоккман
…