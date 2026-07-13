Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»
Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испания ва Франция терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан муҳит тобора қизиб бормоқда. Франциялик ҳимоячи Ибраима Конате рақиб жамоа юлдузи Ламине Ямалнинг «Франция биздан қўрқиши керак» мазмунидаги баёнотига кескин муносабат билдирди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат финал йўлланмаси, балки икки гранд жамоа ўртасидаги принципиал рақобат нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Яқинда «Ливерпул»дан Реал Мадрид сафига ўтган тажрибали ҳимоячи Бостон шаҳридаги матбуот анжуманида жамоасининг руҳий ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, «учранглилар» ташқи шовқинларга эътибор бермасдан, ўз ўйинларига эътибор қаратишни афзал кўришмоқда. Ибраима Конате жамоада ҳеч қандай қўрқув йўқлигини ва рақибнинг психологик босимларига учмасликларини таъкидлади.
«Тузоққа тушиб қолмаймиз»«Франция Испаниядан қўрқадими? Йўқ. Ростини айтсам, биз ўйин олдидан айтилаётган гапларга заррача эътибор бермаймиз. Биз ҳеч кимдан қўрқишимиз керак эмас. Энг муҳими — мусобақани қандай камтарлик билан бошлаган бўлсак, шуни сақлаб қолиш ва бундай тузоқларга тушмасликдир», — дея таъкидлади Ибраима Конате. У Ламине Ямалнинг фикрларини шунчаки шахсий қараш деб ҳисоблайди.
Ҳимоячи Испания терма жамоасининг кучига муносиб баҳо берган ҳолда, асосий хавф фақат бир футболчидан чиқмаслигини айтди. Унинг фикрича, Испания — бу фақат Ламине Ямал эмас, балки яхлит ва кучли механизмдир. Шу сабабли, Диде Дешам шогирдлари фақат биргина вингерга қарши эмас, балки бутун жамоага қарши стратегия устида ишламоқда.
Ўтмишдаги мағлубиятлар ва янги имкониятИспания сўнгги йилларда Франция устидан устунликка эришиб келмоқда. Хусусан, Евро-2024 ярим финалида ҳам «қизил фурия» ғалаба қозонган эди. Ибраима Конате ўша мағлубиятнинг сабабларини таҳлил қилар экан, ўшанда ҳимоя чизиғида ўзаро тушуниш етишмаганини тан олди. Унинг айтишича, ўша таркиб илк бор бирга ҳаракат қилгани натижага салбий таъсир кўрсатган.
Жаҳон чемпионати ярим финали Техас штатининг Арлингтон шаҳрида бўлиб ўтади. Ушбу баҳс кўпчилик мутахассислар томонидан «муддатидан олдин финал» деб баҳоланмоқда. Ибраима Конате ва унинг жамоадошлари учун бу ўйин Европа чемпионатидаги муваффақиятсизлик учун реванш олиш имкониятидир. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция терма жамоаси таркибида жиддий йўқотишлар йўқ ва жамоа жанговар ҳолатда.
Якунда Ибраима Конате ўйин майдонда ҳал бўлишини ва барча саволларга ўша ерда жавоб берилишини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, французлар ўз кучига ишонади ва жаҳон тожини қайтариб олиш йўлида бор имкониятларини ишга солишади.
…