Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»

·0·Спорт
Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»

Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испания ва Франция терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан муҳит тобора қизиб бормоқда. Франциялик ҳимоячи Ибраима Конате рақиб жамоа юлдузи Ламине Ямалнинг «Франция биздан қўрқиши керак» мазмунидаги баёнотига кескин муносабат билдирди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат финал йўлланмаси, балки икки гранд жамоа ўртасидаги принципиал рақобат нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Яқинда «Ливерпул»дан Реал Мадрид сафига ўтган тажрибали ҳимоячи Бостон шаҳридаги матбуот анжуманида жамоасининг руҳий ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, «учранглилар» ташқи шовқинларга эътибор бермасдан, ўз ўйинларига эътибор қаратишни афзал кўришмоқда. Ибраима Конате жамоада ҳеч қандай қўрқув йўқлигини ва рақибнинг психологик босимларига учмасликларини таъкидлади.

«Тузоққа тушиб қолмаймиз»

«Франция Испаниядан қўрқадими? Йўқ. Ростини айтсам, биз ўйин олдидан айтилаётган гапларга заррача эътибор бермаймиз. Биз ҳеч кимдан қўрқишимиз керак эмас. Энг муҳими — мусобақани қандай камтарлик билан бошлаган бўлсак, шуни сақлаб қолиш ва бундай тузоқларга тушмасликдир», — дея таъкидлади Ибраима Конате. У Ламине Ямалнинг фикрларини шунчаки шахсий қараш деб ҳисоблайди.

Ҳимоячи Испания терма жамоасининг кучига муносиб баҳо берган ҳолда, асосий хавф фақат бир футболчидан чиқмаслигини айтди. Унинг фикрича, Испания — бу фақат Ламине Ямал эмас, балки яхлит ва кучли механизмдир. Шу сабабли, Диде Дешам шогирдлари фақат биргина вингерга қарши эмас, балки бутун жамоага қарши стратегия устида ишламоқда.

Ўтмишдаги мағлубиятлар ва янги имконият

Испания сўнгги йилларда Франция устидан устунликка эришиб келмоқда. Хусусан, Евро-2024 ярим финалида ҳам «қизил фурия» ғалаба қозонган эди. Ибраима Конате ўша мағлубиятнинг сабабларини таҳлил қилар экан, ўшанда ҳимоя чизиғида ўзаро тушуниш етишмаганини тан олди. Унинг айтишича, ўша таркиб илк бор бирга ҳаракат қилгани натижага салбий таъсир кўрсатган.

Жаҳон чемпионати ярим финали Техас штатининг Арлингтон шаҳрида бўлиб ўтади. Ушбу баҳс кўпчилик мутахассислар томонидан «муддатидан олдин финал» деб баҳоланмоқда. Ибраима Конате ва унинг жамоадошлари учун бу ўйин Европа чемпионатидаги муваффақиятсизлик учун реванш олиш имкониятидир. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция терма жамоаси таркибида жиддий йўқотишлар йўқ ва жамоа жанговар ҳолатда.

Якунда Ибраима Конате ўйин майдонда ҳал бўлишини ва барча саволларга ўша ерда жавоб берилишини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, французлар ўз кучига ишонади ва жаҳон тожини қайтариб олиш йўлида бор имкониятларини ишга солишади.

ФранцияИспанияИбраима КонатеЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:36Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиЖуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиБугун, 02:17Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаБугун, 01:38Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди