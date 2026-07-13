Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топди
Калифорния университети қошидаги Скриппс океанография институти олимлари иқлимий офатларга сабаб бўлувчи Эл-Нинё ҳодисасини жиловлашнинг янги усулини таклиф қилишди. Тадқиқотчилар денгиз булутларини ёритиш (Марине Cloud Брайтенинг — МКБ) технологияси орқали Тинч океанидаги экстремал исиш жараёнларини сезиларли даражада юmsҳатиш мумкинлигини исботладилар. Бу усул океан устидаги булутларга микроскопик аэрозол зарраларини пуркаш орқали уларнинг қуёш нурини қайтариш қобилиятини оширишга асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, мазкур лойиҳа сайёрани доимий совутиш эмас, балки аниқ бир хавфли иқлимий ҳодисаларга қисқа муддатли таъсир кўрсатиш воситаси сифатида кўрилмоқда. Олимлар Кейт Рике ва Жессика Ван бошчилигидаги гуруҳ 2019-2020 йилларда Австралияда юз берган мудҳиш ўрмон ёнғинларини табиий тажриба намунаси сифатида ўрганишди. Ўшанда атмосферага кўтарилган улкан миқдордаги аэрозоллар Тинч океанининг жануби-шарқий қисмидаги булутларни ёрқинроқ қилиб, сув юзасининг совишига сабаб бўлган эди.
Австралия ёнғинларидан олинган сабоқАвстралиядаги "Қора ёз" (Блакк Суммер) даврида содир бўлган табиий жараён 2020-2023 йиллардаги давомли Ла-Ниня ҳодисасига туртки берган. Олимлар ушбу маълумотлардан фойдаланиб, сунъий аралашув қанчалик самарали бўлишини моделлаштиришди. Тадқиқотда 1997-1998 ва 2015-2016 йиллардаги энг кучли Эл-Нинё ҳолатлари таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, агар булутларни ёритиш жараёни июн ойидан бошланиб, февралгача давом эттирилса, океан ҳароратини 1,88 °К гача пасайтириш мумкин.
Бироқ, аралашув вақти ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар жараён кеч, масалан, декабрь ойида бошланса, совутиш эффекти атиги 0,31 °К ни ташкил этади. Бу шуни англатадики, иқлимий манипуляция кутилган натижани бериши учун уни ўз вақтида ва аниқ режа асосида амалга ошириш талаб этилади. МКБ технологияси шунчаки қуёш нурини қайтариб қолмай, океан ва шамоллар ўртасидаги мураккаб боғлиқлик занжирини ҳам ўзгартиришга қодир.
Техник имкониятлар ва кутилмаган хавфларЛойиҳа ўзининг ижобий томонларига эга бўлса-да, олимлар унинг салбий оқибатларидан ҳам огоҳлантирмоқда. Моделлаштириш жараёнида маълум бўлишича, Тинч океанидаги бундай сунъий совутиш дунёнинг бошқа нуқталарида кутилмаган ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Хусусан, айрим сценарийларда Европа ва Осиё ҳудудларида ҳароратнинг кўтарилиши кузатилган. Бу иқлимий тизимларнинг бир-бири билан нақадар узвий боғлиқлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Техник нуқтаи назардан ушбу лойиҳани амалга ошириш учун улкан флот керак бўлади. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, океан юзасининг тахминан 7 фоиз қисмида аэрозол пуркаш учун 2400 га яқин махсус кемалар талаб этилади. Бу кўрсаткич дунё савдо флотининг қарийб 2 фоизига тенгдир. ixbt.com маълумотига кўра, бундай кенг кўламли аралашув технологик жиҳатдан имконли бўлса-да, унинг экологик хавфсизлиги бўйича ҳали кўплаб саволлар очиқ қолмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, денгиз булутларини ёритиш технологияси келажакда Эл-Нинё келтириб чиқарадиган қурғоқчилик ва тошқинларга қарши қалқон бўлиши мумкин. Аммо бу усул иқлим муаммоларининг мутлақ ечими эмас, балки фақат вақтинчалик чора сифатида қаралиши лозим. Ҳозирча олимлар ушбу "табиий эксперимент" натижаларини янада чуқурроқ ўрганишда давом этмоқдалар.
…