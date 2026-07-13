Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топди

·0·Техно
Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топди

Калифорния университети қошидаги Скриппс океанография институти олимлари иқлимий офатларга сабаб бўлувчи Эл-Нинё ҳодисасини жиловлашнинг янги усулини таклиф қилишди. Тадқиқотчилар денгиз булутларини ёритиш (Марине Cloud Брайтенинг — МКБ) технологияси орқали Тинч океанидаги экстремал исиш жараёнларини сезиларли даражада юmsҳатиш мумкинлигини исботладилар. Бу усул океан устидаги булутларга микроскопик аэрозол зарраларини пуркаш орқали уларнинг қуёш нурини қайтариш қобилиятини оширишга асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, мазкур лойиҳа сайёрани доимий совутиш эмас, балки аниқ бир хавфли иқлимий ҳодисаларга қисқа муддатли таъсир кўрсатиш воситаси сифатида кўрилмоқда. Олимлар Кейт Рике ва Жессика Ван бошчилигидаги гуруҳ 2019-2020 йилларда Австралияда юз берган мудҳиш ўрмон ёнғинларини табиий тажриба намунаси сифатида ўрганишди. Ўшанда атмосферага кўтарилган улкан миқдордаги аэрозоллар Тинч океанининг жануби-шарқий қисмидаги булутларни ёрқинроқ қилиб, сув юзасининг совишига сабаб бўлган эди.

Австралия ёнғинларидан олинган сабоқ

Австралиядаги "Қора ёз" (Блакк Суммер) даврида содир бўлган табиий жараён 2020-2023 йиллардаги давомли Ла-Ниня ҳодисасига туртки берган. Олимлар ушбу маълумотлардан фойдаланиб, сунъий аралашув қанчалик самарали бўлишини моделлаштиришди. Тадқиқотда 1997-1998 ва 2015-2016 йиллардаги энг кучли Эл-Нинё ҳолатлари таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, агар булутларни ёритиш жараёни июн ойидан бошланиб, февралгача давом эттирилса, океан ҳароратини 1,88 °К гача пасайтириш мумкин.

Бироқ, аралашув вақти ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар жараён кеч, масалан, декабрь ойида бошланса, совутиш эффекти атиги 0,31 °К ни ташкил этади. Бу шуни англатадики, иқлимий манипуляция кутилган натижани бериши учун уни ўз вақтида ва аниқ режа асосида амалга ошириш талаб этилади. МКБ технологияси шунчаки қуёш нурини қайтариб қолмай, океан ва шамоллар ўртасидаги мураккаб боғлиқлик занжирини ҳам ўзгартиришга қодир.

Техник имкониятлар ва кутилмаган хавфлар

Лойиҳа ўзининг ижобий томонларига эга бўлса-да, олимлар унинг салбий оқибатларидан ҳам огоҳлантирмоқда. Моделлаштириш жараёнида маълум бўлишича, Тинч океанидаги бундай сунъий совутиш дунёнинг бошқа нуқталарида кутилмаган ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Хусусан, айрим сценарийларда Европа ва Осиё ҳудудларида ҳароратнинг кўтарилиши кузатилган. Бу иқлимий тизимларнинг бир-бири билан нақадар узвий боғлиқлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Техник нуқтаи назардан ушбу лойиҳани амалга ошириш учун улкан флот керак бўлади. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, океан юзасининг тахминан 7 фоиз қисмида аэрозол пуркаш учун 2400 га яқин махсус кемалар талаб этилади. Бу кўрсаткич дунё савдо флотининг қарийб 2 фоизига тенгдир. ixbt.com маълумотига кўра, бундай кенг кўламли аралашув технологик жиҳатдан имконли бўлса-да, унинг экологик хавфсизлиги бўйича ҳали кўплаб саволлар очиқ қолмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, денгиз булутларини ёритиш технологияси келажакда Эл-Нинё келтириб чиқарадиган қурғоқчилик ва тошқинларга қарши қалқон бўлиши мумкин. Аммо бу усул иқлим муаммоларининг мутлақ ечими эмас, балки фақат вақтинчалик чора сифатида қаралиши лозим. Ҳозирча олимлар ушбу "табиий эксперимент" натижаларини янада чуқурроқ ўрганишда давом этмоқдалар.

ИқлимЭкологияЭл-НинёТехнологияТинч Океани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди