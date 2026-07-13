Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб берди
Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳақиқий етакчига айланди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси турнир бошланишидан аввал ўзига нисбатан билдирилган барча шубҳа ва танқидларни йўққа чиқариб, Томас Тухел бошқарувидаги жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланди. Унинг чорак финалда Норвегияга қарши кўрсатган ўйини нафақат ғалабани таъминлади, балки футбол тарихидаги буюк натижалардан бирини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган баҳсда Беллингэм дубл қайд этди. Бу натижа билан у 40 йиллик рекордни такрорлашга муваффақ бўлди. Жуде кетма-кет иккита плей-офф ўйинида дубл қайд этган тарихдаги иккинчи футболчи бўлди. Бунгача бундай натижани афсонавий Диего Марадона 1986-йилги Жаҳон чемпионатида қайд этган эди. Ҳозирда 23 ёшли инглиз футболчиси турнирда 6 та гол урган ҳолда тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.
Танқидлар ва Морган Роджерснинг муносабатиМусобақа олдидан айрим ОАВ вакиллари Жуд Беллингемни асосий таркибдан тушириб қолдириш ва унинг ўрнига Астон Вилла вакили Морган Роджерсни тушириш кераклиги ҳақида ёзишган эди. Бироқ Роджерснинг ўзи бундай муҳокамаларни мутлақо асоссиз ва мантиқсиз деб ҳисоблайди. У Беллингэмнинг майдондаги ва унинг ташқарисидаги роли жамоа учун беқиёс эканини таъкидлади.
ФОХ Sportс нашрига берган интервюсида Роджерс шундай дейди: “Балки у турнирнинг энг яхши футболчиси бўлар? Баъзилар унинг бу турнирда ўйнамаслиги ёки таркибда бўлмаслиги ҳақида ўйлагани шунчаки кулгили. У жаҳон саҳнасида қанчалик буюк футболчи эканини қайта-қайта исботламоқда. Жуде нафақат голлари, балки майдондаги меҳнатсеварлиги билан ҳам барчага намуна бўлмоқда”.
Дарҳақиқат, Норвегияга қарши баҳсда Жуд Беллингем нафақат икки гол урди, балки 7 марта муваффақиятли дрейблинг амалга оширди ва рақиб футболчиларини кўп бор қоида бузишга мажбур қилди. Эрлинг Холанд бошчилигидаги норвеглар Беллингэмнинг марказдаги доминатлигига қарши ҳеч қандай чора топа олишмади. Унинг жисмоний ҳолати ва ўйин охиригача бор кучини сарфлаши жамоадошлари томонидан юқори баҳоланмоқда.
Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Беллингэмнинг феноменал спорт формаси “Уч шерлар”нинг узоқ кутилган чемпионлик сари ташлаган муҳим қадами бўлди. Турнир давомида у нафақат ҳужумларни якунловчи, балки ҳимояда ҳам фаол иштирок этаётган “бох-то-бох” ярим ҳимоячиси сифатида гавдаланмоқда.
Ҳозирда Англия футбол жамоатчилиги ва мухлислар Беллингэмнинг ўйинидан ҳайратда. Аввалги танқидлар ўрнини олқишлар эгаллади. Морган Роджерс таъкидлаганидек, Жуде ҳар бир ўйиндан сўнг майдонни бутунлай чарчаган ҳолда тарк этмоқда, чунки у жамоа манфаати учун борини бермоқда. Бу фидойилик эса ўз мевасини бериб, Англияни жаҳон тожига яқинлаштирмоқда.
…