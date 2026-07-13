Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб берди

·0·Спорт
Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб берди

Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳақиқий етакчига айланди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси турнир бошланишидан аввал ўзига нисбатан билдирилган барча шубҳа ва танқидларни йўққа чиқариб, Томас Тухел бошқарувидаги жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланди. Унинг чорак финалда Норвегияга қарши кўрсатган ўйини нафақат ғалабани таъминлади, балки футбол тарихидаги буюк натижалардан бирини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган баҳсда Беллингэм дубл қайд этди. Бу натижа билан у 40 йиллик рекордни такрорлашга муваффақ бўлди. Жуде кетма-кет иккита плей-офф ўйинида дубл қайд этган тарихдаги иккинчи футболчи бўлди. Бунгача бундай натижани афсонавий Диего Марадона 1986-йилги Жаҳон чемпионатида қайд этган эди. Ҳозирда 23 ёшли инглиз футболчиси турнирда 6 та гол урган ҳолда тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.

Танқидлар ва Морган Роджерснинг муносабати

Мусобақа олдидан айрим ОАВ вакиллари Жуд Беллингемни асосий таркибдан тушириб қолдириш ва унинг ўрнига Астон Вилла вакили Морган Роджерсни тушириш кераклиги ҳақида ёзишган эди. Бироқ Роджерснинг ўзи бундай муҳокамаларни мутлақо асоссиз ва мантиқсиз деб ҳисоблайди. У Беллингэмнинг майдондаги ва унинг ташқарисидаги роли жамоа учун беқиёс эканини таъкидлади.

ФОХ Sportс нашрига берган интервюсида Роджерс шундай дейди: “Балки у турнирнинг энг яхши футболчиси бўлар? Баъзилар унинг бу турнирда ўйнамаслиги ёки таркибда бўлмаслиги ҳақида ўйлагани шунчаки кулгили. У жаҳон саҳнасида қанчалик буюк футболчи эканини қайта-қайта исботламоқда. Жуде нафақат голлари, балки майдондаги меҳнатсеварлиги билан ҳам барчага намуна бўлмоқда”.

Дарҳақиқат, Норвегияга қарши баҳсда Жуд Беллингем нафақат икки гол урди, балки 7 марта муваффақиятли дрейблинг амалга оширди ва рақиб футболчиларини кўп бор қоида бузишга мажбур қилди. Эрлинг Холанд бошчилигидаги норвеглар Беллингэмнинг марказдаги доминатлигига қарши ҳеч қандай чора топа олишмади. Унинг жисмоний ҳолати ва ўйин охиригача бор кучини сарфлаши жамоадошлари томонидан юқори баҳоланмоқда.

Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Беллингэмнинг феноменал спорт формаси “Уч шерлар”нинг узоқ кутилган чемпионлик сари ташлаган муҳим қадами бўлди. Турнир давомида у нафақат ҳужумларни якунловчи, балки ҳимояда ҳам фаол иштирок этаётган “бох-то-бох” ярим ҳимоячиси сифатида гавдаланмоқда.

Ҳозирда Англия футбол жамоатчилиги ва мухлислар Беллингэмнинг ўйинидан ҳайратда. Аввалги танқидлар ўрнини олқишлар эгаллади. Морган Роджерс таъкидлаганидек, Жуде ҳар бир ўйиндан сўнг майдонни бутунлай чарчаган ҳолда тарк этмоқда, чунки у жамоа манфаати учун борини бермоқда. Бу фидойилик эса ўз мевасини бериб, Англияни жаҳон тожига яқинлаштирмоқда.

АнглияЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқдаАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқдаБугун, 01:38Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди