Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълум
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi автомобил бозоридаги экспансиясини давом эттирмоқда. Компаниянинг учинчи модели ва биринчи гибрид кроссовери бўлмиш Xiaomi Sky Номад N90 Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги базасида расман сертификатдан ўтди. Ушбу янгилик бренднинг электр седан SU7 ва кутилаётган YU7 кроссоверидан кейинги муҳим қадами бўлиб, у бозорда Li Auto L9 каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Sky Номад N90 модели Xiaomi Кунлун янги платформасига асосланган бўлиб, ишлаб чиқарувчи уни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдирак устидаги "яшаш майдони" сифатида таърифламоқда. Автомобилнинг асосий ўзига хослиги унинг салонидаги мослашувчанликдир: бутун салон бўйлаб ўрнатилган узун йўналтиргичлар ўриндиқлар ва марказий консолни эркин ҳаракатлантириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчиларга ички маконни ўз эҳтиёжларига кўра трансформация қилиш имконини беради.
Техник кўрсаткичлар ва қувватixbt.com маълумотига кўра, кроссовер кетма-кет гибрид (EREV) тизими билан жиҳозланган. Унда 1,5 литрли, 152 от кучига эга турбомотор фақат генератор вазифасини бажаради, ғилдиракларни эса иккита электр двигател ҳаракатга келтиради. Умумий қуввати 421 от кучига (310 кВ) тенг бўлган ушбу тизим тўлиқ узатмали (AWD) бошқарувни таъминлайди. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 190 км билан чекланган.
Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, Sky Номад N90 сиғими 76 кВ·соат бўлган аккумулятор билан жиҳозланган. Бу унга фақат электр энергиясининг ўзида 370 км масофани босиб ўтиш имконини беради (ВLTC сикли бўйича). Бу кўрсаткич кўплаб тўлиқ электрли автомобилларнинг имкониятларига яқин бўлиб, шаҳарлараро узоқ сафарларда бензин сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.
Конформ ва инновацион ечимларXiaomi янги кроссоверни беш ва этти ўринли вариантларда таклиф этади. Автомобилнинг ўлчамлари ҳам ҳайбатли: узунлиги 5285 мм, кенглиги 1998 мм ва баландлиги 1825 мм ни ташкил этади. Шунингдек, саёҳат ишқибозлари учун том қисмида махсус чодири бўлган, баландлиги 1925 мм га тенг кемпинг модификацияси ҳам сотувга чиқиши режалаштирилган.
Салонда йўловчилар учун барча шароитлар яратилган бўлиб, қуйидаги инновациялар диққатга сазовордир:
- Олд ўриндиқларнинг 180 даражага бурилиши;
- Иккинчи қаторда "нол гравитация" эффектига эга қулай ўриндиқлар;
- Шифтга ўрнатилган катта экран ва проектор ўрнатиш имконияти;
- Иккинчи қатор йўловчилари учун алоҳида иқлим назорати дисплейи;
- Ҳаракатланувчи столлар ва мобил марказий консол.
…