Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълум

·12·Авто
Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълум

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi автомобил бозоридаги экспансиясини давом эттирмоқда. Компаниянинг учинчи модели ва биринчи гибрид кроссовери бўлмиш Xiaomi Sky Номад N90 Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги базасида расман сертификатдан ўтди. Ушбу янгилик бренднинг электр седан SU7 ва кутилаётган YU7 кроссоверидан кейинги муҳим қадами бўлиб, у бозорда Li Auto L9 каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Sky Номад N90 модели Xiaomi Кунлун янги платформасига асосланган бўлиб, ишлаб чиқарувчи уни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдирак устидаги "яшаш майдони" сифатида таърифламоқда. Автомобилнинг асосий ўзига хослиги унинг салонидаги мослашувчанликдир: бутун салон бўйлаб ўрнатилган узун йўналтиргичлар ўриндиқлар ва марказий консолни эркин ҳаракатлантириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчиларга ички маконни ўз эҳтиёжларига кўра трансформация қилиш имконини беради.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

ixbt.com маълумотига кўра, кроссовер кетма-кет гибрид (EREV) тизими билан жиҳозланган. Унда 1,5 литрли, 152 от кучига эга турбомотор фақат генератор вазифасини бажаради, ғилдиракларни эса иккита электр двигател ҳаракатга келтиради. Умумий қуввати 421 от кучига (310 кВ) тенг бўлган ушбу тизим тўлиқ узатмали (AWD) бошқарувни таъминлайди. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 190 км билан чекланган.

Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, Sky Номад N90 сиғими 76 кВ·соат бўлган аккумулятор билан жиҳозланган. Бу унга фақат электр энергиясининг ўзида 370 км масофани босиб ўтиш имконини беради (ВLTC сикли бўйича). Бу кўрсаткич кўплаб тўлиқ электрли автомобилларнинг имкониятларига яқин бўлиб, шаҳарлараро узоқ сафарларда бензин сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.

Конформ ва инновацион ечимлар

Xiaomi янги кроссоверни беш ва этти ўринли вариантларда таклиф этади. Автомобилнинг ўлчамлари ҳам ҳайбатли: узунлиги 5285 мм, кенглиги 1998 мм ва баландлиги 1825 мм ни ташкил этади. Шунингдек, саёҳат ишқибозлари учун том қисмида махсус чодири бўлган, баландлиги 1925 мм га тенг кемпинг модификацияси ҳам сотувга чиқиши режалаштирилган.

Салонда йўловчилар учун барча шароитлар яратилган бўлиб, қуйидаги инновациялар диққатга сазовордир:

  • Олд ўриндиқларнинг 180 даражага бурилиши;
  • Иккинчи қаторда "нол гравитация" эффектига эга қулай ўриндиқлар;
  • Шифтга ўрнатилган катта экран ва проектор ўрнатиш имконияти;
  • Иккинчи қатор йўловчилари учун алоҳида иқлим назорати дисплейи;
  • Ҳаракатланувчи столлар ва мобил марказий консол.
Ўзбекистон автомобил бозорида гибрид кроссоверларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Xiaomi Sky Номад N90 модели BYD ва Li Auto каби брендларнинг премиум сегментдаги моделларига муносиб муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча автомобилнинг расмий нархи ва сотувга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар унинг технологик устунлиги сабабли юқори талабга эга бўлишини башорат қилишмоқда.

XiaomiSky Номад N90ГибридКроссоверАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиMazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиКеча, 14:23Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиКеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари