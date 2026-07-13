Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдиради

·18·Авто
Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдиради

Хитойнинг автомобил саноати гиганти Geely ўзининг янги флагман седани — Хингруи Л Plus моделини расман намойиш этди. Халқаро бозорда Geely Preface номи билан танилган, Россия бозорида эса янгиланган Волга C50 учун асос бўлиши кутилаётган ушбу автомобил ўзининг технологик жиҳозланиши ва юқори даражадаги қулайлиги билан эътиборни тортмоқда. Янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки тежамкор гибрид двигатели билан ҳам рақобатчиларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши Geely брендининг замонавий корпоратив услубида ишланган. Олд қисмда вертикал хромланган ламелларга эга янги радиатор панжараси ва мураккаб шаклдаги линзали светодиодли фаралар ўрин олган. Орқа томонда эса кузовнинг бутун кенглиги бўйлаб чўзилган яхлит светодиодли чироқлар тизими ўрнатилган. ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ўлчамлари 4956 × 1915 × 1505 мм ни ташкил этади, ғилдирак базаси эса 2845 мм га тенг.

Технологик интерер ва "Босс" тугмаси

Салонда ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик яратилган. Марказий панелда 15,4 дюймли, 2,5K аниқликдаги медиа тизими экрани жойлашган бўлса, ҳайдовчи учун 16,6 дюймли проекцион дисплей (ҲУД) кўзда тутилган. Шунингдек, 256 хил рангли атмосферали ёритиш тизими ва ҳаво билан совутиладиган 50 ваттли сиmsиз қувватлаш қурилмаси мавжуд. Овоз тизими сифатида 16 та динамикли Флйме Соунд технологияси танланган.

Янги Geely Preface Л Plus моделининг энг ўзига хос жиҳатларидан бири бу иккинчи қатор йўловчилари учун яратилган шароитлардир. Барча ўриндиқлар иситиш, вентиляция ва массаж функциялари билан жиҳозланган. Иккинчи қаторда йиғилувчи столлар ва алоҳида бошқарув панели мавжуд. Энг диққатга сазовор функция эса "Босс" тугмаси бўлиб, у орқали орқа йўловчи олдинги ўриндиқни суриб, ўзи учун қўшимча кенг майдон ҳосил қилиши мумкин.

Двигател вариантлари ва юқори тежамкорлик

Двигателлар қаторида Geely харидорларга уч хил танловни таклиф этади:

  • Бошланғич версия: 201 от кучига эга 1,5 литрли турбо двигател;
  • Кучайтирилган версия: 272 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател;
  • Гибрид версия: 1,5 литрли ички ёнув двигатели асосидаги тизим.
Айнан гибрид модификацияси ўзининг тежамкорлиги билан ҳайратланарли натижа кўрсатмоқда. ВLTC сикли бўйича ўтказилган синовларда ушбу седан 100 километр масофа учун бор-йўғи 3,98 литр ёқилғи сарфлаши аниқланган. Бу кўрсаткич катта ҳажмли флагман седан учун ўз синфидаги энг яхши натижалардан бири ҳисобланади.

Автомобилнинг амалийлиги ҳам унутилмаган: салонда майда буюмлар учун 31 та сақлаш жойи мавжуд, юкхона ҳажми эса 566 литрни ташкил этади ва у электр юритма билан жиҳозланган. Ўзбекистон автомобил бозорида BYD ва бошқа Хитой брендлари фаоллашган бир пайтда, Geely Preface Л Plus каби замонавий седанларнинг пайдо бўлиши бизнес-класс сегментида рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

GeelyПрефасеАвтомобилХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиMazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиКеча, 14:23Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиКеча, 13:28Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиЎзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиКеча, 12:56Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаКеча, 12:21Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Кеча, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари