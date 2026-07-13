Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдиради
Хитойнинг автомобил саноати гиганти Geely ўзининг янги флагман седани — Хингруи Л Plus моделини расман намойиш этди. Халқаро бозорда Geely Preface номи билан танилган, Россия бозорида эса янгиланган Волга C50 учун асос бўлиши кутилаётган ушбу автомобил ўзининг технологик жиҳозланиши ва юқори даражадаги қулайлиги билан эътиборни тортмоқда. Янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки тежамкор гибрид двигатели билан ҳам рақобатчиларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши Geely брендининг замонавий корпоратив услубида ишланган. Олд қисмда вертикал хромланган ламелларга эга янги радиатор панжараси ва мураккаб шаклдаги линзали светодиодли фаралар ўрин олган. Орқа томонда эса кузовнинг бутун кенглиги бўйлаб чўзилган яхлит светодиодли чироқлар тизими ўрнатилган. ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ўлчамлари 4956 × 1915 × 1505 мм ни ташкил этади, ғилдирак базаси эса 2845 мм га тенг.
Технологик интерер ва "Босс" тугмасиСалонда ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик яратилган. Марказий панелда 15,4 дюймли, 2,5K аниқликдаги медиа тизими экрани жойлашган бўлса, ҳайдовчи учун 16,6 дюймли проекцион дисплей (ҲУД) кўзда тутилган. Шунингдек, 256 хил рангли атмосферали ёритиш тизими ва ҳаво билан совутиладиган 50 ваттли сиmsиз қувватлаш қурилмаси мавжуд. Овоз тизими сифатида 16 та динамикли Флйме Соунд технологияси танланган.
Янги Geely Preface Л Plus моделининг энг ўзига хос жиҳатларидан бири бу иккинчи қатор йўловчилари учун яратилган шароитлардир. Барча ўриндиқлар иситиш, вентиляция ва массаж функциялари билан жиҳозланган. Иккинчи қаторда йиғилувчи столлар ва алоҳида бошқарув панели мавжуд. Энг диққатга сазовор функция эса "Босс" тугмаси бўлиб, у орқали орқа йўловчи олдинги ўриндиқни суриб, ўзи учун қўшимча кенг майдон ҳосил қилиши мумкин.
Двигател вариантлари ва юқори тежамкорликДвигателлар қаторида Geely харидорларга уч хил танловни таклиф этади:
- Бошланғич версия: 201 от кучига эга 1,5 литрли турбо двигател;
- Кучайтирилган версия: 272 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател;
- Гибрид версия: 1,5 литрли ички ёнув двигатели асосидаги тизим.
Автомобилнинг амалийлиги ҳам унутилмаган: салонда майда буюмлар учун 31 та сақлаш жойи мавжуд, юкхона ҳажми эса 566 литрни ташкил этади ва у электр юритма билан жиҳозланган. Ўзбекистон автомобил бозорида BYD ва бошқа Хитой брендлари фаоллашган бир пайтда, Geely Preface Л Plus каби замонавий седанларнинг пайдо бўлиши бизнес-класс сегментида рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
…