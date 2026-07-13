Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирди

·0·Техно
Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирди

Гелманос номидаги Оғир ионларни ўрганиш маркази (ГСИ, Германия) астрофизиклари нейротармоқлар ёрдамида нейтрон юлдузларнинг тўқнашуви натижасида оғир элементлар ҳосил бўлишини реал вақт режимида моделлаштиришга муваффақ бўлишди. РҲИНE деб номланган ушбу янги услуб коинотдаги энг мураккаб физик жараёнларни ўрганишда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланишда янги даврни очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинотда олтин, платина ва бошқа кўплаб оғир металларнинг пайдо бўлиши айнан нейтрон юлдузларининг ўзаро тўқнашуви — р-процесс (тезкор нейтрон қамраш) билан боғлиқ. Шу вақтгача олимлар бу жараённи ҳисоблашда катта қийинчиликларга дуч келишган. Сабаби, 3000 га яқин турли изотопларнинг ўзаро таъсирини бир вақтнинг ўзида ҳисоблаш учун мавжуд суперкомпьютерларнинг қуввати ҳам етарли эмас эди.

Анъанавий услублардаги хатоликлар бартараф этилди

Илгари бундай симуляциялар икки босқичда амалга ошириларди: аввал тўқнашувнинг ўзи моделлаштирилар, сўнгра алоҳида равишда ядровий реакциялар ҳисоблаб чиқиларди. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, бу ёндашув нотўғри бўлиб, у модданинг ҳаракатига ажралиб чиқаётган энергиянинг таъсирини ҳисобга олмас эди. РҲИНE услуби эса нейротармоқлар ёрдамида бу икки жараённи бирлаштирди.

Тадқиқотчилар 16 та ихтисослашган нейротармоқдан иборат ансамблни яратишди. Улар минглаб изотопларни кузатиш ўрнига, муҳитнинг бир нечта асосий физик характеристикалари — нейтронлар, протонлар ва оғир ядроларнинг улушини таҳлил қилади. Бу эса ҳисоблаш тезлигини бир неча баробар ошириб, жараённи реал вақт режимига яқинлаштирди.

Кашфиётнинг амалий аҳамияти

Янги модел ёрдамида ўтказилган синовлар кутилмаган натижаларни берди. р-процесс натижасида ажралиб чиқадиган энергия ҳисобга олинганда, коинотга отилиб чиқаётган модданинг ўртача тезлиги 40 фоизга, унинг массаси эса 20 фоизга ортиши маълум бўлди. Бу энергия моддага марказий объект (қора туйнук) гравитациясини енгиб ўтишга ёрдам беради.

Шунингдек, нейротармоқ ёрдамида олинган маълумотлар килонова — нейтрон юлдузлар тўқнашувидан кейин содир бўладиган чақнашнинг ёрқинлигини аниқроқ башорат қилиш имконини беради. Ҳисоб-китобларга кўра, тўқнашувдан 10 кун ўтгач, бундай чақнаш аввал тахмин қилинганидан икки баробар ёрқинроқ бўлади. Бу эса астрономларга GW170817 каби ҳодисаларни телескоплар орқали кузатишда янада аниқроқ маълумотлар олишга ёрдам беради.

Ҳозирда РҲИНE коди ва нейротармоқ моделлари очиқ фойдаланишга топширилган. Бу бутун дунё олимларига коинотдаги энг сирли жараёнларни ўрганиш ва келажакдаги гравитацион тўлқинлар обсерваториялари маълумотларини таҳлил қилиш учун янги восита бўлиб хизмат қилади. Мазкур технология ПйТорч платформасида ўқитилган бўлиб, у замонавий астрофизика ва сунъий интеллектнинг муваффақиятли интеграциясига ёрқин мисолдир.

АстрофизикаНейротармоқСунъий ИнтеллектНейтрон ЮлдузларКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиКеча, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди