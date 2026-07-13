Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизими

·16·Авто
Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизими

Япония автосаноатининг гиганти Honda компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Фит хетчбекининг янгиланган версиясини расман намойиш этди. Ушбу модел нафақат ўз ватанида, балки жаҳон бозорида ҳам ихчамлиги ва тежамкорлиги билан юқори нуфузга эга. Янгиланган модел техник жиҳатдан такомиллаштирилган бўлиб, эндиликда у янада кучлироқ гибрид тизим ва кенгайтирилган опсиялар тўпламини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ташқи кўриниши сезиларли ўзгаришларга учрамаган. Хитой бозори учун мўлжалланган версиядан фарқли ўлароқ, Япония модификацияси 2022-йилдаги рестайлинг дизайнини сақлаб қолган. Асосий эътибор комплектациялар таркибини бойитишга қаратилган. Хусусан, аввалги Ҳоме варианти ўрнини янги З комплектацияси эгаллади. Ушбу версия спортча RS моделидан олинган олд ва орқа бамперлар билан жиҳозланган.

Интерер ва қулайликдаги янгиликлар

Автомобил ички қисмида ҳайдовчи ва йўловчилар учун қулайлик даражаси оширилган. Янги Honda Фит уч симли чарм рул, ўриндиқларни иситиш тизими ва шовқинни камайтирувчи акустик ойналар билан таъминланган. Шунингдек, салон ичида 9 дюймли мультимедиа экрани, смартфонлар учун сиmsиз қувватлаш қурилмаси ва 360 даражали кўринишни таъминловчи камералар тизими ўрнатилган.

Honda Фит моделининг ўзига хос жиҳати бўлган Магик Сеатс тизими янги моделда ҳам сақлаб қолинган. Ушбу тизим салонни трансформация қилиш орқали йирик ҳажмли юкларни ташишда мисли кўрилмаган қулайлик яратади. Бу хусусият моделни нафақат шаҳар ичидаги қатновлар, балки оилавий саёҳатлар учун ҳам жозибадор қилади.

Техник характеристикалар ва двигател

Техник жиҳатдан автомобил икки хил қувват қурилмаси билан таклиф этилмоқда. Бошланғич версиялар 1,5 литрли, 116 от кучига эга бензинли двигател ва вариатор (КВТ) билан жиҳозланган. Энг қизиқарли жиҳати — э:HEV гибрид тизими бўлиб, унинг умумий қуввати 123 от кучига етказилган. Sport йўналишидаги RS версияси эндиликда фақат гибрид кўринишида сотилади ва у қайта созланган подвескага эга.

Янги Honda Фит моделларининг деярли барчаси, жумладан, йўлтанламас кўринишидаги Кросстар варианти ҳам тўлиқ узатма (4WD) тизими билан буюртма қилиниши мумкин. Фақатгина спортча RS версияси бундан мустасно — у фақат олди узатмали бўлиб қолади. Бу эса моделнинг турли иқлим ва йўл шароитларида универсаллигини оширади.

Нархлар масаласига келсак, Япония бозорида янгиланган Honda Фит сотувлари аллақачон бошланган. Бошланғич бензинли версия тахминан 11,1 минг доллардан бошланади. Энг қиммат ва тўлиқ жиҳозланган гибрид Кросстар варианти эса 18,2 минг доллар атрофида баҳоланмоқда. Маълумот учун, Honda Фит модели 25 йиллик тарихи давомида биргина Япониянинг ўзида 3,25 миллион нусхада сотилган бўлиб, бренднинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бири ҳисобланади.

HondaHonda ФитАвтомобилГибридЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиMazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиКеча, 14:23Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиКеча, 13:28Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиЎзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиКеча, 12:56Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаКеча, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари