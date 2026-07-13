Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизими
Япония автосаноатининг гиганти Honda компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Фит хетчбекининг янгиланган версиясини расман намойиш этди. Ушбу модел нафақат ўз ватанида, балки жаҳон бозорида ҳам ихчамлиги ва тежамкорлиги билан юқори нуфузга эга. Янгиланган модел техник жиҳатдан такомиллаштирилган бўлиб, эндиликда у янада кучлироқ гибрид тизим ва кенгайтирилган опсиялар тўпламини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ташқи кўриниши сезиларли ўзгаришларга учрамаган. Хитой бозори учун мўлжалланган версиядан фарқли ўлароқ, Япония модификацияси 2022-йилдаги рестайлинг дизайнини сақлаб қолган. Асосий эътибор комплектациялар таркибини бойитишга қаратилган. Хусусан, аввалги Ҳоме варианти ўрнини янги З комплектацияси эгаллади. Ушбу версия спортча RS моделидан олинган олд ва орқа бамперлар билан жиҳозланган.
Интерер ва қулайликдаги янгиликларАвтомобил ички қисмида ҳайдовчи ва йўловчилар учун қулайлик даражаси оширилган. Янги Honda Фит уч симли чарм рул, ўриндиқларни иситиш тизими ва шовқинни камайтирувчи акустик ойналар билан таъминланган. Шунингдек, салон ичида 9 дюймли мультимедиа экрани, смартфонлар учун сиmsиз қувватлаш қурилмаси ва 360 даражали кўринишни таъминловчи камералар тизими ўрнатилган.
Honda Фит моделининг ўзига хос жиҳати бўлган Магик Сеатс тизими янги моделда ҳам сақлаб қолинган. Ушбу тизим салонни трансформация қилиш орқали йирик ҳажмли юкларни ташишда мисли кўрилмаган қулайлик яратади. Бу хусусият моделни нафақат шаҳар ичидаги қатновлар, балки оилавий саёҳатлар учун ҳам жозибадор қилади.
Техник характеристикалар ва двигателТехник жиҳатдан автомобил икки хил қувват қурилмаси билан таклиф этилмоқда. Бошланғич версиялар 1,5 литрли, 116 от кучига эга бензинли двигател ва вариатор (КВТ) билан жиҳозланган. Энг қизиқарли жиҳати — э:HEV гибрид тизими бўлиб, унинг умумий қуввати 123 от кучига етказилган. Sport йўналишидаги RS версияси эндиликда фақат гибрид кўринишида сотилади ва у қайта созланган подвескага эга.
Янги Honda Фит моделларининг деярли барчаси, жумладан, йўлтанламас кўринишидаги Кросстар варианти ҳам тўлиқ узатма (4WD) тизими билан буюртма қилиниши мумкин. Фақатгина спортча RS версияси бундан мустасно — у фақат олди узатмали бўлиб қолади. Бу эса моделнинг турли иқлим ва йўл шароитларида универсаллигини оширади.
Нархлар масаласига келсак, Япония бозорида янгиланган Honda Фит сотувлари аллақачон бошланган. Бошланғич бензинли версия тахминан 11,1 минг доллардан бошланади. Энг қиммат ва тўлиқ жиҳозланган гибрид Кросстар варианти эса 18,2 минг доллар атрофида баҳоланмоқда. Маълумот учун, Honda Фит модели 25 йиллик тарихи давомида биргина Япониянинг ўзида 3,25 миллион нусхада сотилган бўлиб, бренднинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бири ҳисобланади.
…