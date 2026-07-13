Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўради

·0·Спорт
Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўради

Мюнхеннинг Бавария клуби ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе ўз келажагига ойдинлик киритиш мақсадида клуб раҳбарияти билан шошилинч учрашув ўтказишни талаб қилмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, футболчининг трансфер қиймати кескин кўтарилиб кетди ва бу ҳолат Европа грандлари, хусусан, Реал Мадрид эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олисе 2024-йилда Кристал Пелас жамоасидан 55 миллион евро эвазига Мюнхенга кўчиб ўтган эди. Ҳозирда Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган ҳужумчи, турнир давомида олтита голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг энг муҳим фигураларидан бирига айланди. Эл Дебате нашри хабарига кўра, футболчи турнир якунланиши билан Бавария президенти Ҳерберт Ҳаинер билан юзма-юз гаплашиб олмоқчи.

Реал Мадрид юлдузлари "агент" ролида

Қизиқарли жиҳати шундаки, Франция терма жамоаси лагерида Майкл Олисе учун ҳақиқий "тарғибот кампанияси" бошланган. Реал Мадрид аъзолари бўлмиш Килиан Мбаппе ва Орельен Чуамени, шунингдек, Ибраима Конате ўз жамоадошини Мадридга кўчиб ўтишга кўндиришга уринмоқда. Айниқса, Мбаппе ва Олисе ўртасидаги майдондаги ажойиб тушуниш, уларни клуб даражасида ҳам бирга тўп суриш эҳтимолини кучайтирмоқда.

Goal.com маълумотларига таянадиган бўлсак, ушбу ички босим ва дўстона маслаҳатлар Олисенинг қарорига таъсир ўтказмай қолмаяпти. Футболчи Испания Ла Лигаси ва Сантиаго Бернабеу лойиҳасига қизиқиш билдираётгани айтилмоқда. Бироқ, бу трансфер амалга ошиши учун Реал Мадрид жуда катта молиявий тўсиқларни енгиб ўтиши керак бўлади.

Нарх ва маош масаласи

Ҳозирги вақтда Майкл Олисе нинг бозор қиймати тахминан 200 миллион евро этиб баҳоланмоқда. Унинг Бавария билан амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Немис клуби ўз юлдузларини осонликча қўйиб юборадиган жамоалар сирасига кирмайди. Аксинча, улар Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашадиган таркибни айнан Олисе каби ижрочилар атрофида қуришни режалаштирган.

Шу билан бирга, футболчининг ҳозирги 8 миллион евролик соф маоши унинг жаҳон миқёсидаги янги мақомига мос келмай қолгани айтилмоқда. Бавария раҳбарияти вазиятни юmsҳатиш ва бошқа даъвогарларни қайтариш учун футболчига йилига 14 миллион евро маош кўзда тутилган янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Майкл Олисе нинг келажаги нафақат унинг шахсий хоҳишига, балки Бавария нинг молиявий таклифи ва Реал Мадрид нинг қатъиятига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Агар мюнхенликлар ўз етакчисини олиб қолишни исташса, нафақат маошни оширишлари, балки унга спорт лойиҳасининг марказий қисми эканлигини исботлашлари шарт бўлади.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеКилиан МбаппеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқдаАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқдаБугун, 01:38Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди