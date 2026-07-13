Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўради
Мюнхеннинг Бавария клуби ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе ўз келажагига ойдинлик киритиш мақсадида клуб раҳбарияти билан шошилинч учрашув ўтказишни талаб қилмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, футболчининг трансфер қиймати кескин кўтарилиб кетди ва бу ҳолат Европа грандлари, хусусан, Реал Мадрид эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олисе 2024-йилда Кристал Пелас жамоасидан 55 миллион евро эвазига Мюнхенга кўчиб ўтган эди. Ҳозирда Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган ҳужумчи, турнир давомида олтита голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг энг муҳим фигураларидан бирига айланди. Эл Дебате нашри хабарига кўра, футболчи турнир якунланиши билан Бавария президенти Ҳерберт Ҳаинер билан юзма-юз гаплашиб олмоқчи.
Реал Мадрид юлдузлари "агент" ролидаҚизиқарли жиҳати шундаки, Франция терма жамоаси лагерида Майкл Олисе учун ҳақиқий "тарғибот кампанияси" бошланган. Реал Мадрид аъзолари бўлмиш Килиан Мбаппе ва Орельен Чуамени, шунингдек, Ибраима Конате ўз жамоадошини Мадридга кўчиб ўтишга кўндиришга уринмоқда. Айниқса, Мбаппе ва Олисе ўртасидаги майдондаги ажойиб тушуниш, уларни клуб даражасида ҳам бирга тўп суриш эҳтимолини кучайтирмоқда.
Goal.com маълумотларига таянадиган бўлсак, ушбу ички босим ва дўстона маслаҳатлар Олисенинг қарорига таъсир ўтказмай қолмаяпти. Футболчи Испания Ла Лигаси ва Сантиаго Бернабеу лойиҳасига қизиқиш билдираётгани айтилмоқда. Бироқ, бу трансфер амалга ошиши учун Реал Мадрид жуда катта молиявий тўсиқларни енгиб ўтиши керак бўлади.
Нарх ва маош масаласиҲозирги вақтда Майкл Олисе нинг бозор қиймати тахминан 200 миллион евро этиб баҳоланмоқда. Унинг Бавария билан амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Немис клуби ўз юлдузларини осонликча қўйиб юборадиган жамоалар сирасига кирмайди. Аксинча, улар Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашадиган таркибни айнан Олисе каби ижрочилар атрофида қуришни режалаштирган.
Шу билан бирга, футболчининг ҳозирги 8 миллион евролик соф маоши унинг жаҳон миқёсидаги янги мақомига мос келмай қолгани айтилмоқда. Бавария раҳбарияти вазиятни юmsҳатиш ва бошқа даъвогарларни қайтариш учун футболчига йилига 14 миллион евро маош кўзда тутилган янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Майкл Олисе нинг келажаги нафақат унинг шахсий хоҳишига, балки Бавария нинг молиявий таклифи ва Реал Мадрид нинг қатъиятига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Агар мюнхенликлар ўз етакчисини олиб қолишни исташса, нафақат маошни оширишлари, балки унга спорт лойиҳасининг марказий қисми эканлигини исботлашлари шарт бўлади.
…