Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди

·0·Авто
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди

Хитойнинг Chery автоконцерни муҳандислик соҳасида ҳақиқий инқилобга қўл урди. Компания ўзининг янги Кунпенг Тианқинг гибрид двигателини намойиш этди, унинг иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) рекорд даражадаги 48,57 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда жаҳон автомобил саноатидаги энг юқори натижа бўлиб, ички ёнув двигателларининг самарадорлиги бўйича янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Иссиқлик фойдали иш коэффициенти ёқилғи ёнишидан ҳосил бўлган иссиқлик энергиясининг қанча қисми бевосита механик қувватга айланишини кўрсатади. Таққослаш учун, бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган ўртача бензинли двигателларнинг ФИК даражаси 38 фоиздан 45 фоизгача ўзгариб туради. Chery эришган натижа ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик борасида катта сакраш ҳисобланади.

Технологик ютуқ ва самарадорлик сирлари

ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори самарадорликка двигател конструкциясини тубдан оптималлаштириш ва цилиндрларга ёқилғи пуркаш тизимини такомиллаштириш орқали эришилган. Янги Кунпенг Тианқинг агрегати нафақат оддий гибридлар (PHEV), балки масофани узайтирувчи генераторли электромобиллар (EREV) учун ҳам мўлжалланган. Бу эса автомобилнинг бир марта ёқилғи қуйиш ва қувват олиш орқали босиб ўтадиган масофасини сезиларли даражада оширади.

Ҳозирда компания олдида турган асосий вазифа — ушбу двигателни оммавий ишлаб чиқариш тизимини барқарорлаштириш ва унинг таннархини назорат қилишдир. Chery мутахассислари янги технологияни серияли автомобилларга жорий этиш орқали жаҳон бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.

Рақобат ва экспорт салоҳияти

Гибрид технологиялар пойгасида бошқа Хитой брендлари ҳам фаол иштирок этмоқда. Масалан, Geely компанияси сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида ФИК даражаси 48,41 фоиз бўлган двигателни яратган эди. Changan бренди эса 500 бар босимли тўғридан-тўғри пуркаш тизимига эга серияли гибрид двигателини тақдим этган. Бироқ Chery ҳозирча барча рақибларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Chery компаниясининг савдо кўрсаткичлари ҳам жадал ўсиб бормоқда. 2025-йилда бренднинг умумий савдоси 2,8 миллион донага етди, шундан 1,34 миллиони экспорт ҳиссасига тўғри келди. Бу натижа билан Chery Хитойнинг энг йирик автомобил экспортчиси мақомини сақлаб қолди.

Янги рекордчи двигател биринчи навбатда қувватлантириш инфратузилмаси етарли даражада ривожланмаган хорижий бозорлар, жумладан Марказий Осиё минтақаси учун ҳам жуда долзарбдир. Ёқилғини кам сарфлайдиган ва узоқ масофага ҳаракатланиш имконини берувчи ушбу технология Ўзбекистон каби иқлими ва масофалари ўзига хос бўлган мамлакатларда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

CheryГибридТехнологияАвтомобилИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиЯнгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиБугун, 03:52Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:221 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиКеча, 17:20Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиҲайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиКеча, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди