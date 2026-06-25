Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Хитойнинг Chery автоконцерни муҳандислик соҳасида ҳақиқий инқилобга қўл урди. Компания ўзининг янги Кунпенг Тианқинг гибрид двигателини намойиш этди, унинг иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) рекорд даражадаги 48,57 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда жаҳон автомобил саноатидаги энг юқори натижа бўлиб, ички ёнув двигателларининг самарадорлиги бўйича янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Иссиқлик фойдали иш коэффициенти ёқилғи ёнишидан ҳосил бўлган иссиқлик энергиясининг қанча қисми бевосита механик қувватга айланишини кўрсатади. Таққослаш учун, бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган ўртача бензинли двигателларнинг ФИК даражаси 38 фоиздан 45 фоизгача ўзгариб туради. Chery эришган натижа ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик борасида катта сакраш ҳисобланади.
Технологик ютуқ ва самарадорлик сирлариixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори самарадорликка двигател конструкциясини тубдан оптималлаштириш ва цилиндрларга ёқилғи пуркаш тизимини такомиллаштириш орқали эришилган. Янги Кунпенг Тианқинг агрегати нафақат оддий гибридлар (PHEV), балки масофани узайтирувчи генераторли электромобиллар (EREV) учун ҳам мўлжалланган. Бу эса автомобилнинг бир марта ёқилғи қуйиш ва қувват олиш орқали босиб ўтадиган масофасини сезиларли даражада оширади.
Ҳозирда компания олдида турган асосий вазифа — ушбу двигателни оммавий ишлаб чиқариш тизимини барқарорлаштириш ва унинг таннархини назорат қилишдир. Chery мутахассислари янги технологияни серияли автомобилларга жорий этиш орқали жаҳон бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.
Рақобат ва экспорт салоҳиятиГибрид технологиялар пойгасида бошқа Хитой брендлари ҳам фаол иштирок этмоқда. Масалан, Geely компанияси сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида ФИК даражаси 48,41 фоиз бўлган двигателни яратган эди. Changan бренди эса 500 бар босимли тўғридан-тўғри пуркаш тизимига эга серияли гибрид двигателини тақдим этган. Бироқ Chery ҳозирча барча рақибларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Chery компаниясининг савдо кўрсаткичлари ҳам жадал ўсиб бормоқда. 2025-йилда бренднинг умумий савдоси 2,8 миллион донага етди, шундан 1,34 миллиони экспорт ҳиссасига тўғри келди. Бу натижа билан Chery Хитойнинг энг йирик автомобил экспортчиси мақомини сақлаб қолди.
Янги рекордчи двигател биринчи навбатда қувватлантириш инфратузилмаси етарли даражада ривожланмаган хорижий бозорлар, жумладан Марказий Осиё минтақаси учун ҳам жуда долзарбдир. Ёқилғини кам сарфлайдиган ва узоқ масофага ҳаракатланиш имконини берувчи ушбу технология Ўзбекистон каби иқлими ва масофалари ўзига хос бўлган мамлакатларда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…