Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштиради
Германиянинг Volkswagen Груп автоконцерни ўз тарихидаги энг йирик бизнесни соддалаштириш дастурини эълон қилди. Компания харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш мақсадида ишлаб чиқарилаётган автомобил моделлари сонини 50 фоизга, бутловчи қисмлар ва комплектациялар вариантларини эса 75 фоизга қисқартиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам бренднинг глобал бозордаги рақобатбардошлигини сақлаб қолиш учун ўта муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reuters агентлиги хабар беришича, ушбу таклифлар Volkswagen кузатув кенгашига тақдим этилган "Келажак режаси" доирасида ишлаб чиқилган. Компания раҳбарияти асосий эътиборни бозорнинг энг талабгир сегментларига қаратишни, ишлаб чиқариш мураккаблигини пасайтиришни ва бўшаган ресурсларни муҳим технологияларни ривожлантиришга йўналтиришни мақсад қилган. Бу чора-тадбирлар фойда маржасининг пасайиши ва тариф чекловлари фонида амалга оширилмоқда.
Рақобат ва ишлаб чиқариш қувватларини мослаштиришҲозирги вақтда Volkswagen Хитой автомобил ишлаб чиқарувчилари томонидан кучайиб бораётган рақобат ва қатъий экологик талаблар босими остида қолмоқда. Шу сабабли, компания йиллик ишлаб чиқариш қувватини пандемиядан олдинги 12 миллион донадан 9 миллион донагача туширишни кўзламоқда. Бу бозорнинг реал ҳолатига мослашиш ва ортиқча харажатлардан қочиш имконини беради.
Компания бош директори Оливер Блуме (Оливер Блуме) таъкидлашича, Volkswagen 2030-йилга бориб дунёдаги энг жозибадор автомобил компаниясига айланишни мақсад қилган. Унинг сўзларига кўра, стратегия бизнес мураккаблигини камайтириш, инвестицияларни асосий технологияларга жамлаш ва маҳсулотларни минтақавий бозорларга мослаштиришга асосланади. Бу жараёнда рақамлаштириш ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланилади.
Структуравий ўзгаришлар ва ижтимоий қаршиликларИслоҳотларнинг яна бир муҳим йўналиши — автомобил платформалари, электрон архитектура ва дастурий таъминот тизимларини турли минтақалар учун унификация қилишдир. Бу Ғарб ва Шарқ бозорлари учун ишлаб чиқариладиган моделлар ўртасидаги техник тафовутни камайтиради ва умумий сервис ечимларини жорий этишни осонлаштиради. Бироқ, бундай кенг кўламли ўзгаришлар Германиядаги ишчи уюшмалари томонидан қаршиликка учрамоқда.
Маълумотларга кўра, дастлабки режада Германиядаги тўртта заводни ёпиш ва 100 минггача иш ўрнини қисқартириш кўзда тутилган эди. Аммо Германия корпоратив бошқарув тизимида катта таъсирга эга бўлган ишчи вакиллари бу таклифларга қарши чиқишди. 9-июль куни бўлиб ўтган кенгаш йиғилишидан сўнг берилган расмий баёнотда заводларни ёпиш ёки ходимларни оммавий бўшатиш ҳақида маълумот берилмади.
Volkswagen Груп молиявий директори Арно Антлитз (Арно Антлитз)нинг қайд этишича, аввалги харажатларни тежаш дастурлари ҳозирги геосиёсий ва иқтисодий вазиятда етарли бўлмай қолди. Шу сабабли, компания қарор қабул қилиш босқичларини камайтириши ва маҳсулотлар портфелини тубдан қайта кўриб чиқиши шарт. Ўзбекистон бозорида ҳам машҳур бўлган ушбу бренднинг янги стратегияси келажакда моделларнинг янада сифатли ва технологик бўлишига хизмат қилиши кутилмоқда.
…