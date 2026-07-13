Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштиради

·16·Авто
Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштиради

Германиянинг Volkswagen Груп автоконцерни ўз тарихидаги энг йирик бизнесни соддалаштириш дастурини эълон қилди. Компания харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш мақсадида ишлаб чиқарилаётган автомобил моделлари сонини 50 фоизга, бутловчи қисмлар ва комплектациялар вариантларини эса 75 фоизга қисқартиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам бренднинг глобал бозордаги рақобатбардошлигини сақлаб қолиш учун ўта муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабар беришича, ушбу таклифлар Volkswagen кузатув кенгашига тақдим этилган "Келажак режаси" доирасида ишлаб чиқилган. Компания раҳбарияти асосий эътиборни бозорнинг энг талабгир сегментларига қаратишни, ишлаб чиқариш мураккаблигини пасайтиришни ва бўшаган ресурсларни муҳим технологияларни ривожлантиришга йўналтиришни мақсад қилган. Бу чора-тадбирлар фойда маржасининг пасайиши ва тариф чекловлари фонида амалга оширилмоқда.

Рақобат ва ишлаб чиқариш қувватларини мослаштириш

Ҳозирги вақтда Volkswagen Хитой автомобил ишлаб чиқарувчилари томонидан кучайиб бораётган рақобат ва қатъий экологик талаблар босими остида қолмоқда. Шу сабабли, компания йиллик ишлаб чиқариш қувватини пандемиядан олдинги 12 миллион донадан 9 миллион донагача туширишни кўзламоқда. Бу бозорнинг реал ҳолатига мослашиш ва ортиқча харажатлардан қочиш имконини беради.

Компания бош директори Оливер Блуме (Оливер Блуме) таъкидлашича, Volkswagen 2030-йилга бориб дунёдаги энг жозибадор автомобил компаниясига айланишни мақсад қилган. Унинг сўзларига кўра, стратегия бизнес мураккаблигини камайтириш, инвестицияларни асосий технологияларга жамлаш ва маҳсулотларни минтақавий бозорларга мослаштиришга асосланади. Бу жараёнда рақамлаштириш ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланилади.

Структуравий ўзгаришлар ва ижтимоий қаршиликлар

Ислоҳотларнинг яна бир муҳим йўналиши — автомобил платформалари, электрон архитектура ва дастурий таъминот тизимларини турли минтақалар учун унификация қилишдир. Бу Ғарб ва Шарқ бозорлари учун ишлаб чиқариладиган моделлар ўртасидаги техник тафовутни камайтиради ва умумий сервис ечимларини жорий этишни осонлаштиради. Бироқ, бундай кенг кўламли ўзгаришлар Германиядаги ишчи уюшмалари томонидан қаршиликка учрамоқда.

Маълумотларга кўра, дастлабки режада Германиядаги тўртта заводни ёпиш ва 100 минггача иш ўрнини қисқартириш кўзда тутилган эди. Аммо Германия корпоратив бошқарув тизимида катта таъсирга эга бўлган ишчи вакиллари бу таклифларга қарши чиқишди. 9-июль куни бўлиб ўтган кенгаш йиғилишидан сўнг берилган расмий баёнотда заводларни ёпиш ёки ходимларни оммавий бўшатиш ҳақида маълумот берилмади.

Volkswagen Груп молиявий директори Арно Антлитз (Арно Антлитз)нинг қайд этишича, аввалги харажатларни тежаш дастурлари ҳозирги геосиёсий ва иқтисодий вазиятда етарли бўлмай қолди. Шу сабабли, компания қарор қабул қилиш босқичларини камайтириши ва маҳсулотлар портфелини тубдан қайта кўриб чиқиши шарт. Ўзбекистон бозорида ҳам машҳур бўлган ушбу бренднинг янги стратегияси келажакда моделларнинг янада сифатли ва технологик бўлишига хизмат қилиши кутилмоқда.

VolkswagenАвтомобилГерманияИнновацияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиMazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиКеча, 14:23Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиКеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари