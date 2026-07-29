Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этди

·68·Авто
Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этди

Немис автоишлаб чиқарувчиси Audi ўзининг энг йирик ва ҳашаматли флагмани бўлган янги Audi Q9 кроссоверини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур улкан автомобил компаниянинг афсонавий A8 седанига билвосита ўринбосар сифатида майдонга тушиб, асосий рақобатчилари сифатида BMW X7 ҳамда Mercedes-Benz S-Class моделларини белгилаб олди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Асосан Шимолий Америка ва Яқин Шарқ бозорлари талабларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган ушбу транспорт воситаси ўта юқори мақомга даъвогарлик қилади. Автомобилнинг габарит ўлчамлари ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли: унинг узунлиги 5,3 метр, эни 2,2 метр ва баландлиги 1,8 метрни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар уни немис рақобатчиларидан ҳам каттароқ қилиб, Буюк Британия каби тор кўчаларга эга давлатлар учун ҳаракатланишда муаммолар туғдириши мумкин бўлган энг йирик машиналардан бирига айлантиради.

Салондаги қулайликлар ва илғор технологиялар

Audi Q9 харидорларга икки хил интерер конфигурациясида таклиф этилади. Стандарт талқин етти ўринли бўлса, янада қулайроқ олти ўринли версияда иккинчи қаторда иккита алоҳида мустақил ўриндиқ ўрнатилган. Шунингдек, машинага яқинлашганингизда эшиклар автоматик тарзда очилиб ёпилади. Уларни марказий экран орқали ёки махсус мобил илова воситасида ҳам бошқариш мумкин. Эшиклардаги махсус сенсорлар эса ўтиб кетаётган бошқа автомобиллар ёки велосипедчилар йўлида эшик очилиб кетишининг олдини олади.

Олд панел дизайни A6 ва Q7 моделларидан таниш бўлган учта экранли архитектурага таянади. Булар 11,9 дюймли рақамли асбоблар панели, 14,5 дюймли эгилган мультимедиа экрани ва олдинги йўловчи учун мўлжалланган 12,3 дюймли алоҳида дисплейдир. Audi бош директори Гернот Дёллнернинг таъкидлашича, ушбу рақамли интерер бренднинг машҳур фалсафасини янги босқичга олиб чиқади.

Янги бозор талаблари ва автомобилнинг келажаги

Гернот Дёллнернинг сўзларига кўра, Audi Q9 бренднинг келгусида қайси йўналишда ривожланишини ва янада юқори синфга интилаётганини яққол кўрсатиб беради. Шу билан бирга, моделда асосий мақсадли бозорлар эҳтиёжларини қондириш учун оддий, аммо амалий ечимлар ҳам қўлланилган. Жумладан, АҚШдаги сўнгги тенденцияларга мос равишда, стакан тутқичлари бир литр ҳажмли сув идишларини бемалол сиғдирадиган қилиб лойиҳалаштирилган.

Тахминий нархи 100 000 фунт стерлингдан бошланиши кутилаётган ушбу улкан кроссовер глобал автомобил бозорида ҳашаматли йўлтанламаслар сегментидаги рақобатни янада кескинлаштириши шубҳасиз.

Audi Q9КроссоверГермания автомобиллариПремиал автоЯнги моделлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаMini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаБугун, 04:23Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниКеча, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаКеча, 17:23Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси