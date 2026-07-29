Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этди
Немис автоишлаб чиқарувчиси Audi ўзининг энг йирик ва ҳашаматли флагмани бўлган янги Audi Q9 кроссоверини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур улкан автомобил компаниянинг афсонавий A8 седанига билвосита ўринбосар сифатида майдонга тушиб, асосий рақобатчилари сифатида BMW X7 ҳамда Mercedes-Benz S-Class моделларини белгилаб олди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Асосан Шимолий Америка ва Яқин Шарқ бозорлари талабларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган ушбу транспорт воситаси ўта юқори мақомга даъвогарлик қилади. Автомобилнинг габарит ўлчамлари ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли: унинг узунлиги 5,3 метр, эни 2,2 метр ва баландлиги 1,8 метрни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар уни немис рақобатчиларидан ҳам каттароқ қилиб, Буюк Британия каби тор кўчаларга эга давлатлар учун ҳаракатланишда муаммолар туғдириши мумкин бўлган энг йирик машиналардан бирига айлантиради.
Салондаги қулайликлар ва илғор технологияларAudi Q9 харидорларга икки хил интерер конфигурациясида таклиф этилади. Стандарт талқин етти ўринли бўлса, янада қулайроқ олти ўринли версияда иккинчи қаторда иккита алоҳида мустақил ўриндиқ ўрнатилган. Шунингдек, машинага яқинлашганингизда эшиклар автоматик тарзда очилиб ёпилади. Уларни марказий экран орқали ёки махсус мобил илова воситасида ҳам бошқариш мумкин. Эшиклардаги махсус сенсорлар эса ўтиб кетаётган бошқа автомобиллар ёки велосипедчилар йўлида эшик очилиб кетишининг олдини олади.
Олд панел дизайни A6 ва Q7 моделларидан таниш бўлган учта экранли архитектурага таянади. Булар 11,9 дюймли рақамли асбоблар панели, 14,5 дюймли эгилган мультимедиа экрани ва олдинги йўловчи учун мўлжалланган 12,3 дюймли алоҳида дисплейдир. Audi бош директори Гернот Дёллнернинг таъкидлашича, ушбу рақамли интерер бренднинг машҳур фалсафасини янги босқичга олиб чиқади.
Янги бозор талаблари ва автомобилнинг келажагиГернот Дёллнернинг сўзларига кўра, Audi Q9 бренднинг келгусида қайси йўналишда ривожланишини ва янада юқори синфга интилаётганини яққол кўрсатиб беради. Шу билан бирга, моделда асосий мақсадли бозорлар эҳтиёжларини қондириш учун оддий, аммо амалий ечимлар ҳам қўлланилган. Жумладан, АҚШдаги сўнгги тенденцияларга мос равишда, стакан тутқичлари бир литр ҳажмли сув идишларини бемалол сиғдирадиган қилиб лойиҳалаштирилган.
Тахминий нархи 100 000 фунт стерлингдан бошланиши кутилаётган ушбу улкан кроссовер глобал автомобил бозорида ҳашаматли йўлтанламаслар сегментидаги рақобатни янада кескинлаштириши шубҳасиз.
…