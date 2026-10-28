Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик дизайнер Иля Разумов маҳаллий автомобил заводларида рад этилганига қарамай, Bentley Моторс компаниясида етакчи экстерер дизайнери сифатида муваффақиятга эришди.
- У Lada компаниясидан 5 марта, шунингдек, Москвич ва Аурус корхоналаридан рад жавобини олганидан сўнг, халқаро тажриба орттириб, Bentley Суперспорц суперкарининг ташқи қиёфасини яратди.
- Нархи 500 000 АҚШ долларига тенг бўлган ушбу автомобил бренд тарихидаги энг тезкор модел ҳисобланади.
Автомобиль саноатида ҳақиқий мотивацион ва ҳайратланарли воқеа юз берди: ўз ватанидаги маҳаллий заводларга ишга қабул қилинмаган россиялик ёш дизайнер Илья Разумов Буюк Британиянинг афсонавий премиум бренди — Bentley Motors бош қароргоҳида етакчи экстерьер дизайнери сифатида муваффақият қозонди.
Унинг қаламига мансуб бўлган илк серияли лойиҳа — нархи қарийб 500 000 АҚШ долларига тенг ва чекланган 500 нусхада чиқарилган суперкар Bentley Supersports брендининг расмий релизларида катта шов-шувга сабаб бўлди.
Маҳаллий заводлардан рад жавоблари: «Ишларингиз ҳаваскорларча»
Илья Разумовнинг жаҳон автосаноати сари босиб ўтган йўли тинимсиз тўсиқлар ва рад этишлар билан бошланган:
Lada’дан 5 карра рад жавоби: Москва политехника институтини тамомлаган дизайнер Lada (АвтоВАЗ) компаниясига ҳам стажировка, ҳам доимий иш учун жами 5 маротаба ариза топширган, бироқ ҳар сафар унга рад жавоби берилган;
«Москвич» ва Aurus ҳам эшик очмади: Шунингдек, у Россиянинг бошқа йирик автолойиҳалари бўлган «Москвич» ҳамда ҳашаматли Aurus корхоналарига экстерьер дизайнери лавозимига ҳужжат топширган, аммо «талабларга мос эмассиз» ва «ишларингиз ҳаваскор даражасида» деган стандарт баҳоналар билан қабул қилинмаган;
Чекиниш йўқ — халқаро гигантлар мактаби: Рад жавобларидан сўнг у таслим бўлмади ва Европанинг машҳур автомобиль ишлаб чиқарувчилари — Porsche (икки марта), Audi ва Volkswagen студияларида амалиёт ўтаб, профессионал даражада тажриба орттирди.
Bentley’дан таклиф ва 500 минг долларлик шоҳ асар
Халқаро танловлар ва амалиётлардаги ёрқин иқтидорини кўрган Bentley Motors раҳбарияти 2023 йилда уни Буюк Британиянинг Крю шаҳридаги бош дизайн марказига таклиф қилди:
Бренд тарихидаги энг тезкор Bentley: Илья Разумов нархи ярим миллион доллар бўлган Bentley Supersports суперкарининг ташқи қиёфаси (экстерьери) муаллифига айланди;
Расмий эътироф ва скетчлар: Унинг ўз дастхати билан чизган расмий концептуал эскизлари Bentley компаниясининг глобал пресс-релизларига киритилди — бундай юксак шарафга кам сонли дизайнерлар сазовор бўлади;
Агрессив ва нафис баланс: Дизайнер классик Bentley ҳашаматини кучли спорт-шик аэродинамикаси, йирик ҳаво олувчи элементлар ҳамда карбон деталлар билан уйғунлаштира олди.
Илья Разумовнинг тақдири шуни кўрсатмоқдаки, баъзан маҳаллий даражада тан олинмаслик ва муваффақиятсизликлар аслида халқаро миқёсдаги янада юксак чўққиларни забт этиш учун энг кучли туртки бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…