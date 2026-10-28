Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди

·3·Авто
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик дизайнер Иля Разумов маҳаллий автомобил заводларида рад этилганига қарамай, Bentley Моторс компаниясида етакчи экстерер дизайнери сифатида муваффақиятга эришди.
  • У Lada компаниясидан 5 марта, шунингдек, Москвич ва Аурус корхоналаридан рад жавобини олганидан сўнг, халқаро тажриба орттириб, Bentley Суперспорц суперкарининг ташқи қиёфасини яратди.
  • Нархи 500 000 АҚШ долларига тенг бўлган ушбу автомобил бренд тарихидаги энг тезкор модел ҳисобланади.

Автомобиль саноатида ҳақиқий мотивацион ва ҳайратланарли воқеа юз берди: ўз ватанидаги маҳаллий заводларга ишга қабул қилинмаган россиялик ёш дизайнер Илья Разумов Буюк Британиянинг афсонавий премиум бренди — Bentley Motors бош қароргоҳида етакчи экстерьер дизайнери сифатида муваффақият қозонди.

Унинг қаламига мансуб бўлган илк серияли лойиҳа — нархи қарийб 500 000 АҚШ долларига тенг ва чекланган 500 нусхада чиқарилган суперкар Bentley Supersports брендининг расмий релизларида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди

Маҳаллий заводлардан рад жавоблари: «Ишларингиз ҳаваскорларча»

Илья Разумовнинг жаҳон автосаноати сари босиб ўтган йўли тинимсиз тўсиқлар ва рад этишлар билан бошланган:

  • Lada’дан 5 карра рад жавоби: Москва политехника институтини тамомлаган дизайнер Lada (АвтоВАЗ) компаниясига ҳам стажировка, ҳам доимий иш учун жами 5 маротаба ариза топширган, бироқ ҳар сафар унга рад жавоби берилган;

  • «Москвич» ва Aurus ҳам эшик очмади: Шунингдек, у Россиянинг бошқа йирик автолойиҳалари бўлган «Москвич» ҳамда ҳашаматли Aurus корхоналарига экстерьер дизайнери лавозимига ҳужжат топширган, аммо «талабларга мос эмассиз» ва «ишларингиз ҳаваскор даражасида» деган стандарт баҳоналар билан қабул қилинмаган;

  • Чекиниш йўқ — халқаро гигантлар мактаби: Рад жавобларидан сўнг у таслим бўлмади ва Европанинг машҳур автомобиль ишлаб чиқарувчилари — Porsche (икки марта), Audi ва Volkswagen студияларида амалиёт ўтаб, профессионал даражада тажриба орттирди.

Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди

Bentley’дан таклиф ва 500 минг долларлик шоҳ асар

Халқаро танловлар ва амалиётлардаги ёрқин иқтидорини кўрган Bentley Motors раҳбарияти 2023 йилда уни Буюк Британиянинг Крю шаҳридаги бош дизайн марказига таклиф қилди:

  • Бренд тарихидаги энг тезкор Bentley: Илья Разумов нархи ярим миллион доллар бўлган Bentley Supersports суперкарининг ташқи қиёфаси (экстерьери) муаллифига айланди;

  • Расмий эътироф ва скетчлар: Унинг ўз дастхати билан чизган расмий концептуал эскизлари Bentley компаниясининг глобал пресс-релизларига киритилди — бундай юксак шарафга кам сонли дизайнерлар сазовор бўлади;

  • Агрессив ва нафис баланс: Дизайнер классик Bentley ҳашаматини кучли спорт-шик аэродинамикаси, йирик ҳаво олувчи элементлар ҳамда карбон деталлар билан уйғунлаштира олди.

Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди

Илья Разумовнинг тақдири шуни кўрсатмоқдаки, баъзан маҳаллий даражада тан олинмаслик ва муваффақиятсизликлар аслида халқаро миқёсдаги янада юксак чўққиларни забт этиш учун энг кучли туртки бўлиши мумкин.

Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Илья РазумовBentley MotorsBentley SupersportsАвтомобиль дизайни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратди21 июл 03:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади20 июл 17:57Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратди16 июл 19:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарув10 июл 02:52Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этади7 июл 18:55394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Azimut гибрид прототипи тайёрланмоқда394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Azimut гибрид прототипи тайёрланмоқда3 июн 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар