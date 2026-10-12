Subaru автомобиллари пиёдаларни ҳам хавфсизлик ёстиқчаси билан ҳимоя қилади

·30·Авто
Subaru автомобиллари пиёдаларни ҳам хавфсизлик ёстиқчаси билан ҳимоя қилади

Япониянинг Subaru компанияси автомобилларида нафақат ҳайдовчи ва йўловчилар, балки пиёдаларни ҳам ҳимоя қилишга мўлжалланган ташқи хавфсизлик ёстиқчаси қўлланади. Ушбу тизим тўқнашув вақтида пиёданинг бошидан оғир жароҳат олиш хавфини камайтиришга хизмат қилади.

Subaru’нинг расмий маълумотларига кўра, тизим автомобиль тахминан 25–60 км/соат тезликда ҳаракатланаётганда, муайян тўқнашув шароитларида ишга тушади. Хавфсизлик ёстиқчаси капотнинг орқа қисми, олд ойнанинг пастки соҳаси ва олд ён устунларини қоплайди. Бу пиёданинг боши қаттиқ қисмларга урилиши оқибатидаги жароҳатларни камайтиришга ёрдам беради. Бироқ тизим ҳар қандай тўқнашувда ҳам ишга тушавермайди.

Пиёдаларни ҳимоя қилувчи бундай технологияни биринчилардан бўлиб Volvo 2012 йилда тақдим этган. Компаниянинг Volvo V40 модели ушбу тизим билан жиҳозланган. Jaguar Land Rover ҳам айрим автомобилларида шунга ўхшаш технологиядан фойдаланган.

Subaru эса пиёдаларни ҳимоя қилувчи ташқи хавфсизлик ёстиқчаларини айрим моделларида қўллашда давом этмоқда. Компания маълумотига кўра, ушбу технология Японияда сотиладиган бир нечта моделда мавжуд. Жиҳозланиш автомобиль модели ва ишлаб чиқарилган йилига қараб фарқ қилади.

Krash-testda avtomobilning old kapotiga o‘rnatilgan xavfsizlik yostig'i manekenni urmoqda.
SubaruVolvo V40Jaguar Land Roverпиёдаларни ҳимоя қилиш технологияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқда10 август 00:25JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилди12 август 10:25Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказди26 июн 22:59Honda Пасспорт TrailSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт TrailSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилди13 сентябр 18:29Toyota бЗ4Х Touring: ўзига хос дизайн ва йўлдан ташқари имкониятларToyota бЗ4Х Touring: ўзига хос дизайн ва йўлдан ташқари имкониятлар13 май 19:53Жаекоо ва Омода автомобиллари нима учун оммалашмоқда?Жаекоо ва Омода автомобиллари нима учун оммалашмоқда?15 май 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)