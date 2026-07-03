Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этиш
Автомобил олами тарихида шундай воқеалар борки, улар нафақат техниканинг чидамлилигини, балки инсон иродасининг нақадар юксаклигини ҳам исботлайди. 1960-йилларнинг бошида Land Rover автомобиллари дунёдаги энг ўтиб бўлмас ва хавфли ҳудудлардан бири — Шимолий ва Жанубий Американи ажратиб турувчи Дарен бўшлиғини (Дариен Гап) кесиб ўтишга муваффақ бўлган эди. Ушбу экспедиция ўша пайтдаги Пан-Америка магистралини қуриш лойиҳасининг бир қисми сифатида амалга оширилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг 1961-йилги сонида журналист Ричард Бевир ушбу саёҳат ҳақида ёзар экан, келажакда бу ҳудудлар орқали равон йўлларда саёҳат қилиш мумкинлигига катта умид боғлаган эди. Унинг башоратига кўра, бир неча йилдан сўнг ҳайдовчилар ўз турмуш ўртоқлари билан ушбу жунглилар бўйлаб юқори тезликда ҳаракатланиб, табиат гўзаллигидан баҳра олишлари керак эди. Бироқ, орадан ўн йиллар ўтган бўлса-да, Дарен бўшлиғи ҳамон дунёнинг энг ёввойи ва хавфли нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда.
Жунгли ичидаги кураш ва техник синовLand Rover жамоаси дуч келган тўсиқлар оддий йўлсизликдан анча мураккаброқ эди. Зич ўрмонлар, ботқоқликлар ва дарёлар автомобилларнинг ҳар бир метр масофани босиб ўтиши учун соатлаб вақт сарфлашни талаб қиларди. Экспедиция аъзолари кўпинча йўлни қўлда очишга, дарахтларни кесишга ва лойга ботган машиналарни тортиб олишга мажбур бўлишган. Бу жараён нафақат ҳайдовчиларнинг жисмоний тайёргарлигини, балки Land Rover двигателлари ва шассиларининг экстремал шароитларга бардошлилигини ҳам синовдан ўтказди.
Ўша даврдаги муҳандислик ютуқлари бугунги замонавий кроссоверлар ва йўлтанламаслар учун пойдевор бўлиб хизмат қилди. Land Rover Сериес ИИ моделлари ушбу сафарда ўзининг соддалиги ва таъмирлашга осонлиги билан ажралиб турди. Электроника деярли мавжуд бўлмаган даврда, соф механик қувват ва тортиш кучи ёрдамида жунгли ботқоқликларини енгиб ўтиш ҳақиқий жасорат ҳисобланарди.
Пан-Америка магистрали ва амалга ошмаган орзуларРичард Бевир ўз мақоласида Пан-Америка магистрали лойиҳаси тез орада якунланишига ишонган эди. Унинг тасаввурида Дарен бўшлиғи орқали ўтувчи силлиқ ва текис йўллар бутун қитъани боғлаши керак эди. Аммо табиат ва сиёсий тўсиқлар бу лойиҳанинг тўлиқ амалга ошишига йўл қўймади. Бугунги кунда ҳам ушбу ҳудуд автомобил йўллари узилиб қолган ягона нуқта бўлиб, у ерда фақат махсус тайёрланган йўлтанламаслар ёки пиёда сайёҳлар ҳаракатланиши мумкин.
Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу тарихий воқеа қизиқарли аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Land Rover ва унинг Range Rover каби ҳашаматли моделлари кўпроқ шаҳар йўлларида учраса-да, бренднинг асл илдизлари айнан мана шундай шафқатсиз экспедицияларга бориб тақалади. Бу каби тарихий маълумотлар бренднинг нуфузи ва унинг техник имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Land Rover автомобилларининг Дарен бўшлиғини забт этиши автомобилсозлик тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан биридир. Гарчи замонавий технологиялар бизга қулайлик тақдим этса-да, 60 йил олдинги механик чидамлилик ва инсон матонати ҳамон ҳайратланарли бўлиб қолмоқда. Autocar маълумотларига кўра, ўша даврдаги экспедиция тажрибаси кейинчалик барча йўлтанламас автомобиллар дизайнига ўз таъсирини ўтказган.
…