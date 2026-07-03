Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этиш

·0·Авто
Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этиш

Автомобил олами тарихида шундай воқеалар борки, улар нафақат техниканинг чидамлилигини, балки инсон иродасининг нақадар юксаклигини ҳам исботлайди. 1960-йилларнинг бошида Land Rover автомобиллари дунёдаги энг ўтиб бўлмас ва хавфли ҳудудлардан бири — Шимолий ва Жанубий Американи ажратиб турувчи Дарен бўшлиғини (Дариен Гап) кесиб ўтишга муваффақ бўлган эди. Ушбу экспедиция ўша пайтдаги Пан-Америка магистралини қуриш лойиҳасининг бир қисми сифатида амалга оширилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг 1961-йилги сонида журналист Ричард Бевир ушбу саёҳат ҳақида ёзар экан, келажакда бу ҳудудлар орқали равон йўлларда саёҳат қилиш мумкинлигига катта умид боғлаган эди. Унинг башоратига кўра, бир неча йилдан сўнг ҳайдовчилар ўз турмуш ўртоқлари билан ушбу жунглилар бўйлаб юқори тезликда ҳаракатланиб, табиат гўзаллигидан баҳра олишлари керак эди. Бироқ, орадан ўн йиллар ўтган бўлса-да, Дарен бўшлиғи ҳамон дунёнинг энг ёввойи ва хавфли нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда.

Жунгли ичидаги кураш ва техник синов

Land Rover жамоаси дуч келган тўсиқлар оддий йўлсизликдан анча мураккаброқ эди. Зич ўрмонлар, ботқоқликлар ва дарёлар автомобилларнинг ҳар бир метр масофани босиб ўтиши учун соатлаб вақт сарфлашни талаб қиларди. Экспедиция аъзолари кўпинча йўлни қўлда очишга, дарахтларни кесишга ва лойга ботган машиналарни тортиб олишга мажбур бўлишган. Бу жараён нафақат ҳайдовчиларнинг жисмоний тайёргарлигини, балки Land Rover двигателлари ва шассиларининг экстремал шароитларга бардошлилигини ҳам синовдан ўтказди.

Ўша даврдаги муҳандислик ютуқлари бугунги замонавий кроссоверлар ва йўлтанламаслар учун пойдевор бўлиб хизмат қилди. Land Rover Сериес ИИ моделлари ушбу сафарда ўзининг соддалиги ва таъмирлашга осонлиги билан ажралиб турди. Электроника деярли мавжуд бўлмаган даврда, соф механик қувват ва тортиш кучи ёрдамида жунгли ботқоқликларини енгиб ўтиш ҳақиқий жасорат ҳисобланарди.

Пан-Америка магистрали ва амалга ошмаган орзулар

Ричард Бевир ўз мақоласида Пан-Америка магистрали лойиҳаси тез орада якунланишига ишонган эди. Унинг тасаввурида Дарен бўшлиғи орқали ўтувчи силлиқ ва текис йўллар бутун қитъани боғлаши керак эди. Аммо табиат ва сиёсий тўсиқлар бу лойиҳанинг тўлиқ амалга ошишига йўл қўймади. Бугунги кунда ҳам ушбу ҳудуд автомобил йўллари узилиб қолган ягона нуқта бўлиб, у ерда фақат махсус тайёрланган йўлтанламаслар ёки пиёда сайёҳлар ҳаракатланиши мумкин.

Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу тарихий воқеа қизиқарли аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Land Rover ва унинг Range Rover каби ҳашаматли моделлари кўпроқ шаҳар йўлларида учраса-да, бренднинг асл илдизлари айнан мана шундай шафқатсиз экспедицияларга бориб тақалади. Бу каби тарихий маълумотлар бренднинг нуфузи ва унинг техник имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Land Rover автомобилларининг Дарен бўшлиғини забт этиши автомобилсозлик тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан биридир. Гарчи замонавий технологиялар бизга қулайлик тақдим этса-да, 60 йил олдинги механик чидамлилик ва инсон матонати ҳамон ҳайратланарли бўлиб қолмоқда. Autocar маълумотларига кўра, ўша даврдаги экспедиция тажрибаси кейинчалик барча йўлтанламас автомобиллар дизайнига ўз таъсирини ўтказган.

Land RoverАвтомобил ТарихиЭкспедицияЙўлтанламасДарен Бўшлиғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаБугун, 21:22Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Бугун, 20:53Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаБугун, 19:52Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиБугун, 17:59Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик