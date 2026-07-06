Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқда
Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган бутунлай янги кроссоверни тақдим этиш арафасида турибди. Ушбу янгилик бренд учун сўнгги йиллардаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, у бозорда BMW iX3, Mercedes-Benz GLC ва Volvo ЭX60 каби кучли рақиблар билан беллашиши кутилмоқда. Янги модел нафақат дизайн, балки техник платформа жиҳатидан ҳам инқилобий ўзгаришларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри маълумотларига кўра, янги кроссовер ҳозирда синовларнинг якуний босқичидан ўтмоқда ва унинг расмий дебюти яқин олти ой ичида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу модел 2022-йилда тақдим этилган Range Rover Sport моделидан кейин бренднинг узоқ давом этган "танаффус"ини якунлаб беради. Компания ҳозирда асосий эътиборини йил якунига қадар намойиш этилиши кутилаётган Range Rover Электрик ва Jaguar Тйпе 01 флагманларига қаратган бўлса-да, айнан Велар вориси савдо ҳажмини оширишда асосий рол ўйнайди.
Янги ЭМА платформаси ва техник имкониятларЯнги авлод кроссовери JLR компаниясининг махсус ишлаб чиқилган ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган илк моделлардан бири бўлади. Дастлаб ушбу архитектура фақат электромобиллар учун мўлжалланган эди, бироқ глобал бозордаги талабнинг ўзгариши сабабли компания унга тузатишлар киритди. Эндиликда ЭМА платформаси нафақат тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи, балки гибрид тизимли автомобилларни ҳам қўллаб-қувватлайди.
JLR раҳбарияти келажакдаги барча Jaguar моделлари фақат электр энергиясида ишлашини, аммо Range Rover оиласи мижозларга танлов имкониятини қолдиришини тасдиқлади. Шу сабабли, янги кроссовер ҳам тўлиқ электр версиясида, ҳам ички ёнув двигателига асосланган гибрид вариантларда савдога чиқарилади. Бу Ўзбекистон каби инфратузилма ҳали ривожланаётган бозорлар учун ҳам жуда муҳим янгиликдир, чунки гибрид моделлар узоқ масофаларга ҳаракатланишда қулайлик яратади.
Гибрид технологиясидаги янгиликларКомпания вакилларининг таъкидлашича, янги модел учун ишлаб чиқилаётган гибрид куч қурилмаси JLR портфелидаги мутлақо янги ва ноёб тизим бўлади. Бу шуни англатадики, у ҳозирда мавжуд бўлган анъанавий двигателлардан тубдан фарқ қилади. Мутахассислар ушбу тизим юқори самарадорлик ва кам ёқилғи сарфини таъминлашини тахмин қилмоқдалар, бу эса Range Rover моделларининг экологик тозалигини янги босқичга олиб чиқади.
Янги кроссовердан сўнг, Дефендер оиласининг ҳам кенгайиши кутилмоқда. Хусусан, ихчамроқ ва оммабоп бўлиши кутилаётган Дефендер Sport модели ҳам айнан ЭМА платформасида ишлаб чиқарилади. Ушбу стратегия орқали JLR ўзининг йўлтанламаслар сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаб, турли эҳтиёжларга эга бўлган харидорларни қамраб олишни кўзлаган.
Хулоса қилиб айтганда, Range Rover Велар вориси бренднинг янги даврини бошлаб беради. У ўзида нафис дизайн, илғор технологиялар ва кўп қиррали қувват тизимларини мужассам этади. Автомобил саноати экспертлари ушбу моделнинг чиқарилиши премиум кроссоверлар бозоридаги рақобатни янада кескинлаштиришини башорат қилмоқдалар.
…