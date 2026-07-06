Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқда

·18·Авто
Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқда

Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган бутунлай янги кроссоверни тақдим этиш арафасида турибди. Ушбу янгилик бренд учун сўнгги йиллардаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, у бозорда BMW iX3, Mercedes-Benz GLC ва Volvo ЭX60 каби кучли рақиблар билан беллашиши кутилмоқда. Янги модел нафақат дизайн, балки техник платформа жиҳатидан ҳам инқилобий ўзгаришларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри маълумотларига кўра, янги кроссовер ҳозирда синовларнинг якуний босқичидан ўтмоқда ва унинг расмий дебюти яқин олти ой ичида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу модел 2022-йилда тақдим этилган Range Rover Sport моделидан кейин бренднинг узоқ давом этган "танаффус"ини якунлаб беради. Компания ҳозирда асосий эътиборини йил якунига қадар намойиш этилиши кутилаётган Range Rover Электрик ва Jaguar Тйпе 01 флагманларига қаратган бўлса-да, айнан Велар вориси савдо ҳажмини оширишда асосий рол ўйнайди.

Янги ЭМА платформаси ва техник имкониятлар

Янги авлод кроссовери JLR компаниясининг махсус ишлаб чиқилган ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган илк моделлардан бири бўлади. Дастлаб ушбу архитектура фақат электромобиллар учун мўлжалланган эди, бироқ глобал бозордаги талабнинг ўзгариши сабабли компания унга тузатишлар киритди. Эндиликда ЭМА платформаси нафақат тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи, балки гибрид тизимли автомобилларни ҳам қўллаб-қувватлайди.

JLR раҳбарияти келажакдаги барча Jaguar моделлари фақат электр энергиясида ишлашини, аммо Range Rover оиласи мижозларга танлов имкониятини қолдиришини тасдиқлади. Шу сабабли, янги кроссовер ҳам тўлиқ электр версиясида, ҳам ички ёнув двигателига асосланган гибрид вариантларда савдога чиқарилади. Бу Ўзбекистон каби инфратузилма ҳали ривожланаётган бозорлар учун ҳам жуда муҳим янгиликдир, чунки гибрид моделлар узоқ масофаларга ҳаракатланишда қулайлик яратади.

Гибрид технологиясидаги янгиликлар

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги модел учун ишлаб чиқилаётган гибрид куч қурилмаси JLR портфелидаги мутлақо янги ва ноёб тизим бўлади. Бу шуни англатадики, у ҳозирда мавжуд бўлган анъанавий двигателлардан тубдан фарқ қилади. Мутахассислар ушбу тизим юқори самарадорлик ва кам ёқилғи сарфини таъминлашини тахмин қилмоқдалар, бу эса Range Rover моделларининг экологик тозалигини янги босқичга олиб чиқади.

Янги кроссовердан сўнг, Дефендер оиласининг ҳам кенгайиши кутилмоқда. Хусусан, ихчамроқ ва оммабоп бўлиши кутилаётган Дефендер Sport модели ҳам айнан ЭМА платформасида ишлаб чиқарилади. Ушбу стратегия орқали JLR ўзининг йўлтанламаслар сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаб, турли эҳтиёжларга эга бўлган харидорларни қамраб олишни кўзлаган.

Хулоса қилиб айтганда, Range Rover Велар вориси бренднинг янги даврини бошлаб беради. У ўзида нафис дизайн, илғор технологиялар ва кўп қиррали қувват тизимларини мужассам этади. Автомобил саноати экспертлари ушбу моделнинг чиқарилиши премиум кроссоверлар бозоридаги рақобатни янада кескинлаштиришини башорат қилмоқдалар.

Range RoverВеларJLRЭлектромобилГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди