JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилди
JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобил дизайнига қайтишини маълум қилди. У компанияда 24 йил фаолият юритиб, янгиланган Дефендер, бир неча авлоддаги Range Rover ва Дисковерй кроссоверлари, шунингдек Jaguar Тйпе 00 электромобил консепсиясини яратишда қатнашган.
Британиянинг машҳур Jaguar Land Rover компаниясининг бош ижодий директори лавозимидан кутилмаганда кетган Жерри Макговерн автомобил дизайнига яна қайтиш нияти борлигини қатъий билдирди. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида у ўзининг шиддатли фаолияти, компаниядаги ўзгаришлар ва келгусидаги режалари ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Ушбу баёнот автомобил оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки унинг қўл остида яратилган моделлар Британия автомобилсозлигининг сўнгги йиллардаги қиёфасини белгилаб берган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar маълумотига кўра, Макговерннинг JLR'дан кетиши ўтган йилнинг декабрь ойида содир бўлган, бироқ компания бу ҳақда расмий баёнотни фақатгина жорий йилнинг март ойида эълон қилган эди. Бу эса мутахассиснинг ўз хоҳиши билан кетгани ёки ишдан бўшатилгани ҳақидаги турли тахминлар ва миш-мишларга сабаб бўлганди. Бироқ дизайнер бу миш-мишларнинг барчаси ҳақиқатдан йироқ эканини таъкидлаб, ўзининг келажакдаги ижодий режалари ҳақида очиқ гапирди.
Британиялик мутахассис JLR таркибида 24 йил давомида самарали фаолият юритди. У ўз фаолияти давомида замонавий автомобилсозликда муҳим ўрин тутувчи бир қатор афсонавий моделларни яратишда бош-қош бўлди. Хусусан, унинг раҳбарлигида янгиланган Дефендер, бир неча авлодга мансуб Range Rover ва Дисковерй кроссоверлари дунё юзини кўрди. Шунингдек, у омма орасида катта баҳсларга сабаб бўлган Jaguar Тйпе 00 электромобил концепциясининг ҳам муаллифи ҳисобланади.
Мотоцикл дизайнидан янги автомобилларгачаҲозирги вақтда Жерри Макговерн Нортон Моторкйклес компаниясига маслаҳатчи сифатида ёрдам бериб келмоқда. У автомобиллардан мотоцикллар дизайнига ўтиш жараёни ва бренд ўзига хослигини шакллантириш қийинчиликлари ҳақида ҳам ўртоқлашди. Шунга қарамай, унинг сўзларига кўра, тўрт ғилдиракли транспорт воситаларига бўлган меҳр ва интилиш ҳеч қачон сўнмаган.
«Мен янги нарсаларни яратишни истайман ва бозорда кўплаб имкониятлар мавжудлигини яхши тушунаман», — дея таъкидлади дизайнер ўз интервюсида. Унинг сўзларига кўра, унга аллақачон кўплаб ҳамкорлик таклифлари келиб тушган, бироқ у келгусидаги лойиҳалар ва шерикларни танлашда ўта эҳтиёткор ва талабчан бўлишни режалаштирмоқда.
«Мен билан ким ишлаши ва нима яратишим муҳим. Аммо мен аниқ равишда яна янги автомобиллар дизайни устида ишлайман. Бу менинг қонимда бор», — дея қўшимча қилди у. Мутахассиснинг бу сўзлари унинг мухлислари ва автомобил саноати экспертлари орасида катта умид уйғотмоқда.
…