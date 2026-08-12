JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилди

·36·Авто
JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилди
Қисқача

JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобил дизайнига қайтишини маълум қилди. У компанияда 24 йил фаолият юритиб, янгиланган Дефендер, бир неча авлоддаги Range Rover ва Дисковерй кроссоверлари, шунингдек Jaguar Тйпе 00 электромобил консепсиясини яратишда қатнашган.

Британиянинг машҳур Jaguar Land Rover компаниясининг бош ижодий директори лавозимидан кутилмаганда кетган Жерри Макговерн автомобил дизайнига яна қайтиш нияти борлигини қатъий билдирди. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида у ўзининг шиддатли фаолияти, компаниядаги ўзгаришлар ва келгусидаги режалари ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Ушбу баёнот автомобил оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки унинг қўл остида яратилган моделлар Британия автомобилсозлигининг сўнгги йиллардаги қиёфасини белгилаб берган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar маълумотига кўра, Макговерннинг JLR'дан кетиши ўтган йилнинг декабрь ойида содир бўлган, бироқ компания бу ҳақда расмий баёнотни фақатгина жорий йилнинг март ойида эълон қилган эди. Бу эса мутахассиснинг ўз хоҳиши билан кетгани ёки ишдан бўшатилгани ҳақидаги турли тахминлар ва миш-мишларга сабаб бўлганди. Бироқ дизайнер бу миш-мишларнинг барчаси ҳақиқатдан йироқ эканини таъкидлаб, ўзининг келажакдаги ижодий режалари ҳақида очиқ гапирди.

Британиялик мутахассис JLR таркибида 24 йил давомида самарали фаолият юритди. У ўз фаолияти давомида замонавий автомобилсозликда муҳим ўрин тутувчи бир қатор афсонавий моделларни яратишда бош-қош бўлди. Хусусан, унинг раҳбарлигида янгиланган Дефендер, бир неча авлодга мансуб Range Rover ва Дисковерй кроссоверлари дунё юзини кўрди. Шунингдек, у омма орасида катта баҳсларга сабаб бўлган Jaguar Тйпе 00 электромобил концепциясининг ҳам муаллифи ҳисобланади.

Мотоцикл дизайнидан янги автомобилларгача

Ҳозирги вақтда Жерри Макговерн Нортон Моторкйклес компаниясига маслаҳатчи сифатида ёрдам бериб келмоқда. У автомобиллардан мотоцикллар дизайнига ўтиш жараёни ва бренд ўзига хослигини шакллантириш қийинчиликлари ҳақида ҳам ўртоқлашди. Шунга қарамай, унинг сўзларига кўра, тўрт ғилдиракли транспорт воситаларига бўлган меҳр ва интилиш ҳеч қачон сўнмаган.

«Мен янги нарсаларни яратишни истайман ва бозорда кўплаб имкониятлар мавжудлигини яхши тушунаман», — дея таъкидлади дизайнер ўз интервюсида. Унинг сўзларига кўра, унга аллақачон кўплаб ҳамкорлик таклифлари келиб тушган, бироқ у келгусидаги лойиҳалар ва шерикларни танлашда ўта эҳтиёткор ва талабчан бўлишни режалаштирмоқда.

«Мен билан ким ишлаши ва нима яратишим муҳим. Аммо мен аниқ равишда яна янги автомобиллар дизайни устида ишлайман. Бу менинг қонимда бор», — дея қўшимча қилди у. Мутахассиснинг бу сўзлари унинг мухлислари ва автомобил саноати экспертлари орасида катта умид уйғотмоқда.

Жерри МакговернJaguar Land RoverАвтомобил дизайниЭлектромобилНортон Моторкйклес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаАион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаБугун, 05:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади