Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобил
Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни Range Rover оиласининг тўртинчи вакили бўладиган янги Range Rover GT моделининг номи ва интерерига оид тафсилотларни расман эълон қилди. Ушбу автомобил классик кроссовер ва спорт туридаги гранд-турер (GT) ўртасидаги гибрид шаклни ифодалаб, бренд тарихидаги энг паст профилли ва аэродинамик жиҳатдан мукаммал моделга айланиши кутилмоқда. Янги лойиҳа Range Rover брендининг ҳашамат ва динамикани бирлаштириш борасидаги янги стратегиясини белгилаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Range Rover GT компаниянинг мутлақо янги ЭМА (Электрик Модулар Арчитектуре) платформасида барпо этилади. Дастлаб ушбу шасси фақат электромобиллар учун мўлжалланган бўлса-да, кейинчалик унинг базасида гибрид модификациялар ҳам ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Аввалроқ тарқалган миш-мишлардан фарқли ўлароқ, GT модели эскириб бораётган Велар ўрнини эгалламайди. Велар модели ўзининг ички ёнув двигателлари ва гибрид қурилмалари билан конвеерда қолади, GT эса бутунлай янги сегментни эгаллайди.
Техник имкониятлар ва экстримал чидамлиликЎлчамлари бўйича янги модел Range Rover Sport билан деярли тенг, бироқ у анча пастроқ клиренсга ва купе кўринишидаги қиялик том қисмига эга. Паст профил туфайли автомобил бренд тарихидаги "энг сокин Range Rover" бўлиши вада қилинмоқда. Гарчи йўлтанламаслик хусусиятлари бироз қурбон қилинган бўлса-да, автомобил фақат икки моторли тўлиқ узатмали тизим билан жиҳозланади. Бу эса ҳар қандай об-ҳаво шароитида барқарор ҳаракатни таъминлайди.
JLR муҳандисларининг таъкидлашича, Range Rover GT ўз сегментидаги энг бардошли автомобил бўлади. Синовлар давомида у -40 даражали қаҳратон совуқдан тортиб +50 даражали жазирама иссиқликкача бўлган ҳароратда ўз қувватини йўқотмаслиги исботланган. Шунингдек, у BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV ва Volvo EX60 каби рақиблардан бир поғона юқори туриши, аммо нарх жиҳатидан харидорлар учун кутилмаган даражада жозибадор бўлиши айтилмоқда.
Интерерда янгича ёндашув: "Редуктив" услубАвтомобил ички қисми Range Rover дизайнининг келажакдаги йўналишини кўрсатиб беради. Дизайнерлар "редуктив" (ортиқча элементлардан холи) услубга таяниб, хотиржам ва ҳашаматли муҳит яратишга интилишган. Интерернинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Юқори жойлашган асбоблар панели ва ландшафт кўринишидаги йирик марказий дисплей;
- Стандарт комплектацияда ҳайвон терисидан фойдаланилмаган экологик тоза материаллар;
- Минималистик архитектура ва ортиқча безакларнинг йўқлиги.
Экспертларнинг фикрича, Range Rover GT моделининг пайдо бўлиши Ўзбекистон каби премиум кроссоверлар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Британия сифатидаги ушбу динамик модел анъанавий седанлардан воз кечиб, кроссовер қулайлигини қидираётганлар учун идеал танловга айланиши мумкин.
…