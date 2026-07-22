Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобил

·11·Авто
Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобил

Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни Range Rover оиласининг тўртинчи вакили бўладиган янги Range Rover GT моделининг номи ва интерерига оид тафсилотларни расман эълон қилди. Ушбу автомобил классик кроссовер ва спорт туридаги гранд-турер (GT) ўртасидаги гибрид шаклни ифодалаб, бренд тарихидаги энг паст профилли ва аэродинамик жиҳатдан мукаммал моделга айланиши кутилмоқда. Янги лойиҳа Range Rover брендининг ҳашамат ва динамикани бирлаштириш борасидаги янги стратегиясини белгилаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Range Rover GT компаниянинг мутлақо янги ЭМА (Электрик Модулар Арчитектуре) платформасида барпо этилади. Дастлаб ушбу шасси фақат электромобиллар учун мўлжалланган бўлса-да, кейинчалик унинг базасида гибрид модификациялар ҳам ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Аввалроқ тарқалган миш-мишлардан фарқли ўлароқ, GT модели эскириб бораётган Велар ўрнини эгалламайди. Велар модели ўзининг ички ёнув двигателлари ва гибрид қурилмалари билан конвеерда қолади, GT эса бутунлай янги сегментни эгаллайди.

Техник имкониятлар ва экстримал чидамлилик

Ўлчамлари бўйича янги модел Range Rover Sport билан деярли тенг, бироқ у анча пастроқ клиренсга ва купе кўринишидаги қиялик том қисмига эга. Паст профил туфайли автомобил бренд тарихидаги "энг сокин Range Rover" бўлиши вада қилинмоқда. Гарчи йўлтанламаслик хусусиятлари бироз қурбон қилинган бўлса-да, автомобил фақат икки моторли тўлиқ узатмали тизим билан жиҳозланади. Бу эса ҳар қандай об-ҳаво шароитида барқарор ҳаракатни таъминлайди.

JLR муҳандисларининг таъкидлашича, Range Rover GT ўз сегментидаги энг бардошли автомобил бўлади. Синовлар давомида у -40 даражали қаҳратон совуқдан тортиб +50 даражали жазирама иссиқликкача бўлган ҳароратда ўз қувватини йўқотмаслиги исботланган. Шунингдек, у BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV ва Volvo EX60 каби рақиблардан бир поғона юқори туриши, аммо нарх жиҳатидан харидорлар учун кутилмаган даражада жозибадор бўлиши айтилмоқда.

Интерерда янгича ёндашув: "Редуктив" услуб

Автомобил ички қисми Range Rover дизайнининг келажакдаги йўналишини кўрсатиб беради. Дизайнерлар "редуктив" (ортиқча элементлардан холи) услубга таяниб, хотиржам ва ҳашаматли муҳит яратишга интилишган. Интерернинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Юқори жойлашган асбоблар панели ва ландшафт кўринишидаги йирик марказий дисплей;
  • Стандарт комплектацияда ҳайвон терисидан фойдаланилмаган экологик тоза материаллар;
  • Минималистик архитектура ва ортиқча безакларнинг йўқлиги.
Қизиғи шундаки, Audi Q6 ёки янги BMW X5 моделларидан фарқли ўлароқ, бу ерда йўловчи учун алоҳида экран ўрнатилмаган. Мутахассислар буни ахборотнинг такрорланишини олдини олиш ва ҳайдовчининг диққатини чалғитмаслик билан изоҳлашмоқда. Бу каби ёндашув ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал даражада қулай ва тинч макон яратишга хизмат қилади.

Экспертларнинг фикрича, Range Rover GT моделининг пайдо бўлиши Ўзбекистон каби премиум кроссоверлар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Британия сифатидаги ушбу динамик модел анъанавий седанлардан воз кечиб, кроссовер қулайлигини қидираётганлар учун идеал танловга айланиши мумкин.

Range RoverJLRЭлектромобилАвто ЯнгиликларRange Rover GT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиКеча, 21:28Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиКеча, 20:58Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиКеча, 19:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиКеча, 17:52Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан