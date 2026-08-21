Ramazon Temirov enthüllt die Besten der UFC-Geschichte und seine persönlichen Ziele

Der talentierte usbekische Kämpfer Ramazon Temirov, der mit seinen spektakulären Kämpfen in der UFC auf sich aufmerksam macht, hat seine Favoriten aus der Geschichte und der Gegenwart der Promotion genannt. Der usbekische Fighter äußerte sich zum besten Kämpfer der Liga, zum besten Knockout, zum legendärsten Duell der UFC-Geschichte sowie zu seinen Ambitionen in seiner Gewichtsklasse.

Ramazon Temirovs UFC-Rangliste und persönliche Favoriten

Kategorie / Nominierung Ramazon Temirovs Wahl Bester Kämpfer der UFC Islam Makhachev Bester Knockout Jorge Masvidal der Knockout gegen Ben Askren Bester Kampf in der Geschichte der Liga Khabib Nurmagomedov — Conor McGregor Duell Die größten UFC-Legenden Jon Jones und Khabib Nurmagomedov Bester Kämpfer in seiner Gewichtsklasse „Inschallah, ich selbst“

„Der Beste in meiner Gewichtsklasse bin ich selbst“

Als insgesamt stärksten Athleten der Liga nannte Temirov den Leichtgewichts-Champion Islam Makhachevund bezeichnete den ungeschlagenen Khabib Nurmagomedov sowie Jon Jones als historische Legenden.

Auf die Frage, wer der beste Kämpfer in seiner Gewichtsklasse sei, antwortete Ramazon Temirov mit großer Zuversicht: „Inschallah, ich selbst“, und unterstrich damit erneut seine großen Ziele auf dem Weg zum Titel in seiner Gewichtsklasse.

Glaubt ihr, dass Ramazon Temirov in naher Zukunft tatsächlich zum überragenden Kämpfer seiner Gewichtsklasse werden und den UFC-Gürtel nach Usbekistan holen kann?

Hinterlasst eure Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilt dieses spannende Blitzinterview sofort mit MMA-Fans!