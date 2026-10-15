Sirochbek Ismoilov verteidigt WBA Asia-Gürtel in Südkorea – wer ist der Gegner?

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Sirochbek Ismoilov verteidigt WBA Asia-Gürtel in Südkorea – wer ist der Gegner?

Das ungeschlagene usbekische Talent, das im Leichtgewicht des Profiboxens aktiv ist, WBA Asia Titelträger Sirochbek Ismoilov wird seine nächste Titelverteidigung bestreiten. Alle offiziellen Details zum nächsten Auftritt unseres 25-jährigen Landsmanns und seinem Gegner wurden bekannt gegeben.

Unser Box-Champion, der im Ring unter dem Kampfnamen „Siro Choy“ bekannt ist, wird seine nächste Herausforderung in Südkorea bestreiten.

Wann und wo findet der Kampf statt?

Die Details zum Duell um den Meisterschaftsgürtel lauten wie folgt:

  • Datum und Ort: Profibox-Abend Am 24. Oktober in der Republik Korea, Namyangju organisiert;

  • Titelstatus: Das Duell findet um den prestigeträchtigen WBA Asia Meisterschaftsgürtel im Leichtgewicht statt;

  • Ziel: Unser Landsmann strebt an, seinen asiatischen Gürtel erfolgreich zu verteidigen und seine Position in der internationalen Rangliste weiter zu festigen.

Über den Gegner: Der Inder erfahrene Keisham Singh

Bei diesem Turnier wird der usbekische Boxer von einem gleichaltrigen Vertreter aus Indien herausgefordert:

  • Identität des Gegners: Der Kämpfer — der 25-jährige Keisham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh);

  • Erfahrung und Kampfbilanz: Der indische Boxer hat bisher 17 Kämpfe im Profiring bestritten, von denen er 14 Siege erzielt und 3 Niederlagen erlitten hat;

  • Gefahrenpotenzial: Singh hat im Profiboxen mehr Runden als Sirochbek absolviert und gilt als einer der Boxer mit einer fundierten Ausbildung.

„Siro Choy“ Rekord: Eine absolut makellose Serie

Sirochbek Ismoilov hat in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der Profibox-Fans auf sich gezogen:

  • Ungeschlagene Karriere: Der usbekische Boxer hat während seiner Profikarriere 11 Kämpfe bestritten und in allen (11-0) überzeugende Siege gegen seine Gegner errungen;

  • Aktivität im koreanischen Ring: Seine Kämpfe unter dem Namen „Siro Choy“ werden auch bei lokalen koreanischen Promotern und Zuschauern mit großem Interesse verfolgt.

Der bevorstehende Kampf in Namyangju gilt als einer der entscheidenden Schritte für Sirochbek Ismoilov, um in die Top-15 der Weltrangliste aufzusteigen und künftig um die wichtigsten Weltmeistertitel zu kämpfen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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