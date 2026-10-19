Usbekische Judokas beenden internationales Turnier in Aktau mit 13 Medaillen

In der kasachischen Stadt Aktau fand das prestigeträchtige Judo-Turnier «Aktau Asian Open 2026» seinen Abschluss.

In den zwei Tagen intensiver und hart umkämpfter Wettkämpfe zeigten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft ihr herausragendes Können und sicherten sich einen festen Platz unter den Spitzenreitern in der Mannschaftswertung. Unsere Landsleute gewannen während des Wettbewerbs 5 Gold-, 2 Silber- und 6 Bronzemedaillen, insgesamt 13 Medaillen.

Bemerkenswert ist, dass unsere Athleten, die in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den Meistertitel errangen, ihrem Konto wertvolle 100 Punkte für die Weltrangliste der International Judo Federation (IJF) hinzufügten.

Das goldene Podium: Spitzenreiter und neue Namen

Fünf unserer Athleten in der Nationalmannschaft besiegten alle ihre Gegner und gewannen den Hauptpreis des Turniers:

Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Wurde in der leichtesten Gewichtsklasse mit schnellen und präzisen Aktionen Meisterin;

Diyora Keldiyorova (-52 kg): Der Welt- und Olympia-Star bewies erneut, dass sie in ihrer Gewichtsklasse unübertroffen ist, und bescherte den Fans einen souveränen Sieg;

Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Sicherte sich im kompromisslosen Finale der Männer die Goldmedaille;

Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): Zeigte im Schwergewicht eine hohe Technik und belegte den obersten Platz auf dem Podium;

Muhammadali Tangriyev (+100 kg): Sorgte mit absoluter Dominanz unter den schwersten Athleten für die fünfte Goldmedaille unseres Teams.

Silber und Bronze: Starker Wettbewerb und Medaillenränge

Zudem landeten acht weitere unserer Judokas unter den Medaillengewinnern:

Silbermedaillengewinner: Shinar Ibrayeva (-78 kg); Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

Bronzemedaillengewinner: Halimajon Qurbonova (-48 kg); Muhayyo Ahmatova (-57 kg); Sarvinoz Husanova (-63 kg); Farangiz Hojiyeva (-70 kg); Azizbek Avazmurodov (-90 kg); Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).



Diese 13 Medaillen und die Ranglistenpunkte, die auf den Tatamis von Aktau gewonnen wurden, haben erneut das hohe Ansehen der usbekischen Judoschule auf internationaler Ebene bewiesen.