Трампнинг сабри тугамоқда: Финландия президентидан кутилмаган баёнот

·1.4K·Дунё
Трампнинг сабри тугамоқда: Финландия президентидан кутилмаган баёнот
Финландия президенти Александр Стубб АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трамп билан телефон орқали бўлиб ўтган муҳим суҳбат ҳақида қизиқарли баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, 17 май куни у Трамп билан узоқ мулоқот қилган ва шундан сўнг Украина президенти Владимир Зеленский билан ҳам телефон орқали боғланган.

Стубб бу мулоқотлар давомида икки етакчининг вазиятга муносабатида сезиларли фарқ борлигини қайд этган:

«Зеленский сабрли ва музокараларда дипломатик йўлни афзал кўрмоқда. Аммо Трампнинг сабри тугамоқда ва у Путин билан боғлиқ вазиятда ўзини жиддий равишда босим остида ҳис этмоқда», — дея таъкидлади Стубб Финляндиянинг STT ахборот агентлигига берган интервюсида.

Финландия президенти сўнгги икки ҳафта ичида Украина атрофидаги дипломатик музокаралар «мусбат томонга ўзгарганини» ва бу вазиятни янада яхшилаш учун асос яратганини таъкидлади.

Стуббнинг фикрича, Украина президенти Зеленскийнинг 24-25 июн кунлари Нидерландиянинг Ҳаага шаҳрида бўлиб ўтадиган НАТО саммитида қатнашиши жуда муҳимдир. Финландия бу борада Украина етакчисининг иштирокига тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Италиянинг нуфузли ANSA ахборот агентлиги дипломатик манбаларга таянган ҳолда АҚШнинг Зеленскийни НАТО саммитига таклиф қилишга қарши эканлиги ҳақида хабар тарқатган эди. Ҳозирги вақтгача бу саммитга альянс аъзоси бўлмаган тўртта мамлакат — Япония, Жанубий Корея, Австралия ва Янги Зеландия раҳбарларигина таклиф этилган.

Бу каби қарама-қарши хабарлар халқаро ҳамжамиятнинг Украина атрофидаги вазиятга нисбатан ёндашувларида турлича ёндашув мавжудлигини яққол кўрсатмоқда.

Zamin.uz таҳририяти ушбу вазиятга оид янгиликларни диққат билан кузатиб, энг охирги хабарларни ўз вақтида сизга етказиб боради. Сизча, Трампнинг сабрининг тугаши Украина можароси ҳал этилишида қандай таъсир кўрсатиши мумкин? Бу масалада сиз қандай фикрдасиз?
Финландия ПрезидентиДоналд ТрампУкраина ПрезидентиВладимир ЗеленскийНАТО СаммитиДипломатик МузокараларАқлли ФикрларТелефон СуҳбатиХалқаро ҲамжамиятСиёсий ВазиятАҚШнинг Ўрни
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиБугун, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБугун, 11:15Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБугун, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиБугун, 08:54Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаХитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаБугун, 08:44250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжиза250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжизаБугун, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди