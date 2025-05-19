Трампнинг сабри тугамоқда: Финландия президентидан кутилмаган баёнот
Финландия президенти Александр Стубб АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трамп билан телефон орқали бўлиб ўтган муҳим суҳбат ҳақида қизиқарли баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, 17 май куни у Трамп билан узоқ мулоқот қилган ва шундан сўнг Украина президенти Владимир Зеленский билан ҳам телефон орқали боғланган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Стубб бу мулоқотлар давомида икки етакчининг вазиятга муносабатида сезиларли фарқ борлигини қайд этган:
«Зеленский сабрли ва музокараларда дипломатик йўлни афзал кўрмоқда. Аммо Трампнинг сабри тугамоқда ва у Путин билан боғлиқ вазиятда ўзини жиддий равишда босим остида ҳис этмоқда», — дея таъкидлади Стубб Финляндиянинг STT ахборот агентлигига берган интервюсида.
Финландия президенти сўнгги икки ҳафта ичида Украина атрофидаги дипломатик музокаралар «мусбат томонга ўзгарганини» ва бу вазиятни янада яхшилаш учун асос яратганини таъкидлади.
Стуббнинг фикрича, Украина президенти Зеленскийнинг 24-25 июн кунлари Нидерландиянинг Ҳаага шаҳрида бўлиб ўтадиган НАТО саммитида қатнашиши жуда муҳимдир. Финландия бу борада Украина етакчисининг иштирокига тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Италиянинг нуфузли ANSA ахборот агентлиги дипломатик манбаларга таянган ҳолда АҚШнинг Зеленскийни НАТО саммитига таклиф қилишга қарши эканлиги ҳақида хабар тарқатган эди. Ҳозирги вақтгача бу саммитга альянс аъзоси бўлмаган тўртта мамлакат — Япония, Жанубий Корея, Австралия ва Янги Зеландия раҳбарларигина таклиф этилган.
Бу каби қарама-қарши хабарлар халқаро ҳамжамиятнинг Украина атрофидаги вазиятга нисбатан ёндашувларида турлича ёндашув мавжудлигини яққол кўрсатмоқда.
Zamin.uz таҳририяти ушбу вазиятга оид янгиликларни диққат билан кузатиб, энг охирги хабарларни ўз вақтида сизга етказиб боради. Сизча, Трампнинг сабрининг тугаши Украина можароси ҳал этилишида қандай таъсир кўрсатиши мумкин? Бу масалада сиз қандай фикрдасиз?
Стубб бу мулоқотлар давомида икки етакчининг вазиятга муносабатида сезиларли фарқ борлигини қайд этган:
«Зеленский сабрли ва музокараларда дипломатик йўлни афзал кўрмоқда. Аммо Трампнинг сабри тугамоқда ва у Путин билан боғлиқ вазиятда ўзини жиддий равишда босим остида ҳис этмоқда», — дея таъкидлади Стубб Финляндиянинг STT ахборот агентлигига берган интервюсида.
Финландия президенти сўнгги икки ҳафта ичида Украина атрофидаги дипломатик музокаралар «мусбат томонга ўзгарганини» ва бу вазиятни янада яхшилаш учун асос яратганини таъкидлади.
Стуббнинг фикрича, Украина президенти Зеленскийнинг 24-25 июн кунлари Нидерландиянинг Ҳаага шаҳрида бўлиб ўтадиган НАТО саммитида қатнашиши жуда муҳимдир. Финландия бу борада Украина етакчисининг иштирокига тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Италиянинг нуфузли ANSA ахборот агентлиги дипломатик манбаларга таянган ҳолда АҚШнинг Зеленскийни НАТО саммитига таклиф қилишга қарши эканлиги ҳақида хабар тарқатган эди. Ҳозирги вақтгача бу саммитга альянс аъзоси бўлмаган тўртта мамлакат — Япония, Жанубий Корея, Австралия ва Янги Зеландия раҳбарларигина таклиф этилган.
Бу каби қарама-қарши хабарлар халқаро ҳамжамиятнинг Украина атрофидаги вазиятга нисбатан ёндашувларида турлича ёндашув мавжудлигини яққол кўрсатмоқда.
Zamin.uz таҳририяти ушбу вазиятга оид янгиликларни диққат билан кузатиб, энг охирги хабарларни ўз вақтида сизга етказиб боради. Сизча, Трампнинг сабрининг тугаши Украина можароси ҳал этилишида қандай таъсир кўрсатиши мумкин? Бу масалада сиз қандай фикрдасиз?
…