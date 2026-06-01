Экстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилди
Эстониялик экстремал спортчи Yaan Roose яна бир рекорд даражадаги чиқиши билан эътиборни ўзига қаратди. У Полша пойтахти Варшавада жойлашган энг баланд икки осмонўпар бино орасига тортилган арқонда юриб ўтди.
Спортчи 310 метр баландликдаги Varso Tower ҳамда 237 метрлик Маданият ва фан саройи орасига тортилган арқонда қарийб 500 метр масофани босиб ўтди. Энг ҳайратланарлиси, ушбу юриш ер сатҳидан тахминан 180 метр баландликда амалга оширилган.
Мазкур чиқиш нафақат жисмоний тайёргарлик, балки кучли руҳий барқарорлик ва мувозанатни ҳам талаб қилади. Шамол, баландлик қўрқуви ва хавф омилларига қарамай, Yaan Roose бу синовни муваффақиятли якунлаб, томошабинларни ҳайратда қолдирди.
Бундай экстремал чиқишлар юқори даражадаги машғулотлар ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилишни талаб қилади. Yaan Roose эса бу борада ўзининг тажрибаси ва маҳоратини яна бир бор намоён этди.
…