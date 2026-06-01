Экстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилди

·93·Дунё
Экстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилди

Эстониялик экстремал спортчи Yaan Roose яна бир рекорд даражадаги чиқиши билан эътиборни ўзига қаратди. У Полша пойтахти Варшавада жойлашган энг баланд икки осмонўпар бино орасига тортилган арқонда юриб ўтди.

Спортчи 310 метр баландликдаги Varso Tower ҳамда 237 метрлик Маданият ва фан саройи орасига тортилган арқонда қарийб 500 метр масофани босиб ўтди. Энг ҳайратланарлиси, ушбу юриш ер сатҳидан тахминан 180 метр баландликда амалга оширилган.

Мазкур чиқиш нафақат жисмоний тайёргарлик, балки кучли руҳий барқарорлик ва мувозанатни ҳам талаб қилади. Шамол, баландлик қўрқуви ва хавф омилларига қарамай, Yaan Roose бу синовни муваффақиятли якунлаб, томошабинларни ҳайратда қолдирди.

Бундай экстремал чиқишлар юқори даражадаги машғулотлар ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилишни талаб қилади. Yaan Roose эса бу борада ўзининг тажрибаси ва маҳоратини яна бир бор намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради