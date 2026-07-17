Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»
АҚШ Президенти Дональд Трамп миллатга қилган фавқулодда мурожаатида мамлакат сайлов тизимидаги жиддий «заифликлар» ҳақида гапириб, шу пайтгача сир сақлаб келинган махфий разведка маълумотларини жамоатчиликка ошкор қилди. Унга кўра, Пекин маъмурияти 2020 йилги президентлик сайловлари натижаларини ўзгартириш учун АҚШ тарихидаги энг йирик кибер-операциялардан бирини амалга оширган бўлиши мумкин.
Zamin.uz Оқ уйдан туриб қилинган 25 дақиқалик жонли эфир тафсилотларини ва Трамп томонидан илгари сурилган шов-шувли даъволарни тақдим этади.
Трампнинг шов-шувли баёноти: Асосий рақамлар ва даъволар
Президент Трамп 17 июль куни Оқ уйнинг расмий YouTube канали орқали жонли эфирда чиқиш қилиб, Хитой Халқ Республикасининг 2020 йилги сайлов кампанияси давридаги эҳтимолий аралашувига оид разведка материалларини очиқлади. Мазкур чиқишда илгари сурилган энг муҳим иддаолар қуйидаги жадвалда умумлаштирилган:
Йўналиш / Иддао
Батафсил тафсилотлар
Сизиб чиққан маълумотлар
Хитой 220 миллион америкалик сайловчининг шахсий маълумотларини (исм-шариф, телефон, яшаш манзили, партиявий мансублик) ўғирлаган, сотиб олган ёки киберҳужумлар орқали қўлга киритган.
Ноқонуний рўйхатдан ўтиш
Тўртта штатда АҚШ фуқароси бўлмаган тахминан 278 минг киши сайловчи сифатида рўйхатга олинган.
Пекиннинг мақсадлари
Дональд Трампнинг сайловдаги мағлубиятини таъминлаш, овозларни алмаштириш ҳамда Оқ уй раҳбарига қарши танқидий материаллар ёзган журналистларга катта миқдорда пул тўлаш.
Аралашув сабаблари
Трамп маъмурияти томонидан Хитойга қарши жорий этилган миллиардлаб долларлик божлар ва АҚШ ҳарбий қудратини кучайтириш режалари.
«Чуқур давлат» айбланмоқда: Трамп разведка идораларини нишонга олди
Дональд Трамп ушбу махфий разведка маълумотлари нима учун узоқ йиллар давомида жамоатчилик ва шахсан президентдан сир тутилганига изоҳ берди. У бунда АҚШ махсус хизматлари таркибидаги «чуқур давлат» (deep state) вакилларини тўғридан-тўғри айбдор деб атади.
«Улар Хитойнинг сайловларимизга қилган аралашувини қасддан яширишди. Бу маълумотларни сир тутиш орқали нафақат Америка халқини, балки давлат раҳбарини ҳам алдаб келишди», — дея таъкидлади Трамп.
Шу муносабат билан Президент бир қатор қудратли идораларга, жумладан, Миллий разведка директори бошқармаси, Адлия вазирлиги, ФТБ (FBI) ва Марказий разведка бошқармасига (CIA) топшириқ бериб, мазкур ҳолатни зудлик билан тўлиқ тергов қилишга чақирди. У маълумотларни яширишда иштирок этган барча масъулларни ишдан бўшатиш ва етарли асослар бўлса, уларга нисбатан жиноий иш очишни талаб қилди.
Бундан ташқари, Трамп АҚШ сайлов тизимидаги бу каби заифликлардан нафақат Хитой, балки Россия, Эрон, Шимолий Корея ва бошқа рақиб давлатлар ҳам ўз манфаатлари йўлида фойдаланиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Эслатма: Ҳозирга қадар АҚШ Президенти Дональд Трамп томонидан илгари сурилган ушбу жиддий айбловлар бўйича мустақил таҳлилчилар ва расмий тергов идораларининг якуний хулосалари жамоатчиликка тақдим этилмаган.
…