Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»

·26·Дунё
Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»

АҚШ Президенти Дональд Трамп миллатга қилган фавқулодда мурожаатида мамлакат сайлов тизимидаги жиддий «заифликлар» ҳақида гапириб, шу пайтгача сир сақлаб келинган махфий разведка маълумотларини жамоатчиликка ошкор қилди. Унга кўра, Пекин маъмурияти 2020 йилги президентлик сайловлари натижаларини ўзгартириш учун АҚШ тарихидаги энг йирик кибер-операциялардан бирини амалга оширган бўлиши мумкин.

Zamin.uz Оқ уйдан туриб қилинган 25 дақиқалик жонли эфир тафсилотларини ва Трамп томонидан илгари сурилган шов-шувли даъволарни тақдим этади.

Трампнинг шов-шувли баёноти: Асосий рақамлар ва даъволар

Президент Трамп 17 июль куни Оқ уйнинг расмий YouTube канали орқали жонли эфирда чиқиш қилиб, Хитой Халқ Республикасининг 2020 йилги сайлов кампанияси давридаги эҳтимолий аралашувига оид разведка материалларини очиқлади. Мазкур чиқишда илгари сурилган энг муҳим иддаолар қуйидаги жадвалда умумлаштирилган:

Йўналиш / Иддао

Батафсил тафсилотлар

Сизиб чиққан маълумотлар

Хитой 220 миллион америкалик сайловчининг шахсий маълумотларини (исм-шариф, телефон, яшаш манзили, партиявий мансублик) ўғирлаган, сотиб олган ёки киберҳужумлар орқали қўлга киритган.

Ноқонуний рўйхатдан ўтиш

Тўртта штатда АҚШ фуқароси бўлмаган тахминан 278 минг киши сайловчи сифатида рўйхатга олинган.

Пекиннинг мақсадлари

Дональд Трампнинг сайловдаги мағлубиятини таъминлаш, овозларни алмаштириш ҳамда Оқ уй раҳбарига қарши танқидий материаллар ёзган журналистларга катта миқдорда пул тўлаш.

Аралашув сабаблари

Трамп маъмурияти томонидан Хитойга қарши жорий этилган миллиардлаб долларлик божлар ва АҚШ ҳарбий қудратини кучайтириш режалари.

«Чуқур давлат» айбланмоқда: Трамп разведка идораларини нишонга олди

Дональд Трамп ушбу махфий разведка маълумотлари нима учун узоқ йиллар давомида жамоатчилик ва шахсан президентдан сир тутилганига изоҳ берди. У бунда АҚШ махсус хизматлари таркибидаги «чуқур давлат» (deep state) вакилларини тўғридан-тўғри айбдор деб атади.

«Улар Хитойнинг сайловларимизга қилган аралашувини қасддан яширишди. Бу маълумотларни сир тутиш орқали нафақат Америка халқини, балки давлат раҳбарини ҳам алдаб келишди», — дея таъкидлади Трамп.

Шу муносабат билан Президент бир қатор қудратли идораларга, жумладан, Миллий разведка директори бошқармаси, Адлия вазирлиги, ФТБ (FBI) ва Марказий разведка бошқармасига (CIA) топшириқ бериб, мазкур ҳолатни зудлик билан тўлиқ тергов қилишга чақирди. У маълумотларни яширишда иштирок этган барча масъулларни ишдан бўшатиш ва етарли асослар бўлса, уларга нисбатан жиноий иш очишни талаб қилди.

Бундан ташқари, Трамп АҚШ сайлов тизимидаги бу каби заифликлардан нафақат Хитой, балки Россия, Эрон, Шимолий Корея ва бошқа рақиб давлатлар ҳам ўз манфаатлари йўлида фойдаланиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Эслатма: Ҳозирга қадар АҚШ Президенти Дональд Трамп томонидан илгари сурилган ушбу жиддий айбловлар бўйича мустақил таҳлилчилар ва расмий тергов идораларининг якуний хулосалари жамоатчиликка тақдим этилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиТуркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиБугун, 11:50Яқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиЯқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиБугун, 11:32Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиГреэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиБугун, 10:16ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди