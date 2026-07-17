Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқланди

·18·Жамият
Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқланди

Қарши туманида маҳалла фуқаролар йиғинининг собиқ раиси ва унинг ўғли олти нафар фуқаронинг шахсий маълумотларидан фойдаланиб, катта миқдорда маиший техника расмийлаштирганликда гумонланмоқда. Тергов талқинига кўра, техникалар нақд пулга сотилиб, 187,4 миллион сўм ўзлаштирилган.

Фуқароларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланилган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Қарши тумани бўлими томонидан терговга қадар текширув ўтказилди.

Текширув маълумотларига кўра, «Янги Хонобод» маҳалла фуқаролар йиғинининг собиқ раиси К.Р. ва унинг ўғли И.Н. турли масалалар бўйича маҳаллага мурожаат қилган олти нафар фуқаронинг паспорт маълумотларини қўлга киритган.

Улар фуқароларнинг имзоларини қалбакилаштириб, онлайн савдо платформаси орқали турли маиший техника воситаларини расмийлаштирганликда гумон қилинмоқда.

Техникалар нақд пулга сотилган

Тергов талқинига кўра, бошқа шахслар номига расмийлаштирилган маиший техникалар кейинчалик нақд пулга сотиб юборилган.

Ушбу йўл билан олинган 187,4 миллион сўм маблағ гумонланувчиларнинг шахсий эҳтиёжлари учун сарфлангани айтилмоқда.

Натижада фуқаролар ўзлари амалга оширмаган харидлар бўйича қарздор бўлиб қолиш хавфига дуч келган.

Иккита модда бўйича иш қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг қуйидаги моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 168-модда — фирибгарлик;

  • 228-модда — ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.

Ҳозирда жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Гумонланувчиларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан исботланмагунча, улар айбдор ҳисобланмайди.

Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш муҳим

Ушбу ҳолат фуқаролар паспорт ёки ID-карта нусхаларини тақдим этаётганда эҳтиёткор бўлиши кераклигини яна бир бор кўрсатди.

Шахсий маълумотлардан рухсатсиз фойдаланиш инсон номига кредит, бўлиб тўлаш шартномаси ёки бошқа молиявий мажбуриятларни расмийлаштиришга олиб келиши мумкин.

Сизнингча, бошқа шахсларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланиб қарз расмийлаштирганларга жазо кучайтирилиши керакми?

ҚаршиЯнги Хонобод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Бугун, 12:11Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиИсроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиБугун, 11:35Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиДўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиБугун, 09:44Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасКеча, 20:55Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда