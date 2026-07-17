Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқланди
Қарши туманида маҳалла фуқаролар йиғинининг собиқ раиси ва унинг ўғли олти нафар фуқаронинг шахсий маълумотларидан фойдаланиб, катта миқдорда маиший техника расмийлаштирганликда гумонланмоқда. Тергов талқинига кўра, техникалар нақд пулга сотилиб, 187,4 миллион сўм ўзлаштирилган.
Фуқароларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланилган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Қарши тумани бўлими томонидан терговга қадар текширув ўтказилди.
Текширув маълумотларига кўра, «Янги Хонобод» маҳалла фуқаролар йиғинининг собиқ раиси К.Р. ва унинг ўғли И.Н. турли масалалар бўйича маҳаллага мурожаат қилган олти нафар фуқаронинг паспорт маълумотларини қўлга киритган.
Улар фуқароларнинг имзоларини қалбакилаштириб, онлайн савдо платформаси орқали турли маиший техника воситаларини расмийлаштирганликда гумон қилинмоқда.
Техникалар нақд пулга сотилган
Тергов талқинига кўра, бошқа шахслар номига расмийлаштирилган маиший техникалар кейинчалик нақд пулга сотиб юборилган.
Ушбу йўл билан олинган 187,4 миллион сўм маблағ гумонланувчиларнинг шахсий эҳтиёжлари учун сарфлангани айтилмоқда.
Натижада фуқаролар ўзлари амалга оширмаган харидлар бўйича қарздор бўлиб қолиш хавфига дуч келган.
Иккита модда бўйича иш қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг қуйидаги моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:
168-модда — фирибгарлик;
228-модда — ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.
Ҳозирда жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Гумонланувчиларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан исботланмагунча, улар айбдор ҳисобланмайди.
Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш муҳим
Ушбу ҳолат фуқаролар паспорт ёки ID-карта нусхаларини тақдим этаётганда эҳтиёткор бўлиши кераклигини яна бир бор кўрсатди.
Шахсий маълумотлардан рухсатсиз фойдаланиш инсон номига кредит, бўлиб тўлаш шартномаси ёки бошқа молиявий мажбуриятларни расмийлаштиришга олиб келиши мумкин.
Сизнингча, бошқа шахсларнинг паспорт маълумотларидан фойдаланиб қарз расмийлаштирганларга жазо кучайтирилиши керакми?
…