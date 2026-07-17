Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди
Россияга борадиган барча мигрантлар махсус мобил телефон сотиб олиши шарт бўлиши ҳақидаги хабарлар кенг тарқалди. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги бу талқинлар ҳақиқатга тўлиқ мос келмаслигини маълум қилди.
Қонун ҳали қабул қилинмаган
Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг матбуот котиби Омонулла Файзиевга кўра, мигрантларни мобил телефон билан таъминлашга оид норма ҳозирча қонун лойиҳаси доирасида муҳокама қилинмоқда.
Демак, Россияга келаётган барча хорижликлар учун янги телефон сотиб олиш мажбурияти ҳозирча расман кучга киргани йўқ.
Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игор Зубов аввалроқ келажакда узоқ муддатга ёки ишлаш учун келадиган мигрантларнинг телефонида электрон профиль бўлиши режалаштирилаётганини айтган эди. Унинг сўзлари бир қатор нашрларда «ҳар бир мигрант телефон сотиб олади» мазмунида ёритилди.
Янги телефон ҳаммага талаб қилинмайди
ТИВ изоҳида таъкидланишича, муҳокама қилинаётган талаб барча чет эл фуқароларига бирдек татбиқ этилмайди.
Махсус қурилма сотиб олиш зарурати қуйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:
мигрантда умуман мобил телефон бўлмаса;
мавжуд телефон «Амина» иловасини ўрнатишга мос келмаса;
қурилма илованинг техник талабларини қўллаб-қувватламаса.
Шу сабабли «Россияга борган ҳар бир мигрант албатта янги телефон сотиб олиши шарт» деган хабарлар нотўғри талқин ҳисобланади.
«Амина» иловаси нима учун керак?
«Амина» — мигрантларни масофавий ҳисобга олиш ва уларнинг турган жойи ҳақидаги маълумотларни тегишли органларга тақдим этиш учун ишлаб чиқилган мобил илова.
У 2025 йил 1 сентябрдан Москва ва Москва вилоятидаги айрим тоифадаги визасиз мигрантлар учун тажриба тариқасида жорий этилган. Иловани ишлатиш учун амалдаги хорижлик фуқаро картаси талаб қилинади.
Игор Зубовнинг айтишича, келажакда электрон профиль орқали мигрантнинг ҳужжатлари муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар юбориш ҳам режалаштирилмоқда.
ТИВ расмий қарорларни кутишга чақирди
Омонулла Файзиев тарқатилаётган хабарларни қонун кучга киргандек қабул қилмаслик кераклигини билдирди. Ҳозирча ташаббуснинг якуний шакли, унинг кимларга татбиқ этилиши ва амалга кириш санаси тасдиқланмаган.
Шу боис Россияда ишлаётган ёки у ерга боришни режалаштираётган ўзбекистонликларга фақат расмий идоралар эълонларига таяниш, тасдиқланмаган хабарлар асосида телефон харид қилишга шошилмаслик тавсия этилади.
Сизнингча, мигрантларнинг жойлашувини мобил илова орқали назорат қилиш тўғри қарорми?
…