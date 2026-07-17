Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди

·29·Дунё
Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди

Россияга борадиган барча мигрантлар махсус мобил телефон сотиб олиши шарт бўлиши ҳақидаги хабарлар кенг тарқалди. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги бу талқинлар ҳақиқатга тўлиқ мос келмаслигини маълум қилди.

Қонун ҳали қабул қилинмаган

Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг матбуот котиби Омонулла Файзиевга кўра, мигрантларни мобил телефон билан таъминлашга оид норма ҳозирча қонун лойиҳаси доирасида муҳокама қилинмоқда.

Демак, Россияга келаётган барча хорижликлар учун янги телефон сотиб олиш мажбурияти ҳозирча расман кучга киргани йўқ.

Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игор Зубов аввалроқ келажакда узоқ муддатга ёки ишлаш учун келадиган мигрантларнинг телефонида электрон профиль бўлиши режалаштирилаётганини айтган эди. Унинг сўзлари бир қатор нашрларда «ҳар бир мигрант телефон сотиб олади» мазмунида ёритилди.

Янги телефон ҳаммага талаб қилинмайди

ТИВ изоҳида таъкидланишича, муҳокама қилинаётган талаб барча чет эл фуқароларига бирдек татбиқ этилмайди.

Махсус қурилма сотиб олиш зарурати қуйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:

  • мигрантда умуман мобил телефон бўлмаса;

  • мавжуд телефон «Амина» иловасини ўрнатишга мос келмаса;

  • қурилма илованинг техник талабларини қўллаб-қувватламаса.

Шу сабабли «Россияга борган ҳар бир мигрант албатта янги телефон сотиб олиши шарт» деган хабарлар нотўғри талқин ҳисобланади.

«Амина» иловаси нима учун керак?

«Амина» — мигрантларни масофавий ҳисобга олиш ва уларнинг турган жойи ҳақидаги маълумотларни тегишли органларга тақдим этиш учун ишлаб чиқилган мобил илова.

У 2025 йил 1 сентябрдан Москва ва Москва вилоятидаги айрим тоифадаги визасиз мигрантлар учун тажриба тариқасида жорий этилган. Иловани ишлатиш учун амалдаги хорижлик фуқаро картаси талаб қилинади.

Игор Зубовнинг айтишича, келажакда электрон профиль орқали мигрантнинг ҳужжатлари муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар юбориш ҳам режалаштирилмоқда.

ТИВ расмий қарорларни кутишга чақирди

Омонулла Файзиев тарқатилаётган хабарларни қонун кучга киргандек қабул қилмаслик кераклигини билдирди. Ҳозирча ташаббуснинг якуний шакли, унинг кимларга татбиқ этилиши ва амалга кириш санаси тасдиқланмаган.

Шу боис Россияда ишлаётган ёки у ерга боришни режалаштираётган ўзбекистонликларга фақат расмий идоралар эълонларига таяниш, тасдиқланмаган хабарлар асосида телефон харид қилишга шошилмаслик тавсия этилади.

Сизнингча, мигрантларнинг жойлашувини мобил илова орқали назорат қилиш тўғри қарорми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиТуркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиБугун, 11:50Яқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиЯқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиБугун, 11:32Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиГреэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиБугун, 10:16ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди