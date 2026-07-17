Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилди

·43·Дунё
Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилди

Туркиянинг қишлоқларидан бирида ўтказилган дабдабали тўй маросими ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тўй давомида келин-куёвга жами 6 миллион турк лираси (қарийб 1,54 миллиард сўмдан ортиқ) миқдорида тўёна топширилгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Маълум қилинишича, йиғилган тўёнанинг 3 миллион лиралик қисми олтин тақинчоқлар кўринишида келинга тақдим этилган. Яна 3 миллион лира нақд пул эса куёвга совға қилинган. Маросимда қариндош-уруғлар, яқинлар ва кўплаб меҳмонлар иштирок этиб, янги оила эгаларини қимматбаҳо совғалар билан табриклаган.

Хабарга кўра, икки кун давом этган тантанали тўйда меҳмонлар учун катта дастурхон ёзилиб, 35 та қўй сўйилган. Байрам давомида миллий урф-одатлар, куй-қўшиқлар ва турли томошалар ҳам ташкил этилган.

Келин эса маросим якунида барча ташриф буюрган меҳмонларга самимий миннатдорлик билдириб, ўзи учун энг катта бойлик қимматбаҳо совғалар эмас, балки бахтли ва мустаҳкам оила қуриш эканини таъкидлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50Яқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиЯқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиБугун, 11:32Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиГреэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиБугун, 10:16ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди