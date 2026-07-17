Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилди
Туркиянинг қишлоқларидан бирида ўтказилган дабдабали тўй маросими ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тўй давомида келин-куёвга жами 6 миллион турк лираси (қарийб 1,54 миллиард сўмдан ортиқ) миқдорида тўёна топширилгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Маълум қилинишича, йиғилган тўёнанинг 3 миллион лиралик қисми олтин тақинчоқлар кўринишида келинга тақдим этилган. Яна 3 миллион лира нақд пул эса куёвга совға қилинган. Маросимда қариндош-уруғлар, яқинлар ва кўплаб меҳмонлар иштирок этиб, янги оила эгаларини қимматбаҳо совғалар билан табриклаган.
Хабарга кўра, икки кун давом этган тантанали тўйда меҳмонлар учун катта дастурхон ёзилиб, 35 та қўй сўйилган. Байрам давомида миллий урф-одатлар, куй-қўшиқлар ва турли томошалар ҳам ташкил этилган.
Келин эса маросим якунида барча ташриф буюрган меҳмонларга самимий миннатдорлик билдириб, ўзи учун энг катта бойлик қимматбаҳо совғалар эмас, балки бахтли ва мустаҳкам оила қуриш эканини таъкидлаган.
…