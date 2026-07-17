Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилди

·29·Техно
Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилди

Инсоният асрлар давомида чивинлардан ҳимояланиш учун турли кимёвий воситалар ва жисмоний тўсиқлардан фойдаланиб келган. Бироқ технологиялар ривожи бу соҳада туб бурилиш ясаш арафасида турибди. Франциянинг Торнёл стартапи муҳандислари чивинларни ҳавонинг ўзида тутиб, йўқ қилишга қодир бўлган ноёб микродронни муваффақиятли синовдан ўтказдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания асосчиларидан бири ва муҳандис Алекс Туссеннинг маълум қилишича, оғирлиги бор-йўғи 40 грамм бўлган ушбу автоном қурилма ҳашаротларга қарши курашда мутлақо янги ёндашувни таклиф этади. Муаллифлар ушбу ихтирони "чивинларни бутунлай йўқ қилиш йўлидаги ҳал қилувчи қадам" деб атамоқдалар. Қурилма ихчам ўлчамига қарамай, мураккаб технологик тизимлар билан жиҳозланган.

Акустик аниқлаш ва сунъий интеллект

Дроннинг ишлаш принципи мураккаб акустик аниқлаш тизимига асосланган. Қурилма смартфон микрофони, ультратовушли датчик ва сигналларни қайта ишлашга мўлжалланган махсус дастурий таъминотни ўз ичига олади. Тизим ультратовуш импульсларини чиқариш ва уларнинг акс-садосини қабул қилиш орқали ҳашарот қанотларининг қоқилишидан ҳосил бўладиган Допплер сигналини таҳлил қилади.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, дрон фойдали ҳашаротларни зараркунандалардан ажрата олади. Масалан, у қанот қоқиш частотасини таҳлил қилиб, асалариларга зарар етказмайди. Шунингдек, тизим чивиннинг турини ва ҳатто унинг жинсини ҳам аниқлаш имкониятига эга. Мақсад аниқлангач, дрон унга яқинлашиб, ўзининг парраклари ёрдамида ҳашаротни ҳавода уриб туширади.

Лойиҳа муаллифларининг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу моделдаги 10 та дрон тахминан 1 квадрат километр майдонни тўлиқ назорат қилишга қодир. Бу эса қишлоқ хўжалиги ҳудудлари, шаҳар парклари ва турар жой мажмуаларини зарарли ҳашаротлардан ҳимоя қилишда юқори самарадорликни вада қилмоқда. Торнёл компанияси яқин ҳафталар ичида қурилманинг тўлиқ интеграциялашган аппарат версиясини оммага тақдим этишни режалаштирган.

Саломатлик учун глобал аҳамияти

Чивинлар шунчаки ёқиmsиз ҳашаротлар эмас, балки хавфли касалликлар ташувчиси ҳамдир. Статистик маълумотларга кўра, чивинлар орқали юқадиган турли хасталиклар оқибатида ҳар йили дунё бўйлаб 700 мингдан ортиқ киши вафот этади. Шу сабабли, бундай технологиянинг жорий этилиши жаҳон соғлиқни сақлаш тизими учун улкан аҳамиятга эга.

Ўзбекистон каби иқлими иссиқ ҳудудларда ҳам ёз мавсумида чивинлар келтириб чиқарадиган ноқулайликлар ва касалликлар долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Келажакда бундай автоном дронларнинг кенг қўлланилиши кимёвий дориларга бўлган эҳтиёжни камайтириши ва экологик жиҳатдан хавфсиз кураш усулини таъминлаши мумкин.

ТехнологияДронИнновацияТиббиётФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиБугун, 10:52SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиSpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиБугун, 09:29AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордAMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордБугун, 05:23Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди