Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушланди
Самарқанд вилоятининг Ургут туманида фуқарони Исроилга ишга жўнатишни ваъда қилган шахс тезкор тадбир давомида қўлга олинди. У келишилган 16 минг доллардан 2 минг долларини олаётган пайтида ашёвий далиллар билан ушлангани айтилмоқда.
Хорижга ишга юборишни ваъда қилган
Тақдим этилган маълумотларга кўра, фуқаро Р.Б. бошқа бир фуқаро — Р.М.ни Исроилга ишлаш учун жўнатиб беришини билдирган.
У бу хизмат эвазига 16 минг АҚШ доллари талаб қилган. Бироқ унинг фуқарони хорижга қонуний равишда ишга юбориш ваколати бор-йўқлигига аниқлик киритилмаган.
2 минг доллар олаётганида ушланган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Ургут тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.
Унда гумонланувчи келишилган маблағнинг 2 минг долларини олган вақтида ушланган. Пуллар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилгани маълум қилинди.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 25 ва 168-моддалари билан жиноят иши қўзғатилган.
Жиноят кодексининг 25-моддаси жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноят содир этишга суиқасд қилишни, 168-моддаси эса алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш орқали ўзганинг мулкини қўлга киритиш — фирибгарликни назарда тутади.
Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш, бошқа жабрланувчилар бор-йўқлигини текшириш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Хорижда ишлаш истагидагилар огоҳ бўлиши керак
Мутахассислар хорижда ишлаш учун фақат расмий ваколатга эга ташкилотлар орқали мурожаат қилиш, шартномани ўқимасдан пул бермаслик ва катта миқдорда олдиндан тўлов талаб қилинганда ҳужжатларни текширишни тавсия этади.
Шунингдек, шахсий картага пул ўтказиш ёки ҳеч қандай расмий ҳужжатсиз нақд маблағ бериш кейинчалик пулни қайтаришни қийинлаштириши мумкин.
Гумонланувчининг айбдорлиги қонуний кучга кирган суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.
…