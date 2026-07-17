Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушланди

·23·Жамият
Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушланди

Самарқанд вилоятининг Ургут туманида фуқарони Исроилга ишга жўнатишни ваъда қилган шахс тезкор тадбир давомида қўлга олинди. У келишилган 16 минг доллардан 2 минг долларини олаётган пайтида ашёвий далиллар билан ушлангани айтилмоқда.

Хорижга ишга юборишни ваъда қилган

Тақдим этилган маълумотларга кўра, фуқаро Р.Б. бошқа бир фуқаро — Р.М.ни Исроилга ишлаш учун жўнатиб беришини билдирган.

У бу хизмат эвазига 16 минг АҚШ доллари талаб қилган. Бироқ унинг фуқарони хорижга қонуний равишда ишга юбориш ваколати бор-йўқлигига аниқлик киритилмаган.

2 минг доллар олаётганида ушланган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Ургут тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.

Унда гумонланувчи келишилган маблағнинг 2 минг долларини олган вақтида ушланган. Пуллар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилгани маълум қилинди.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 25 ва 168-моддалари билан жиноят иши қўзғатилган.

Жиноят кодексининг 25-моддаси жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноят содир этишга суиқасд қилишни, 168-моддаси эса алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш орқали ўзганинг мулкини қўлга киритиш — фирибгарликни назарда тутади.

Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш, бошқа жабрланувчилар бор-йўқлигини текшириш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Хорижда ишлаш истагидагилар огоҳ бўлиши керак

Мутахассислар хорижда ишлаш учун фақат расмий ваколатга эга ташкилотлар орқали мурожаат қилиш, шартномани ўқимасдан пул бермаслик ва катта миқдорда олдиндан тўлов талаб қилинганда ҳужжатларни текширишни тавсия этади.

Шунингдек, шахсий картага пул ўтказиш ёки ҳеч қандай расмий ҳужжатсиз нақд маблағ бериш кейинчалик пулни қайтаришни қийинлаштириши мумкин.

Гумонланувчининг айбдорлиги қонуний кучга кирган суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

УргутСамарқандИсроил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиБугун, 11:41Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиДўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиБугун, 09:44Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасКеча, 20:55Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:53Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиАвтомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиКеча, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда