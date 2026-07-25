Европа Ойни ўрганиш учун илк МАГПИE луноходини яратишга 65 миллион евро ажратди

·44·Техно
Европа Ойни ўрганиш учун илк МАГПИE луноходини яратишга 65 миллион евро ажратди

Европа космик агентлиги (ESA) Ойнинг жанубий қутбидаги музликларни тадқиқ қилиш мақсадида испасе-Эуропе компанияси билан 65 миллион евролик йирик шартнома имзолади. Ушбу лойиҳа доирасида МАГПИE (Миссион фор Адвансед Геопҳйсикс анд Polar Исе Эхплоратион) деб номланган биринчи Европа луноходи ишлаб чиқилади. Мазкур миссия инсониятнинг Ой ресурсларидан келажакда фойдаланиш имкониятларини баҳолашда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

МАГПИE аппарати 2029-йилда Ойга учирилиши режалаштирилган. У коинотга испасе Миссион 4 қўниш модули ёрдамида етказилади. Луноходнинг асосий вазифаси Ойнинг жанубий қутби яқинида сув музини қидириш, шунингдек, қизиганда буғланиб кетиши мумкин бўлган учувчи моддалар барқарорлигини ва Ой реголитининг хусусиятларини ўрганишдан иборат. Бу маълумотлар келажакда Ойда барпо этиладиган базалар учун маҳаллий ресурсларни қайта ишлаш технологияларини яратишда муҳим ҳисобланади.

Космик тадқиқотларда янги ёндашув

Ушбу лойиҳа ESA учун тарихий аҳамиятга эга, чунки агентлик илк бор кичик хусусий космик компанияни ўзининг Ой миссияси учун асосий саноат ижрочиси сифатида танлади. МАГПИE лойиҳаси ESA Смалл Эхплоратион Миссионс (СМEХ) дастурининг биринчи қисми бўлиб, у тадқиқот лойиҳаларини тезроқ жорий этиш ва камроқ бюджет билан амалга оширишга қаратилган. Бунда агентлик маълум даражадаги хавфларни қабул қилишга тайёрлигини билдирган.

ixbt.com маълумотига кўра, ESA бу сафар фақатгина ускунани етказиб беришни эмас, балки лойиҳалаштиришдан тортиб илмий маълумотларни олишгача бўлган тўлиқ хизматлар пакетини сотиб олмоқда. Бундай схема АҚШнинг NASA агентлиги томонидан қўлланиладиган КЛПС (Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес) дастурини эслатса-да, Европа ёндашуви луноходнинг ўзига ва унинг тадқиқот натижаларига эгалик қилишни назарда тутиши билан фарқланади.

Халқаро ҳамкорлик ва тажриба

МАГПИE миссияси кенг кўламли халқаро ҳамкорликнинг бир қисмидир. Европа технологиялари ва миссияни бошқариш тизими Япониянинг испасе транспорт инфратузилмасидан фойдаланади. Шу тариқа, ESA ва JAXA (Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги) келажакда Ойни ўзлаштириш масалаларида ўз имкониятларини бирлаштирмоқда. Бу ҳамкорлик глобал космик пойгада Европанинг ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

испасе-Эуропе компанияси учун бу Ой дастури доирасидаги иккинчи муҳим уринишдир. Аввалроқ, 2025-йилда компаниянинг Люксембург бўлинмаси томонидан яратилган ТEНАCIOУС луноходи Ой орбитасига етиб борган эди. Бироқ, аппаратни сиртга қўндириш жараёнидаги муваффақиятсизлик туфайли у билан алоқа узилган. Янги МАГПИE лойиҳаси ўтган хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, янада мукаммалроқ технологиялар билан жиҳозланиши кутилмоқда.

ESAОйЛуноходМАГПИEКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб