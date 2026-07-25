Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун курашга қўшилди: Мадридда шартнома можароси
Лондоннинг Арсенал клуби кутилмаганда Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарлардан бирига айланди. Бразилиялик ҳужумчининг Испания пойтахтидаги келажаги сўроқ остида қолаётгани фонида, Англия чемпионлари ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. „Канонирлар“ жаҳон даражасидаги юлдузни трансфер қилиш орқали ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, агар 26 ёшли футболчи Реал Мадрид билан янги меҳнат шартномаси борасида келиша олмаса, Арсенал уни сотиб олиш бўйича расмий таклиф тайёрлайди. Винисиус Мадрид клубида саккиз мавсум давомида тўп суриб, жаҳоннинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди. Бироқ, унинг амалдаги шартномаси якунланишига атиги 12 ой қолгани трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, Лондон клуби раҳбарияти ушбу трансфер ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватлаган. Арсенал мутасаддилари Реал Мадрид ўз юлдузини келаси йили текинга қўйиб юбормаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга қарор қилса, дарҳол ҳаракатга тушишга тайёр.
Маош борасидаги келишмовчилик ва молиявий муаммоларОК Диарио маълумотларига кўра, Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Футболчи йилига соф 20 миллион евро маош талаб қилмоқда. „Қироллик клуби“ эса жамоанинг умумий маошлар тизими ва молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш мақсадида бразилиялик юлдузга бундай катта маблағ тўлашга иккиланмоқда.
Вазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири — келаси мавсумда футболчига тўланиши керак бўлган катта миқдордаги содиқлик бонусидир. Реал Мадрид раҳбарияти бундай харажатлардан қочиш ва иқтисодий фойда кўриш учун Винисиусни трансферга қўйиш вариантини ҳам кўриб чиқиши мумкин.
Винисиус Жуниор 2018-йилда Фламенгодан келиб қўшилганидан буён Мадрид клубининг ажралмас бўлагига айланди. У 2025-26-йилги мавсумда барча мусобақаларда 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Бразилия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида ҳам самарали ўйин кўрсатиб, 5 та учрашувда 4 та гол муаллифига айланди.
Арсеналнинг янги амбициялариАнглия Премер-лигасида ғолиб чиққан Микел Артета жамоанинг ўсишдан тўхтаб қолишини истамайди. Винисиус каби тажрибали ва совриндор футболчининг таркибга қўшилиши Арсеналга Европа майдонларида мутлақ устунлик тақдим этиши мумкин. Футболчининг Чемпионлар лигасидаги бой тажрибаси Лондон клуби учун жуда қадрли ҳисобланади.
Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафида жами 375 та ўйинда майдонга тушиб, 128 та гол ва 100 та голли узатмани амалга оширган. Унинг совринлар жавонидан учта Ла Лига чемпионлиги, иккита Чемпионлар лигаси кубоги ва Испания кубоги ўрин олган. Goal.com нашрининг таъкидлашича, айнан мана шу ғолиблик руҳияти „канонирлар“га етишмаётган сўнгги бўлак бўлиши мумкин.
…