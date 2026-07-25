Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун курашга қўшилди: Мадридда шартнома можароси

·88·Спорт
Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун курашга қўшилди: Мадридда шартнома можароси

Лондоннинг Арсенал клуби кутилмаганда Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарлардан бирига айланди. Бразилиялик ҳужумчининг Испания пойтахтидаги келажаги сўроқ остида қолаётгани фонида, Англия чемпионлари ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. „Канонирлар“ жаҳон даражасидаги юлдузни трансфер қилиш орқали ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, агар 26 ёшли футболчи Реал Мадрид билан янги меҳнат шартномаси борасида келиша олмаса, Арсенал уни сотиб олиш бўйича расмий таклиф тайёрлайди. Винисиус Мадрид клубида саккиз мавсум давомида тўп суриб, жаҳоннинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди. Бироқ, унинг амалдаги шартномаси якунланишига атиги 12 ой қолгани трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.

Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, Лондон клуби раҳбарияти ушбу трансфер ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватлаган. Арсенал мутасаддилари Реал Мадрид ўз юлдузини келаси йили текинга қўйиб юбормаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга қарор қилса, дарҳол ҳаракатга тушишга тайёр.

Маош борасидаги келишмовчилик ва молиявий муаммолар

ОК Диарио маълумотларига кўра, Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Футболчи йилига соф 20 миллион евро маош талаб қилмоқда. „Қироллик клуби“ эса жамоанинг умумий маошлар тизими ва молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш мақсадида бразилиялик юлдузга бундай катта маблағ тўлашга иккиланмоқда.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири — келаси мавсумда футболчига тўланиши керак бўлган катта миқдордаги содиқлик бонусидир. Реал Мадрид раҳбарияти бундай харажатлардан қочиш ва иқтисодий фойда кўриш учун Винисиусни трансферга қўйиш вариантини ҳам кўриб чиқиши мумкин.

Винисиус Жуниор 2018-йилда Фламенгодан келиб қўшилганидан буён Мадрид клубининг ажралмас бўлагига айланди. У 2025-26-йилги мавсумда барча мусобақаларда 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Бразилия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида ҳам самарали ўйин кўрсатиб, 5 та учрашувда 4 та гол муаллифига айланди.

Арсеналнинг янги амбициялари

Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан Микел Артета жамоанинг ўсишдан тўхтаб қолишини истамайди. Винисиус каби тажрибали ва совриндор футболчининг таркибга қўшилиши Арсеналга Европа майдонларида мутлақ устунлик тақдим этиши мумкин. Футболчининг Чемпионлар лигасидаги бой тажрибаси Лондон клуби учун жуда қадрли ҳисобланади.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафида жами 375 та ўйинда майдонга тушиб, 128 та гол ва 100 та голли узатмани амалга оширган. Унинг совринлар жавонидан учта Ла Лига чемпионлиги, иккита Чемпионлар лигаси кубоги ва Испания кубоги ўрин олган. Goal.com нашрининг таъкидлашича, айнан мана шу ғолиблик руҳияти „канонирлар“га етишмаётган сўнгги бўлак бўлиши мумкин.

АрсеналРеал МадридВинисиус ЖуниорТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди