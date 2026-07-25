Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги бахтсиз ҳодиса юзасидан баёнот берди

·81·Спорт
Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги бахтсиз ҳодиса юзасидан баёнот берди

Испаниянинг Барселона клуби ўзининг уй стадиони — Spotify Камп Ноу мажмуасида давом этаётган реконструкция ишлари давомида юз берган фожиали ҳодиса муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Қурилиш майдончасида фаолият юритаётган ишчилардан бирининг вафот этиши Каталония клуби ва кенг жамоатчиликни чуқур қайғуга солди. Мазкур ҳодиса 2023-йилнинг июн ойидан буён давом этаётган кенг кўламли таъмирлаш жараёнидаги илк ўлим билан боғлиқ ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, вафот этган ишчи 54 ёшда бўлиб, у стадионни янгилаш бўйича тузилган катта гуруҳнинг аъзоси бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, фожиа ишчи баландликка кўтариладиган платформада бўёқ ишларини олиб бораётган вақтда содир бўлган. Ҳозирда воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Клуб раҳбариятининг муносабати

Барселона клуби расмий баёнот эълон қилиб, унда ҳалок бўлган ишчининг оила аъзоларига ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирди. Баёнотда клуб раҳбарияти ва барча ходимлар ушбу йўқотишдан чуқур қайғуда экани таъкидланган. Айниқса, клуб президенти Жоан Лапорта ушбу вазиятни шахсан ўз назоратига олган.

"Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги реконструкция ишлари вақтида юз берган бахтсиз ҳодиса оқибатида ишчининг вафот этганидан чуқур афсусда. Президент Жоан Лапорта марҳумнинг оиласига шахсан ўз ҳамдардлигини билдиради ва клуб номидан барча зарур ёрдамларни кўрсатишга тайёрлигини маълум қилади", — дейилади расмий хабарда.

Ҳозирда Каталония полицияси (Моссос дъЭсқуадра) ва Меҳнат департаменти ушбу ҳолат бўйича тергов ишларини бошлаган. Стандарт протоколларга мувофиқ, иш жойидаги хавфсизлик қоидаларига қай даражада амал қилингани ва ўлимнинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда. Таъкидлаш жоизки, Spotify Камп Ноу лойиҳаси Испаниядаги энг йирик инфратузилма объектларидан бири ҳисобланади.

Реконструкция жараёни ва хавфсизлик масалалари

Spotify Камп Ноу стадионини қайта қуриш лойиҳаси Барселона учун янги даврга ўтиш рамзи ҳисобланади. Лойиҳага кўра, стадион сиғими 105 000 томошабинга етказилади ва у дунёдаги энг замонавий спорт ареналаридан бирига айланади. Қурилиш жараёнига минглаб ишчилар жалб этилган бўлиб, ишлар бир неча босқичда амалга оширилмоқда.

Шу вақтга қадар лойиҳа доирасида бир қатор қийинчиликлар, жумладан, рухсатномалар билан боғлиқ муаммолар ва иш шароитлари бўйича шикоятлар кузатилган эди. Айни дамда мутахассислар стадионнинг янги том қисмини ушлаб турувчи сиқувчи ҳалқани ўрнатиш устида иш олиб бормоқда. Мазкур фожиа Испаниядаги йирик қурилиш лойиҳаларида хавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Барселона мухлислари ва футбол жамоатчилиги ижтимоий тармоқларда марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдиришмоқда. Клуб ушбу қийин дамларда ишчининг оиласини ёлғиз ташлаб қўймаслигини ва барча қонуний тартиб-таомилларда кўмаклашишини қатъий таъкидлаган.

БарселонаSpotify Камп НоуЖоан ЛапортаИспания ФутболиБахтсиз Ҳодиса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди