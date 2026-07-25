Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги бахтсиз ҳодиса юзасидан баёнот берди
Испаниянинг Барселона клуби ўзининг уй стадиони — Spotify Камп Ноу мажмуасида давом этаётган реконструкция ишлари давомида юз берган фожиали ҳодиса муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Қурилиш майдончасида фаолият юритаётган ишчилардан бирининг вафот этиши Каталония клуби ва кенг жамоатчиликни чуқур қайғуга солди. Мазкур ҳодиса 2023-йилнинг июн ойидан буён давом этаётган кенг кўламли таъмирлаш жараёнидаги илк ўлим билан боғлиқ ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, вафот этган ишчи 54 ёшда бўлиб, у стадионни янгилаш бўйича тузилган катта гуруҳнинг аъзоси бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, фожиа ишчи баландликка кўтариладиган платформада бўёқ ишларини олиб бораётган вақтда содир бўлган. Ҳозирда воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Клуб раҳбариятининг муносабатиБарселона клуби расмий баёнот эълон қилиб, унда ҳалок бўлган ишчининг оила аъзоларига ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирди. Баёнотда клуб раҳбарияти ва барча ходимлар ушбу йўқотишдан чуқур қайғуда экани таъкидланган. Айниқса, клуб президенти Жоан Лапорта ушбу вазиятни шахсан ўз назоратига олган.
"Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги реконструкция ишлари вақтида юз берган бахтсиз ҳодиса оқибатида ишчининг вафот этганидан чуқур афсусда. Президент Жоан Лапорта марҳумнинг оиласига шахсан ўз ҳамдардлигини билдиради ва клуб номидан барча зарур ёрдамларни кўрсатишга тайёрлигини маълум қилади", — дейилади расмий хабарда.
Ҳозирда Каталония полицияси (Моссос дъЭсқуадра) ва Меҳнат департаменти ушбу ҳолат бўйича тергов ишларини бошлаган. Стандарт протоколларга мувофиқ, иш жойидаги хавфсизлик қоидаларига қай даражада амал қилингани ва ўлимнинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда. Таъкидлаш жоизки, Spotify Камп Ноу лойиҳаси Испаниядаги энг йирик инфратузилма объектларидан бири ҳисобланади.
Реконструкция жараёни ва хавфсизлик масалалариSpotify Камп Ноу стадионини қайта қуриш лойиҳаси Барселона учун янги даврга ўтиш рамзи ҳисобланади. Лойиҳага кўра, стадион сиғими 105 000 томошабинга етказилади ва у дунёдаги энг замонавий спорт ареналаридан бирига айланади. Қурилиш жараёнига минглаб ишчилар жалб этилган бўлиб, ишлар бир неча босқичда амалга оширилмоқда.
Шу вақтга қадар лойиҳа доирасида бир қатор қийинчиликлар, жумладан, рухсатномалар билан боғлиқ муаммолар ва иш шароитлари бўйича шикоятлар кузатилган эди. Айни дамда мутахассислар стадионнинг янги том қисмини ушлаб турувчи сиқувчи ҳалқани ўрнатиш устида иш олиб бормоқда. Мазкур фожиа Испаниядаги йирик қурилиш лойиҳаларида хавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
Барселона мухлислари ва футбол жамоатчилиги ижтимоий тармоқларда марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдиришмоқда. Клуб ушбу қийин дамларда ишчининг оиласини ёлғиз ташлаб қўймаслигини ва барча қонуний тартиб-таомилларда кўмаклашишини қатъий таъкидлаган.
…