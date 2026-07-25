Родри учун кураш: PSJ Манчестер Сити юлдузини Реал Мадрид қўлидан тортиб олмоқчи

·94·Спорт
Родри учун кураш: PSJ Манчестер Сити юлдузини Реал Мадрид қўлидан тортиб олмоқчи

Европа футболида трансфер бозори қизғин паллага кирмоқда. Парижнинг PSJ клуби кутилмаганда Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри учун курашга қўшилди. RMC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Франция чемпионлари испаниялик футболчининг трансфер шартларини билиш мақсадида аллақачон Англия клуби билан алоқага чиққан. Бу қадам трансфер бозоридаги мувозанатни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аслида, PSJ раҳбарияти ушбу трансфер ойнасида марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа сифатида кўрмаётган эди. Бироқ Родри каби юқори савиядаги ўйинчини қўлга киритиш имконияти пайдо бўлиши парижликларни ўз режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Футболчининг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи 12 ой қолгани трансфер эҳтимолини янада оширмоқда.

Реал Мадрид ва PSJ ўртасидаги рақобат

Шу вақтга қадар Родри учун асосий даъвогар сифатида Реал Мадрид кўрилаётган эди. Испания матбуотида тарқалган хабарларга кўра, "қироллик клуби" футболчи билан оғзаки келишувга ҳам эришган, аммо клуб раҳбарияти бу маълумотни расман рад этган. Реал Мадрид Родри тиmsолида ўзининг фахрий ярим ҳимоячиларига муносиб ворисни кўрмоқда, бироқ молиявий қоидалар туфайли трансферни амалга ошириш учун бир нечта ўйинчисини сотишига тўғри келади.

PSJ эса вазиятдан фойдаланиб, Мадрид клубини трансфер пойгасида ортда қолдиришни мақсад қилган. Парижликлар Манчестер Сити билан тўғридан-тўғри мулоқотни бошлаб, трансфер суммаси ва молиявий талабларни аниқлаштирмоқда. Бу ҳаракат шунчаки қизиқиш эмас, балки аниқ стратегик қадам эканлиги айтилмоқда.

Барселона ҳам вазиятни кузатмоқда

Родри атрофидаги можароларга Каталониянинг Барселона клуби ҳам қўшилди. Френки де Йонгнинг узоқ муддатли жароҳати сабабли, "кўк-анорранглилар" майдон марказида катта бўшлиққа дуч келишди. Клуб Родри вакиллари билан боғланган бўлса-да, уларнинг молиявий имкониятлари PSJ ёки Реал Мадрид билан рақобатлашиш учун етарли эмаслиги айтилмоқда.

Goal.com нашри хабарига кўра, PSJнинг ушбу трансферга аралашиши Реал Мадрид учун кутилмаган зарба бўлди. Агар парижликлар ўз мақсадига эришса, бу нафақат Манчестер Сити учун катта йўқотиш, балки Европа футболидаги кучлар нисбатини ўзгартирувчи ҳодиса бўлади. Ҳозирда Родри жаҳоннинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади ва унинг танлови келгуси мавсумлардаги чемпионлик пойгаларига бевосита таъсир кўрсатади.

РодриPSJРеал МадридМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди