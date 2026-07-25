Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилди
Япония Иммиграция хизматлари агентлиги мамлакатда ноқонуний равишда яшаб келган яна икки нафар Ўзбекистон фуқаросини депортация қилди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Япониядаги элчихонаси маълум қилди.
Қайд этилишича, фуқаролардан бири Японияга техник стажёр визаси билан кирган, бироқ виза муддати тугаганидан кейин ҳам мамлакатни тарк этмаган ва кейинчалик ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қўлга олинган. Иккинчи фуқаро эса қисқа муддатли виза билан кириб, унинг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг ноқонуний қолган ва ҳибсга олинган.
Япония расмийлари ноқонуний яшаш ёки ишлаш ҳолатлари аниқланса, бундай шахслар депортация қилинишини яна бир бор эслатди. Шунингдек, фуқароларга "Японияда бемалол ишлаш мумкин" каби асоссиз ва чалғитувчи таклифларга ишонмаслик тавсия этилди.
Бундан ташқари, қочқин мақомини олиш учун асоссиз ариза топшириш мамлакатда қолиш ҳуқуқини бермаслиги, аксинча рад жавобидан сўнг депортацияга сабаб бўлиши мумкинлиги таъкидланди.
…