Сунъий қуёш сари қадам: АҚШда Техатрон термоядро реактори синовларига рухсат берилди

·42·Техно
Сунъий қуёш сари қадам: АҚШда Техатрон термоядро реактори синовларига рухсат берилди

Энергетика оламида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган термоядровий синтез технологиялари янги босқичга чиқмоқда. АҚШнинг Американ Фусион компанияси ўзи ишлаб чиққан Техатрон Фусион Энгине экспериментал қурилмасини тадқиқ қилиш ва синовдан ўтказиш учун Техас штати Соғлиқни сақлаш департаментидан (ДШС) расмий рухсатнома олди. Бу қадам инсониятни чексиз ва хавфсиз энергия манбаи — "сунъий қуёш" яратиш мақсадига янада яқинлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олинган сертификат реакторнинг 500 кВ дан 1 ГВ гача бўлган 12 хил конфигурациясини қамраб олади. Ҳозирда муҳандислар Техас технология университети базасида синовларнинг навбатдаги босқичига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тадқиқотларнинг асосий мақсади Техатрон ичида бошқариладиган термоядровий реакцияни барқарор ушлаб туриш имкониятини илк бор амалда исботлашдан иборат.

Технологик жараён ва хавфсизлик афзалликлари

Анъанавий атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, Техатрон оғир ядроларнинг парчаланишига эмас, балки ўта иссиқ плазмани магнит майдони ёрдамида ушлаб туриш орқали амалга ошириладиган синтез жараёнига таянади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай схема узоқ вақт сақланадиган радиоактив чиқиндилар миқдорини кескин камайтириш имконини беради. Бу эса технологияни экологик жиҳатдан анча хавфсиз ва истиқболли қилади.

Синовлар давомида муҳандислар плазма ҳарорати, зарралар зичлиги ва магнит тутиб туриш самарадорлигини синчковлик билан ўлчайдилар. Агар ушбу босқич муваффақиятли якунланса, компания электр энергиясини ишлаб чиқаришга ўтади. Дастлаб энергия импульсли режимда олинади, бу эса келажакда истеъмолчиларни узлуксиз ток билан таъминлайдиган тўлиқ қувватли реактор яратиш йўлидаги оралиқ кўприк вазифасини ўтайди.

Келажакдаги қўлланиш соҳалари

Американ Фусион лойиҳасининг ўзига хос жиҳати шундаки, у анъанавий буғ турбиналаридан воз кечиб, плазма энергиясини тўғридан-тўғри электрга айлантиришни режалаштирмоқда. Компания ҳозирнинг ўзида 5, 10 ва 20 МВ қувватга эга ихчам қурилмалар ҳамда 100 МВ қувватли йирик реактор лойиҳаси устида иш олиб бормоқда. Бундай ихчам модификациялар қуйидаги соҳаларда жуда асқотиши мумкин:

  • Узоқ ҳудудлардаги саноат корхоналари ва конларни энергия билан таъминлаш;
  • Ҳарбий объектлар учун мобил қувват манбалари яратиш;
  • Маълумотларни қайта ишлаш марказлари (Дата-сентер) учун барқарор электр етказиб бериш;
  • Олис аҳоли пунктларини автоном энергия тизимига ўтказиш.
Компания 2026-йил якунига қадар плазма тизимининг асосий синовларини тугатишни, технологияни патент билан ҳимоялашни ва тижорий ҳамкорлар билан музокараларни бошлашни мақсад қилган. Барча тажриба натижалари мустақил экспертлар текширувидан ўтгач, очиқ илмий нашрларда эълон қилиниши вада қилинган. Бу каби лойиҳалар муваффақияти нафақат АҚШ, балки бутун дунё, жумладан, энергия тақчиллигига ечим излаётган Ўзбекистон каби давлатлар учун ҳам стратегик аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

ТехатронАмерикан ФусионТермоядроЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб