Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)

·63·Маданият
Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)

Кўпчилик севиб томоша қилган “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми аслида 1991 йилда Ҳиндистон ва Ўзбекистон кинематографчилари ҳамкорлигида суратга олинган. Фильмнинг бир қатор саҳналари Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олингани уни ўша даврнинг энг ноёб халқаро лойиҳаларидан бирига айлантирган.

Картинада ҳинд киноси афсонаси Митҳун Чакраборти ўзбекистонлик машҳур актёрлар Ҳусан Шарипов ва Обид Асомов билан бир саҳнада рол ижро этган. Бу эса фильмни ўзбек томошабинлари учун янада қизиқарли ва унутилмас қилган.

Toshkentdagi taniqli binolar va insonlar aks etgan uch xil tasvir.

Фильм сюжети муҳаббат, дўстлик, хиёнат ва адолат учун кураш мавзулари атрофида ривожланади. Таъсирли воқеалар, жанговар саҳналар ва ҳиссиётларга бой лавҳалар туфайли “Жунгли қонунлари” нафақат Ҳиндистонда, балки Ўзбекистонда ҳам катта шуҳрат қозонган.

Орадан йиллар ўтган бўлса-да, ушбу фильм ҳанузгача кўплаб томошабинлар томонидан илиқ хотиралар билан эсга олинади. Айниқса, ҳинд ва ўзбек актёрларининг бир фильмда бирлашгани кино ихлосмандлари учун тарихий ҳамкорлик намуналаридан бири сифатида қадрланади.

Митхун ЧакрабортиҲусан ШариповОбид АсомовҲиндистонЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олдиКеча, 19:49Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Кеча, 18:37Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиАфра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиКеча, 17:08 Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео) Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 16:07Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Кеча, 15:58Хивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаХивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)