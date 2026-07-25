Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)
Кўпчилик севиб томоша қилган “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми аслида 1991 йилда Ҳиндистон ва Ўзбекистон кинематографчилари ҳамкорлигида суратга олинган. Фильмнинг бир қатор саҳналари Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олингани уни ўша даврнинг энг ноёб халқаро лойиҳаларидан бирига айлантирган.
Картинада ҳинд киноси афсонаси Митҳун Чакраборти ўзбекистонлик машҳур актёрлар Ҳусан Шарипов ва Обид Асомов билан бир саҳнада рол ижро этган. Бу эса фильмни ўзбек томошабинлари учун янада қизиқарли ва унутилмас қилган.
Фильм сюжети муҳаббат, дўстлик, хиёнат ва адолат учун кураш мавзулари атрофида ривожланади. Таъсирли воқеалар, жанговар саҳналар ва ҳиссиётларга бой лавҳалар туфайли “Жунгли қонунлари” нафақат Ҳиндистонда, балки Ўзбекистонда ҳам катта шуҳрат қозонган.
Орадан йиллар ўтган бўлса-да, ушбу фильм ҳанузгача кўплаб томошабинлар томонидан илиқ хотиралар билан эсга олинади. Айниқса, ҳинд ва ўзбек актёрларининг бир фильмда бирлашгани кино ихлосмандлари учун тарихий ҳамкорлик намуналаридан бири сифатида қадрланади.
…