Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳамда таниқли испан актрисаси Эстер Экспозито Париж кўчаларида биргаликда кўришгани ҳақидаги суратлар ва видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Маълум қилинишича, жуфтлик узоқ вақт давомида шахсий ҳаётини омма эътиборидан четда сақлашга ҳаракат қилган. Бироқ Жаҳон чемпионатидан кейин улар муносабатларини яширишни бас қилиб, жамоат жойларида бирга кўрина бошлагани айтилмоқда.
Сўнгги кунларда Париж марказида уларнинг биргаликдаги сайри акс этган лавҳалар интернетда тез тарқалди. Бу эса мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…