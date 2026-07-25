Specialized компанияси енгил ва ўта кучли С-Воркс Turbo Levo Р электромобилини тақдим этди

·44·Техно
Specialized компанияси енгил ва ўта кучли С-Воркс Turbo Levo Р электромобилини тақдим этди

АҚШнинг машҳур Specialized компанияси ўзининг янги премиум классдаги электр тоғ велосипеди — С-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight моделини намойиш этди. Мазкур янгилик ишлаб чиқарувчи линиясидаги энг енгил икки подвесли (тўлиқ амортизацияли) моделлардан бирига айланди. Оғирлиги атиги 18 кг атрофида бўлишига қарамай, у ўзининг техник имкониятлари билан кўплаб замонавий енгил автомобиллар билан рақобатлаша олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Велосипеднинг асоси сифатида янги ФАКТ 11 карбонли рамаси танланган. Муҳандислар унга ГEНИE русумли махсус подвеска тизимини ўрнатишган бўлиб, у фойдаланувчига ҳаракатланиш геометриясини ўз хоҳишига кўра созлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, олд подвеска 140 мм, орқа қисми эса 130 мм масофада тебранишни ютиш хусусиятига эга, бу эса мураккаб тоғ йўлларида юқори даражадаги қулайликни таъминлайди.

Қувват ва техник имкониятлар

С-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг куч қурилмасидир. Гарчи у енгиллаштирилган модел бўлса-да, унга тўлиқ ўлчамли Specialized С-Воркс 3.1 электромотори ўрнатилган. Ушбу двигател 111 Н·м айлантирувчи момент ҳосил қилади, бу кўрсаткич баъзи кичик ҳажмли автомобилларнинг қувватига тенгдир. Максимал қуввати эса 850 В (1,15 от кучи)ни ташкил этади.

Харидорлар эҳтиёжига қараб икки хил аккумулятор сиғимидан бирини танлашлари мумкин: 600 ёки 840 В·соат. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, велосипед бир марта қувватланиш орқали 4,4 соатгача автоном ҳаракатланиши мумкин. Албатта, бу кўрсаткич йўл релефи ва танланган ёрдамчи режимга қараб ўзгариши мумкин. Узоқ масофали саёҳатлар учун қўшимча 280 В·соатли ташқи аккумулятор ҳам таклиф этилмоқда.

Ақлли технологиялар ва хавфсизлик

Замонавий гаджетлар каби, ушбу велосипед ҳам илғор рақамли тизимлар билан жиҳозланган. Рул қисмида 2,2-дюймли Мастерминд дисплейи жойлашган бўлиб, у барча муҳим маълумотларни кўрсатиб туради. Шунингдек, махсус мобил илова орқали созламаларни бошқариш ва Apple Find My хизмати ёрдамида велосипеднинг жойлашган жойини аниқлаш имконияти мавжуд.

Қувватлаш тизими ҳам ўзига хос интеллектга эга. 12 амперли ақлли қувватлагич бир нечта режимларда ишлайди. Хусусан, аккумуляторнинг хизмат муддатини узайтириш учун қувватни 80 фоизда чеклаш функцияси ёки зарурат туғилганда тезкор қувватлаш режими мавжуд.

Премиум тоифадаги ушбу Specialized С-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight модели ҳозирча фақат Сатин Карбон рангида сотувга чиқди. Унинг нархи 13 минг АҚШ долларини ташкил этади ва компаниянинг расмий сайти орқали буюртма бериш мумкин. Бундай нарх ва техник кўрсаткичлар ушбу моделни ҳаваскорлар учун эмас, балки профессионал спортчилар ва технология ишқибозлари учун эксклюзив танловга айлантиради.

SpecializedЭлектровелеосипедТехнологияС-ВорксГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб