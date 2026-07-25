Specialized компанияси енгил ва ўта кучли С-Воркс Turbo Levo Р электромобилини тақдим этди
АҚШнинг машҳур Specialized компанияси ўзининг янги премиум классдаги электр тоғ велосипеди — С-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight моделини намойиш этди. Мазкур янгилик ишлаб чиқарувчи линиясидаги энг енгил икки подвесли (тўлиқ амортизацияли) моделлардан бирига айланди. Оғирлиги атиги 18 кг атрофида бўлишига қарамай, у ўзининг техник имкониятлари билан кўплаб замонавий енгил автомобиллар билан рақобатлаша олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Велосипеднинг асоси сифатида янги ФАКТ 11 карбонли рамаси танланган. Муҳандислар унга ГEНИE русумли махсус подвеска тизимини ўрнатишган бўлиб, у фойдаланувчига ҳаракатланиш геометриясини ўз хоҳишига кўра созлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, олд подвеска 140 мм, орқа қисми эса 130 мм масофада тебранишни ютиш хусусиятига эга, бу эса мураккаб тоғ йўлларида юқори даражадаги қулайликни таъминлайди.
Қувват ва техник имкониятларС-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг куч қурилмасидир. Гарчи у енгиллаштирилган модел бўлса-да, унга тўлиқ ўлчамли Specialized С-Воркс 3.1 электромотори ўрнатилган. Ушбу двигател 111 Н·м айлантирувчи момент ҳосил қилади, бу кўрсаткич баъзи кичик ҳажмли автомобилларнинг қувватига тенгдир. Максимал қуввати эса 850 В (1,15 от кучи)ни ташкил этади.
Харидорлар эҳтиёжига қараб икки хил аккумулятор сиғимидан бирини танлашлари мумкин: 600 ёки 840 В·соат. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, велосипед бир марта қувватланиш орқали 4,4 соатгача автоном ҳаракатланиши мумкин. Албатта, бу кўрсаткич йўл релефи ва танланган ёрдамчи режимга қараб ўзгариши мумкин. Узоқ масофали саёҳатлар учун қўшимча 280 В·соатли ташқи аккумулятор ҳам таклиф этилмоқда.
Ақлли технологиялар ва хавфсизликЗамонавий гаджетлар каби, ушбу велосипед ҳам илғор рақамли тизимлар билан жиҳозланган. Рул қисмида 2,2-дюймли Мастерминд дисплейи жойлашган бўлиб, у барча муҳим маълумотларни кўрсатиб туради. Шунингдек, махсус мобил илова орқали созламаларни бошқариш ва Apple Find My хизмати ёрдамида велосипеднинг жойлашган жойини аниқлаш имконияти мавжуд.
Қувватлаш тизими ҳам ўзига хос интеллектга эга. 12 амперли ақлли қувватлагич бир нечта режимларда ишлайди. Хусусан, аккумуляторнинг хизмат муддатини узайтириш учун қувватни 80 фоизда чеклаш функцияси ёки зарурат туғилганда тезкор қувватлаш режими мавжуд.
Премиум тоифадаги ушбу Specialized С-Воркс Turbo Levo Р Ультраlight модели ҳозирча фақат Сатин Карбон рангида сотувга чиқди. Унинг нархи 13 минг АҚШ долларини ташкил этади ва компаниянинг расмий сайти орқали буюртма бериш мумкин. Бундай нарх ва техник кўрсаткичлар ушбу моделни ҳаваскорлар учун эмас, балки профессионал спортчилар ва технология ишқибозлари учун эксклюзив танловга айлантиради.
…