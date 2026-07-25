Реал Мадрид Родри трансферига яқинлашмоқда ва Ян Диоманде учун курашга қўшилди
Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Мадриднинг Реал Мадрид клуби таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик битимлар устида иш бошлади. Хусусан, клуб Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси юлдузи Родри билан музокараларни фаоллаштирган. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, "Қироллик клуби" ушбу ёзги трансфер ойнасида ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Родри айни дамда дунёнинг энг кучли таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Бироқ, унинг трансфери билан боғлиқ вазият бироз мураккаблашиши мумкин. Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска ўтказилган матбуот анжуманида футболчининг бел қисмида жарроҳлик амалиёти ўтказилганини ва у номаълум муддатга сафдан чиққанини маълум қилди. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик футболчини жамоанинг келажакдаги ўзаги сифатида кўрмоқда.
Ян Диоманде учун кураш ва рад этилган таклифларМадридликларнинг яна бир нишони Кот-дъИвуар терма жамоаси ва Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде бўлиб турибди. Bild нашри хабарига кўра, Реал Мадрид аллақачон футболчининг вакиллари ва Германия клуби билан музокараларни бошлаган. Ёш вингер учун кураш ниҳоятда кескин кечмоқда, чунки у Европанинг деярли барча гранд жамоалари эътиборида турибди.
Маълум қилинишича, Ливерпул ушбу футболчи учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилган, бироқ Лейпциг бу таклифни рад этган. Шунингдек, Ян Диоманде хизматларига Пари Сен-Жермен ва Арсенал клублари ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Реал Мадрид ушбу рақобатда ғолиб чиқиш учун ўзининг нуфузи ва молиявий имкониятларидан фойдаланишни кўзлаган.
Трансфер бозоридаги яна бир шов-шувли хабар Арсенал билан боғлиқ. Лондонликлар Манчестер Сити ҳужумчиси Хулиан Альваресни қўлга киритиш мақсадида ўз футболчиларидан бирини алмашув шартномасига киритишни таклиф қилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгариши мумкин.
Италия А Сериясидаги норозилик ва трансфер режалариИталиянинг Наполи клубида ҳам вазият тинч эмас. Ҳужумчи Ромелу Лукаку жамоада захира ўйинчиси бўлишни истамаяпти. Унинг агенти Федерико Пасторелло Sky нашрига берган интервюсида мижозининг амбициялари ҳақида гапирди. Агентнинг сўзларига кўра, Лукаку дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири ва у Расмус Ҳожлунднинг ортида захирада қолишга рози бўлмайди.
Ушбу трансфер янгиликлари шуни кўрсатмоқдаки, Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан таркибни тубдан янгилашга киришган. Айниқса, Реал Мадриднинг Родри ва Ян Диоманде каби номлар атрофидаги ҳаракатлари жамоанинг нафақат Испания, балки Чемпионлар лигасида ҳам гегемонликни сақлаб қолиш ниятида эканлигидан далолат беради. Яқин кунларда ушбу музокараларнинг якуний натижалари маълум бўлиши кутилмоқда.
…