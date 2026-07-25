Реал Мадрид Родри трансферига яқинлашмоқда ва Ян Диоманде учун курашга қўшилди

·43·Спорт
Реал Мадрид Родри трансферига яқинлашмоқда ва Ян Диоманде учун курашга қўшилди

Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Мадриднинг Реал Мадрид клуби таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик битимлар устида иш бошлади. Хусусан, клуб Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси юлдузи Родри билан музокараларни фаоллаштирган. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, "Қироллик клуби" ушбу ёзги трансфер ойнасида ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Родри айни дамда дунёнинг энг кучли таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Бироқ, унинг трансфери билан боғлиқ вазият бироз мураккаблашиши мумкин. Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска ўтказилган матбуот анжуманида футболчининг бел қисмида жарроҳлик амалиёти ўтказилганини ва у номаълум муддатга сафдан чиққанини маълум қилди. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик футболчини жамоанинг келажакдаги ўзаги сифатида кўрмоқда.

Ян Диоманде учун кураш ва рад этилган таклифлар

Мадридликларнинг яна бир нишони Кот-дъИвуар терма жамоаси ва Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде бўлиб турибди. Bild нашри хабарига кўра, Реал Мадрид аллақачон футболчининг вакиллари ва Германия клуби билан музокараларни бошлаган. Ёш вингер учун кураш ниҳоятда кескин кечмоқда, чунки у Европанинг деярли барча гранд жамоалари эътиборида турибди.

Маълум қилинишича, Ливерпул ушбу футболчи учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилган, бироқ Лейпциг бу таклифни рад этган. Шунингдек, Ян Диоманде хизматларига Пари Сен-Жермен ва Арсенал клублари ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Реал Мадрид ушбу рақобатда ғолиб чиқиш учун ўзининг нуфузи ва молиявий имкониятларидан фойдаланишни кўзлаган.

Трансфер бозоридаги яна бир шов-шувли хабар Арсенал билан боғлиқ. Лондонликлар Манчестер Сити ҳужумчиси Хулиан Альваресни қўлга киритиш мақсадида ўз футболчиларидан бирини алмашув шартномасига киритишни таклиф қилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгариши мумкин.

Италия А Сериясидаги норозилик ва трансфер режалари

Италиянинг Наполи клубида ҳам вазият тинч эмас. Ҳужумчи Ромелу Лукаку жамоада захира ўйинчиси бўлишни истамаяпти. Унинг агенти Федерико Пасторелло Sky нашрига берган интервюсида мижозининг амбициялари ҳақида гапирди. Агентнинг сўзларига кўра, Лукаку дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири ва у Расмус Ҳожлунднинг ортида захирада қолишга рози бўлмайди.

Ушбу трансфер янгиликлари шуни кўрсатмоқдаки, Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан таркибни тубдан янгилашга киришган. Айниқса, Реал Мадриднинг Родри ва Ян Диоманде каби номлар атрофидаги ҳаракатлари жамоанинг нафақат Испания, балки Чемпионлар лигасида ҳам гегемонликни сақлаб қолиш ниятида эканлигидан далолат беради. Яқин кунларда ушбу музокараларнинг якуний натижалари маълум бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридРодриТрансферларФутбол ЯнгиликлариМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди