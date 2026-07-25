Барселона Френки де Йонг қароридан хавотирда: Клуб Ансу Фати сценарийсидан қўрқмоқда
Испаниянинг Барселона клуби ярим ҳимоячиси Френки де Йонг ўнг тиззасидаги жароҳатни жарроҳлик амалиётисиз, консерватив усулда даволашга қарор қилди. Гарчи клуб раҳбарияти ва тиббий штаби футболчининг бу танловини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, жамоа ичида жиддий хавотирлар юзага келган. Sport нашри хабарига кўра, клуб мутасаддилари воқеалар ривожи кутилмаган томонга бурилиб кетишидан чўчимоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, нидерландиялик футболчининг ўнг тизза медиал коллатерал бойлами йиртилиши билан боғлиқ жароҳати узоқ муддатли тикланишни талаб этади. Барселона шифокорлари жарроҳлик амалиётини тавсия этишган эди, бироқ Де Жонг пичоқ остига ётишдан бош тортди. Бу вазият клуб раҳбариятига бундан уч йил аввалги Ансу Фати билан боғлиқ кўнгилсиз хотираларни эслатиб юборди.
Ансу Фати сценарийси такрорланадими?Клубнинг хавотири бежиз эмас. 2022-йилнинг январ ойида ҳужумчи Ансу Фати ҳам чап сон қисмидаги жароҳатини операция қилдиришдан бош тортиб, консерватив даволашни танлаган эди. Ўшанда Барселона шифокорлари жарроҳлик энг хавфсиз йўл эканини таъкидлашган, бироқ футболчи ўз қарорида қатъий турган. Якунда эса бу танлов кутилган натижани бермади ва футболчининг тикланиш жараёни чўзилиб, унинг спорт формасига жиддий таъсир кўрсатди.
Френки де Йонг вазиятида ҳам худди шундай ҳолат кузатилмоқда: клуб тиббий ходимлари ва футболчининг қарашлари бир нуқтада кесишмаяпти. Агар консерватив даволаш усули самара бермаса ва барибир операция талаб этилса, футболчи камида тўрт ойдан кўпроқ вақтни бой бериши мумкин. Бу эса жамоанинг мавсумдаги режаларига катта зарба бўлиши аниқ.
Маълум бўлишича, Де Жонг ушбу жароҳатни Нидерландия терма жамоаси сафида, Жаҳон чемпионати вақтида орттириб олган. Футболчининг сўзларига кўра, терма жамоа шифокорлари унга жароҳат унчалик жиддий эмаслигини ва ўйнашда давом этса, аҳволи ёмонлашмаслигини айтишган. Бироқ Барселонага қайтгач ўтказилган тиббий кўриклар бойламларнинг жиддий йиртилганини кўрсатди.
Ҳозирда Френки де Йонг Барселона майдонидаги энг нуфузли ва ўйинни бошқарадиган футболчилардан бири ҳисобланади. Унинг узоқ муддатга сафдан чиқиши Ханси Флик бошчилигидаги жамоа учун марказий чизиқда катта бўшлиқни юзага келтиради. Клуб раҳбарияти футболчининг тезроқ ва асоратсиз қайтишидан умидвор, аммо тиббий прогнозлар борасидаги ноаниқлик жамоада тарангликни сақлаб турибди.
…