Барселона Френки де Йонг қароридан хавотирда: Клуб Ансу Фати сценарийсидан қўрқмоқда

·64·Спорт
Барселона Френки де Йонг қароридан хавотирда: Клуб Ансу Фати сценарийсидан қўрқмоқда

Испаниянинг Барселона клуби ярим ҳимоячиси Френки де Йонг ўнг тиззасидаги жароҳатни жарроҳлик амалиётисиз, консерватив усулда даволашга қарор қилди. Гарчи клуб раҳбарияти ва тиббий штаби футболчининг бу танловини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, жамоа ичида жиддий хавотирлар юзага келган. Sport нашри хабарига кўра, клуб мутасаддилари воқеалар ривожи кутилмаган томонга бурилиб кетишидан чўчимоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, нидерландиялик футболчининг ўнг тизза медиал коллатерал бойлами йиртилиши билан боғлиқ жароҳати узоқ муддатли тикланишни талаб этади. Барселона шифокорлари жарроҳлик амалиётини тавсия этишган эди, бироқ Де Жонг пичоқ остига ётишдан бош тортди. Бу вазият клуб раҳбариятига бундан уч йил аввалги Ансу Фати билан боғлиқ кўнгилсиз хотираларни эслатиб юборди.

Ансу Фати сценарийси такрорланадими?

Клубнинг хавотири бежиз эмас. 2022-йилнинг январ ойида ҳужумчи Ансу Фати ҳам чап сон қисмидаги жароҳатини операция қилдиришдан бош тортиб, консерватив даволашни танлаган эди. Ўшанда Барселона шифокорлари жарроҳлик энг хавфсиз йўл эканини таъкидлашган, бироқ футболчи ўз қарорида қатъий турган. Якунда эса бу танлов кутилган натижани бермади ва футболчининг тикланиш жараёни чўзилиб, унинг спорт формасига жиддий таъсир кўрсатди.

Френки де Йонг вазиятида ҳам худди шундай ҳолат кузатилмоқда: клуб тиббий ходимлари ва футболчининг қарашлари бир нуқтада кесишмаяпти. Агар консерватив даволаш усули самара бермаса ва барибир операция талаб этилса, футболчи камида тўрт ойдан кўпроқ вақтни бой бериши мумкин. Бу эса жамоанинг мавсумдаги режаларига катта зарба бўлиши аниқ.

Маълум бўлишича, Де Жонг ушбу жароҳатни Нидерландия терма жамоаси сафида, Жаҳон чемпионати вақтида орттириб олган. Футболчининг сўзларига кўра, терма жамоа шифокорлари унга жароҳат унчалик жиддий эмаслигини ва ўйнашда давом этса, аҳволи ёмонлашмаслигини айтишган. Бироқ Барселонага қайтгач ўтказилган тиббий кўриклар бойламларнинг жиддий йиртилганини кўрсатди.

Ҳозирда Френки де Йонг Барселона майдонидаги энг нуфузли ва ўйинни бошқарадиган футболчилардан бири ҳисобланади. Унинг узоқ муддатга сафдан чиқиши Ханси Флик бошчилигидаги жамоа учун марказий чизиқда катта бўшлиқни юзага келтиради. Клуб раҳбарияти футболчининг тезроқ ва асоратсиз қайтишидан умидвор, аммо тиббий прогнозлар борасидаги ноаниқлик жамоада тарангликни сақлаб турибди.

БарселонаФренки Де ЖонгАнсу ФатиФутболЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди