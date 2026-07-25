Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)

·139·Дунё
Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)

1986 йилги Жаҳон чемпионатида Аргентина ва Англия ўртасидаги чорак финал учрашувида фойдаланилган машҳур Adidas Azteca тўпи Heritage аукционига қўйилди. Айнан шу тўп билан Диего Марадона аввал «Худонинг қўли» номи билан тарихга кирган голни урган, орадан тўрт дақиқа ўтиб эса бир неча рақибини алдаб ўтиб, футбол тарихидаги афсонавий «Аср голи»га муаллифлик қилган. Бу ҳақда “My Seldon” хабар берди.

Бежиз «Худонинг қўли» (La Mano de Dios / Hand of God) ибораси ишлатилмайди.

1986 йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Англияга қарши баҳсда Марадона қўли билан тўпни дарвозага йўллаган. Ҳакам бу ҳолатни пайқамай, голни ҳисоблаган. Ўйиндан кейин Марадона:

«Гол Марадонанинг эмас, Худонинг қўли билан урилди», — деган.

Шундан кейин ушбу гол бутун дунёда «Худонинг қўли» номи билан машҳур бўлиб кетган.

Қарийб 40 йил ўтганига қарамай, тўпнинг қиймати пасаймаган. Аукцион савдолари 2,5 миллион доллардан бошланади ва ташкилотчилар уни 10 миллион долларгача сотишни режалаштирмоқда.

Oq qoʻlqopli odam 1986-yilgi jahon chempionati Adidas Azteca toʻpini ushlab turibdi.

Маълумот учун, ушбу тўп 2022 йилда 2,37 миллион долларга сотилган эди. Агар бу сафар кутилган нархда харидор топилса, у Марадонанинг ўша учрашувда кийган ва 9,2 миллион долларга сотилган футболкасидан ҳам қимматроқ спорт ёдгорлигига айланиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Диего Армандо Марадона футбол тарихида ўчмас из қолдирган буюк футболчилардан бири ҳисобланади. У 1960 йил 30 октябрда Буэнос-Айрес яқинида туғилган, 2020 йил 25 ноябрда эса 60 ёшида ҳаётдан кўз юмган.

Диего МарадонаАргентинаАнглияAdidasБуэнос-Айрес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бегона кийим” учун жарима: Тожикистонда ҳижоб,соқол ва арабча кийим тақиқланди“Бегона кийим” учун жарима: Тожикистонда ҳижоб,соқол ва арабча кийим тақиқландиБугун, 04:17Эндигина туғилган болаларини қутқариш учун олов ичига бир неча маротаба кирган мушук Скарлетт!Эндигина туғилган болаларини қутқариш учун олов ичига бир неча маротаба кирган мушук Скарлетт!Бугун, 04:11Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда