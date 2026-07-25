Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)
1986 йилги Жаҳон чемпионатида Аргентина ва Англия ўртасидаги чорак финал учрашувида фойдаланилган машҳур Adidas Azteca тўпи Heritage аукционига қўйилди. Айнан шу тўп билан Диего Марадона аввал «Худонинг қўли» номи билан тарихга кирган голни урган, орадан тўрт дақиқа ўтиб эса бир неча рақибини алдаб ўтиб, футбол тарихидаги афсонавий «Аср голи»га муаллифлик қилган. Бу ҳақда “My Seldon” хабар берди.
Бежиз «Худонинг қўли» (La Mano de Dios / Hand of God) ибораси ишлатилмайди.
1986 йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Англияга қарши баҳсда Марадона қўли билан тўпни дарвозага йўллаган. Ҳакам бу ҳолатни пайқамай, голни ҳисоблаган. Ўйиндан кейин Марадона:
«Гол Марадонанинг эмас, Худонинг қўли билан урилди», — деган.
Шундан кейин ушбу гол бутун дунёда «Худонинг қўли» номи билан машҳур бўлиб кетган.
Қарийб 40 йил ўтганига қарамай, тўпнинг қиймати пасаймаган. Аукцион савдолари 2,5 миллион доллардан бошланади ва ташкилотчилар уни 10 миллион долларгача сотишни режалаштирмоқда.
Маълумот учун, ушбу тўп 2022 йилда 2,37 миллион долларга сотилган эди. Агар бу сафар кутилган нархда харидор топилса, у Марадонанинг ўша учрашувда кийган ва 9,2 миллион долларга сотилган футболкасидан ҳам қимматроқ спорт ёдгорлигига айланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Диего Армандо Марадона футбол тарихида ўчмас из қолдирган буюк футболчилардан бири ҳисобланади. У 1960 йил 30 октябрда Буэнос-Айрес яқинида туғилган, 2020 йил 25 ноябрда эса 60 ёшида ҳаётдан кўз юмган.
…