Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушди
Баъзан ҳатто давлат раҳбарлари иштирокидаги расмий матбуот анжуманларида ҳам кутилмаган ва эсда қоларли ҳолатлар юз беради. Клаудия Шейнбаум қатнашган тадбирда ҳам айнан шундай вазият кузатилди.
Маълумки, Мексика 2026 йилги FIFA World Cup мезбонларидан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан президент матбуот анжуманини футбол руҳидаги кичик шоу билан якунлашга қарор қилган.
Тадбир якунида Шейнбаум хоним журналистларга қарата футбол тўпларини отган. Ана шу пайтда тўпни илиб олишга ҳаракат қилган журналист аёл мувозанатини йўқотиб, йиқилиб тушган.
Вазиятни кўрган президент дарҳол унга ёрдам қўлини чўзган. Журналист аёл тезда ўрнидан туриб олган ва унга мўлжалланган тўп ҳам топширилган.
Яхшиямки, ҳодиса жиддий оқибатларга олиб келмаган. Аксинча, бу кулгили ва самимий лаҳза сифатида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди.
…