Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушди

·0·Дунё
Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушди

Баъзан ҳатто давлат раҳбарлари иштирокидаги расмий матбуот анжуманларида ҳам кутилмаган ва эсда қоларли ҳолатлар юз беради. Клаудия Шейнбаум қатнашган тадбирда ҳам айнан шундай вазият кузатилди.

Маълумки, Мексика 2026 йилги FIFA World Cup мезбонларидан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан президент матбуот анжуманини футбол руҳидаги кичик шоу билан якунлашга қарор қилган.

Тадбир якунида Шейнбаум хоним журналистларга қарата футбол тўпларини отган. Ана шу пайтда тўпни илиб олишга ҳаракат қилган журналист аёл мувозанатини йўқотиб, йиқилиб тушган.

Вазиятни кўрган президент дарҳол унга ёрдам қўлини чўзган. Журналист аёл тезда ўрнидан туриб олган ва унга мўлжалланган тўп ҳам топширилган.

Яхшиямки, ҳодиса жиддий оқибатларга олиб келмаган. Аксинча, бу кулгили ва самимий лаҳза сифатида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқдаБугун, 06:36Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиТрамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиБугун, 06:32Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиДональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиБугун, 06:09Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиКеча, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганКеча, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиКеча, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди