Японияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилди

·0·Дунё
Японияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилди

Япониянинг Уцуномия шаҳрида кутилмаган ҳолат юз берди. Шаҳар ҳудудида айиқ пайдо бўлиши ортидан маҳаллий ҳокимият хавфсизлик чораларини кучайтириб, 94 та бошланғич ва ўрта мактаб фаолиятини вақтинча тўхтатди.

Маълум қилинишича, ўртача катталикдаги қора айиқ илк бор шаҳардаги боғлардан бири яқинида кўринган. Орадан бир кун ўтиб эса ёввойи ҳайвон шаҳар марказида яна пайдо бўлиб, кузатув камераларига муҳрланган. Видеоларда айиқ кўчада ҳаракатланаётган икки йигит олдидан югуриб ўтганини кўриш мумкин.

Кейинги соатларда ҳайвон тураржой массивлари яқинида ҳам бир неча бор кузатилган. Сўнгги маълумотларга кўра, айиқ шаҳар марказидан бир неча километр узоқликдаги саноат ҳудудида ҳам қайд этилган.

Вазият жиддий тус олгани сабабли полиция ва маҳаллий овчилардан иборат махсус гуруҳ айиқни излаш ишларини бошлади. Ҳокимият аҳолидан эҳтиёткор бўлишни, эшик ва деразаларни маҳкам ёпиб юришни ҳамда ҳайвонга дуч келганда унга яқинлашмасликни сўрамоқда. Шунингдек, шаҳар кўчаларида огоҳлантирувчи махсус автомобиллар ҳаракатлантирилмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, Японияда сўнгги йилларда айиқларнинг аҳоли яшайдиган ҳудудларга чиқиб келиши ҳолатлари кескин кўпайган. Бу йилнинг ўзида мамлакат бўйлаб ўн минглаб шундай ҳолатлар қайд этилган.

Олимлар бу ҳолатни ўрмонларда табиий озуқа манбалари камайиб бораётгани, айниқса айиқлар учун муҳим ҳисобланган эман ёнғоқлари танқислиги ҳамда қишлоқ ҳудудларида аҳоли сонининг қисқариши билан изоҳламоқда. Натижада ёввойи ҳайвонлар инсонлар яшайдиган ҳудудларга тобора яқинлашмоқда.

Yog'och devorda ayiq haqida ogohlantiruvchi belgi osilgan.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаОлимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаБугун, 04:30Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиРоссиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиКеча, 18:14АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиКеча, 14:137,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятКеча, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиКеча, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиКеча, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди