Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатди

·9·Дунё
Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатди

Полшалик спортчи сув спорти йўналишида ноёб натижага эришиб, бассейн туби бўйлаб бир нафасда 120 метр масофани босиб ўтиб, жаҳон рекордини ўрнатди.

У мазкур масофани 2 дақиқа 40 сония давомида нафас олмасдан сузиб ўтди. Бу натижа нафақат жисмоний чидамлилик, балки юқори даражадаги руҳий тайёргарлик ва назоратни ҳам талаб қилади.

Спортчи ушбу рекорд учун тахминан бир ярим йил давомида мунтазам тайёргарлик кўрган. Машғулотлар давомида у нафасни ушлаб туриш техникаси, сув остида ҳаракатланиш тезлиги ва чидамлиликни оширишга алоҳида эътибор қаратган.

Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири шундаки, у рекорд уринишидан атиги бир ҳафта олдин бронхит билан оғриган бўлишига қарамай, мусобақада иштирок этиш қарорини ўзгартирмаган. Бу эса унинг қатъияти ва профессионал ёндашувини янада яққол кўрсатди.

Мазкур рекорд сув ости спорти тарихида муҳим натижа сифатида қайд этилди ва кўплаб спорт ихлосмандларининг эътиборини тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Бугун, 08:08Хитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилдиХитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилдиБугун, 07:54Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукЕр остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукКеча, 16:13Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиТуркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиКеча, 15:59Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБритания оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиКеча, 11:11Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиКеча, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди