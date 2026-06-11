Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатди
Полшалик спортчи сув спорти йўналишида ноёб натижага эришиб, бассейн туби бўйлаб бир нафасда 120 метр масофани босиб ўтиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
У мазкур масофани 2 дақиқа 40 сония давомида нафас олмасдан сузиб ўтди. Бу натижа нафақат жисмоний чидамлилик, балки юқори даражадаги руҳий тайёргарлик ва назоратни ҳам талаб қилади.
Спортчи ушбу рекорд учун тахминан бир ярим йил давомида мунтазам тайёргарлик кўрган. Машғулотлар давомида у нафасни ушлаб туриш техникаси, сув остида ҳаракатланиш тезлиги ва чидамлиликни оширишга алоҳида эътибор қаратган.
Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири шундаки, у рекорд уринишидан атиги бир ҳафта олдин бронхит билан оғриган бўлишига қарамай, мусобақада иштирок этиш қарорини ўзгартирмаган. Бу эса унинг қатъияти ва профессионал ёндашувини янада яққол кўрсатди.
Мазкур рекорд сув ости спорти тарихида муҳим натижа сифатида қайд этилди ва кўплаб спорт ихлосмандларининг эътиборини тортди.
…