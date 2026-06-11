250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжиза
Бу оққуш 250 йилдан бери ҳаракатланмоқда. Электр энергиясиз, батареяларсиз ва замонавий технологияларсиз.
У 1773 йилда Лондонда яратилган. У тўлиқ кумушдан ишланган бўлиб, учта мустақил соат механизми асосида ишлайдиган икки мингта деталдан иборат. Энг ҳайратланарлиси — у ҳали ҳам ишламоқда. Ва ҳануз кунига бир марта ҳаракатга келтирилади.
2008 йилда механизм ўн йиллар ичида илк бор ичкаридан очилди. У ерда яширин ҳисоблагич топилди. Унда 33 259 рақами қайд этилган эди.
Оққуш остидаги сувга ўхшаб кўринадиган нарса эса аслида сув эмас. Иллюзия қарама-қарши йўналишда айланувчи буралган шиша таёқчалар ёрдамида ҳосил қилинади.
Оққуш бўйнини эгиб балиқ тутганда, у аслида оқимда сузаётган еттита кумуш балиқнинг биронтасига ҳам тегмайди. У ютадиган балиқ — тумшуғи ичига яширилган олтин балиқчадир.
Яъни, бошиданоқ буларнинг барчаси мукаммал иллюзия бўлган. Оққуш балиқчани ташқарига чиқаради, гўёки уни тутиб олгандек кўрсатади ва сўнг яна ичкарига яширади.
…